Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp

ASIAD | 14h, 20/9 | Toyota Stadium U23 Hồng Kông (TQ) 0 - 0 U23 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U23 Hồng Kông (TQ) vs U23 Thái Lan U23 Thái Lan Điểm Poon Sheung Hei Helio Ichikawa Korani Ngan Cheuk Pan Ng Yu Hei Kohki Sung Lok-To Tsang Yi-Hang Ellison Tsang Udebuluzor Chun-Ming Robbie Wu Điểm Sorawat Chanon Chanapach Sittha Worawut Thanakrit Auttapon Phonek Pichitchai Chawanwit Jehhanafee Mamah Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U23 Hồng Kông (TQ) U23 Hồng Kông (TQ) U23 Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Poon Sheung Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk Pan, Ng Yu Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phonek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah

U23 Thái Lan đã có trận ra quân khó khăn, nhưng rốt cuộc chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan đã giúp họ có 3 điểm và tiến khá gần đến tấm vé vào tứ kết. Với việc U23 Nhật Bản tỏ ra quá mạnh dù lực lượng có nhiều cầu thủ sinh viên, U23 Thái Lan đặt mục tiêu thắng 2 đối thủ còn lại để có ngôi nhì bảng và họ đã hoàn thành một nửa mục tiêu đó.

U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tạo ra một thế trận khá khó cho U23 Nhật Bản ở trận mở màn nhưng rốt cuộc vẫn thua bởi 2 bàn thua ở cuối mỗi hiệp. Việc các chân sút Nhật Bản bỏ lỡ rất nhiều đã cho các cầu thủ Hồng Kông cơ hội, nhưng về tổng thể họ vẫn tỏ ra khá yếu và sẽ là khó để họ tin vào một bất ngờ trước U23 Thái Lan.