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Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Asiad 2026 Bóng đá Thái Lan

(14h, 20/9, bảng A môn bóng đá nam ASIAD) U23 Thái Lan đã hoàn thành một nửa mục tiêu cho việc đoạt vé vào tứ kết, giờ là nửa còn lại.

     

ASIAD | 14h, 20/9 | Toyota Stadium

U23 Hồng Kông (TQ)
Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp - 1
U23 Thái Lan
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp - 1
Poon Sheung Hei, Helio, Ichikawa, Korani, Ngan Cheuk Pan, Ng Yu Hei, Kohki Sung, Lok-To Tsang, Yi-Hang Ellison Tsang, Udebuluzor, Chun-Ming Robbie Wu
Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp - 1
Sorawat, Chanon, Chanapach, Sittha, Worawut, Thanakrit, Auttapon, Phonek, Pichitchai, Chawanwit, Jehhanafee Mamah

U23 Thái Lan đã có trận ra quân khó khăn, nhưng rốt cuộc chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan đã giúp họ có 3 điểm và tiến khá gần đến tấm vé vào tứ kết. Với việc U23 Nhật Bản tỏ ra quá mạnh dù lực lượng có nhiều cầu thủ sinh viên, U23 Thái Lan đặt mục tiêu thắng 2 đối thủ còn lại để có ngôi nhì bảng và họ đã hoàn thành một nửa mục tiêu đó.

U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tạo ra một thế trận khá khó cho U23 Nhật Bản ở trận mở màn nhưng rốt cuộc vẫn thua bởi 2 bàn thua ở cuối mỗi hiệp. Việc các chân sút Nhật Bản bỏ lỡ rất nhiều đã cho các cầu thủ Hồng Kông cơ hội, nhưng về tổng thể họ vẫn tỏ ra khá yếu và sẽ là khó để họ tin vào một bất ngờ trước U23 Thái Lan.

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Atlético Madrid - Real Madrid 20.09

Dự đoán tỷ số trận đấu.
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Real Madrid
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Trước 21:15 ngày 20/09
Thể lệ
Kết quả bóng đá U23 Kuwait - U23 Uzbekistan: Thẻ đỏ tai hại, U23 Việt Nam hưởng lợi (ASIAD)
Kết quả bóng đá U23 Kuwait - U23 Uzbekistan: Thẻ đỏ tai hại, U23 Việt Nam hưởng lợi (ASIAD)

U23 Uzbeksitan tỏ ra áp đảo hoàn toàn so với đối thủ U23 Kuwait ở bảng C.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

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-20/09/2026 07:50 AM (GMT+7)
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