Trực tiếp bóng đá U23 Hồng Kông (TQ) - U23 Thái Lan: Chốt sớm vé đi tiếp
(14h, 20/9, bảng A môn bóng đá nam ASIAD) U23 Thái Lan đã hoàn thành một nửa mục tiêu cho việc đoạt vé vào tứ kết, giờ là nửa còn lại.
ASIAD | 14h, 20/9 | Toyota Stadium
Điểm
Poon Sheung Hei
Helio
Ichikawa
Korani
Ngan Cheuk Pan
Ng Yu Hei
Kohki Sung
Lok-To Tsang
Yi-Hang Ellison Tsang
Udebuluzor
Chun-Ming Robbie Wu
Điểm
Sorawat
Chanon
Chanapach
Sittha
Worawut
Thanakrit
Auttapon
Phonek
Pichitchai
Chawanwit
Jehhanafee Mamah
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
U23 Thái Lan đã có trận ra quân khó khăn, nhưng rốt cuộc chiến thắng 3-2 trước U23 Kyrgyzstan đã giúp họ có 3 điểm và tiến khá gần đến tấm vé vào tứ kết. Với việc U23 Nhật Bản tỏ ra quá mạnh dù lực lượng có nhiều cầu thủ sinh viên, U23 Thái Lan đặt mục tiêu thắng 2 đối thủ còn lại để có ngôi nhì bảng và họ đã hoàn thành một nửa mục tiêu đó.
U23 Hồng Kông (Trung Quốc) tạo ra một thế trận khá khó cho U23 Nhật Bản ở trận mở màn nhưng rốt cuộc vẫn thua bởi 2 bàn thua ở cuối mỗi hiệp. Việc các chân sút Nhật Bản bỏ lỡ rất nhiều đã cho các cầu thủ Hồng Kông cơ hội, nhưng về tổng thể họ vẫn tỏ ra khá yếu và sẽ là khó để họ tin vào một bất ngờ trước U23 Thái Lan.
U23 Uzbeksitan tỏ ra áp đảo hoàn toàn so với đối thủ U23 Kuwait ở bảng C.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-20/09/2026 07:50 AM (GMT+7)