"Cô giáo mầm non” Lò Thị Phung sẽ mang HCV ASIAD 2026 về cho đoàn Thể thao Việt Nam?

Lò Thị Phung mang trên vai kỳ vọng mang huy chương ASIAD 2026 về cho MMA Việt Nam

Trong làng võ thuật tổng hợp (MMA) Việt Nam hiện nay, cái tên Lò Thị Phung không chỉ là một nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ trong lồng bát giác mà còn là một biểu tượng về nghị lực thay đổi số phận. Từ một cô giáo mầm non tại Lai Châu, cô gái dân tộc Thái tạo bước ngoặt cuộc đời để trở thành nhà vô địch Jujitsu và ngôi sao MMA hàng đầu.

Tuổi thơ Lò Thị Phung gắn liền với rẫy sắn, nương ngô và sự khắc nghiệt của núi rừng Tây Bắc. Những ngày tháng gùi thóc, vác củi đã mài giũa cho Phung một nền tảng thể lực mà chính cô cũng không ngờ tới.

Khẳng định tài năng đẩy gậy với 3 HCV vô địch quốc gia (2017-2019), Phung vẫn chọn con đường sư phạm với ngành giáo viên mầm non tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu và đã đứng lớp hơn một năm. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô gái nhỏ nhắn cao 1m55 ấy, ngọn lửa võ thuật cứ ngày đêm âm ỉ.

Việc gặp võ sư Lê Hoàng Mai là bước ngoặt cuộc đời cô. Nhận thấy tiềm năng của Phung, võ sư Mai đã khuyên cô vào TP.HCM tập luyện chuyên nghiệp. Đến Sài Gòn, Phung lao vào tập luyện dưới sự hướng dẫn của võ sư Lê Hoàng Mai, mỗi ngày từ 8-10 tiếng, bất kể lễ Tết. Những bài tập khắc nghiệt đến đáng sợ khiến cô đau đớn. Sáng sớm, cô tập treo cổ trên dây để rèn sức bền cơ cổ, nhảy cóc 10 vòng với chiếc lốp xe tải nhồi tạ nặng 55kg trên đầu, hay nín thở trong thùng nước đá hơn hai phút.

Nỗ lực ấy sớm được đền đáp, tân binh Lò Thị Phung tiến thẳng chung kết ở giải Ju-Jitsu 2023, chỉ thua Phùng Thị Huệ - người từng vô địch thế giới, châu Á, SEA Games, ASIAD. Một năm sau, cô đã "phục hận" khi hạ gục Phùng Thị Huệ chỉ 33 giây tại Giải vô địch Đông Nam Á 2023. Trên đà thành công, cô hạ nhà vô địch Mỹ Chelsey Cashwell để giành World Cup bãi biển 2024 tại Thái Lan.

Lấn sân sang MMA tại LION Championship năm 2024, Lò Thị Phung hạ đo ván các đối thủ chỉ trong 1 hiệp bằng kỹ thuật khoá siết. Năm 2025 của Lò Thị Phung như bản nhạc đa âm rộn ràng với những cung bậc thăng trầm đầy cảm xúc. Để thua Nguyễn Vũ Quỳnh Hoa, cô mất đai vô địch và vé đến SEA Games 33 tại Thái Lan.

Nhưng thành công không dành cho những người bỏ cuộc. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần lào vào tập luyện với các nhà vô địch thế giới Muay Thai là Lê Hoàng Đức và Thanh Trúc để hoàn thiện kỹ năng đánh đứng.

Đến giải vô địch MMA châu Á 2025 tại Trung Quốc, Lò Thị Phung khiến nhiều người thán phục khi đánh bại các đối thủ bằng các chiến thắng knock-out trong 1 hiệp đấu. Ở chung kết chỉ cần 55 giây, cô hạ võ sĩ Iran là Mobina, giành HCV lịch sử cho MMA Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Tại ASIAD 2026, Lò Thị Phung cùng Quàng Văn Minh là 1 trong 2 niềm hy vọng của đội tuyển MMA Việt Nam. Mục tiêu của đội là giành ít nhất một huy chương. Mục tiêu này là khả thi, khi Lò Thị Phung sẽ thi đấu ở hạng cân 54kg nữ MMA hiện đại. Tháng 1/2026 vừa qua, Lò Thị Phung đã tiếp tục ghi dấu ấn với HCV hạng cân 49kg nữ tại giải vô địch MMA châu Á ở Trung Quốc.

Được biết, để động viên các võ sĩ, Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố mức thưởng 500 triệu đồng cho HCV, 200 triệu đồng cho HCB và 100 triệu đồng cho HCĐ tại ASIAD 2026.