Ngã ngửa nhà vô địch bi-a thế giới về Việt Nam, lên show hẹn hò "kiếm vợ"

Một tấm ảnh đang nhận được nhiều tương tác, khi siêu sao làng pool thế giới Fedor Gorst đăng tấm ảnh tham dự show hẹn hò đình đám của Việt Nam. Ngay lập tức, hàng nghìn bình luận "dậy sóng": “Ủa, nhà vô địch thế giới mà cũng phải đi show thoát ế à?”, “Đường cơ trăm triệu đô dọn bàn trong 3 phút nhưng dọn lòng tìm người yêu thì mất mấy năm?”.

Bức ảnh Fedor đăng trên trang cá nhân 16/9 đang nhận được rất nhiều tương tác

Cư dân mạng Việt Nam vốn đã quá quen thuộc với một Fedor Gorst lạnh lùng, "bách phát bách trúng" trên bàn đấu. Thế nhưng mới đây, chính anh chàng sinh năm 2000 này lại khiến các fan ruột được một phen cười ra nước mắt khi tự tay đăng tải một tấm ảnh vô cùng bảnh bao với chiếc profile "chuẩn chỉnh": "Phan Đình Gót, 18 tuổi" đi tìm "Bà xã" trong 1 chương trình truyền hình thực tế tìm bạn đời.

Ngay lập tức, bài đăng nhận về lượng tương tác lớn từ fan Việt. Khắp các diễn đàn bi-a, người hâm mộ thi nhau để lại những bình luận đầy tính giải trí: “Ủa nhà vô địch thế giới dọn bàn trong 3 phút mà dọn lòng tìm người yêu gian nan vậy anh?”, “Phan Đình Gót nghe nghệ thế nhỉ, quả này quyết tâm làm rể Việt Nam rồi!”.

"Máy bắn bóng" và biệt tài "chăm sóc" fan Việt cực đỉnh

Đây không phải lần đầu tiên nhà vô địch thế giới người Mỹ khiến người hâm mộ Việt Nam phát cuồng vì độ lầy lội của mình. Fedor vốn nổi tiếng là một tay cơ cực kỳ yêu mến và có mối duyên nợ đặc biệt với dải đất hình chữ S. Anh từng nhiều lần sang Việt Nam thi đấu các giải major như Hanoi Open và luôn biết cách "chiều lòng" người dùng mạng xã hội nơi đây.

Từ những lần thích thú đội nón lá chụp ảnh, ăn sập ẩm thực đường phố, cho đến việc tự tay dùng các câu nói viral của giới bi-a Việt Nam, Gorst luôn chứng minh mình là một "máy bắt trend" thứ thiệt. Tấm ảnh chế tham gia show hẹn hò lần này chính là minh chứng cho thấy độ mặn mà "không lối thoát" của siêu sao Gen Z. Chẳng cần ai ép, anh chàng tự chỉnh ảnh ghép mình "lên sóng" để tạo tiếng cười và tương tác trực tiếp với người hâm mộ.

Tài năng "quái kiệt" và bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu

Đằng sau tính cách hài hước và sự gần gũi đó là một "quái kiệt" thực sự của làng pool thế giới. Fedor Gorst được mệnh danh là "Máy bắn bóng" nhờ lối chơi khoa học, những đường điều bi có độ chính xác tuyệt đối như được lập trình bằng máy tính và một tinh thần thép hiếm ai bì kịp.

Gorst là một trong những cơ thủ trẻ tuổi nhất lịch sử thâu tóm cả hai danh hiệu danh giá nhất hành tinh

Dù mới bước sang tuổi 26, bộ sưu tập danh hiệu của chàng trai này đã khiến các huyền thoại sống cũng phải ngả mũ:

- "Vua" của các giải vô địch thế giới: Gorst là một trong những cơ thủ trẻ tuổi nhất lịch sử thâu tóm cả hai danh hiệu danh giá nhất hành tinh là World Nine-ball Championship (Vô địch thế giới 9 bi) và World Ten-ball Championship (Vô địch thế giới 10 bi).

- Kẻ chinh phục nước Mỹ: Anh cũng là nhà vô địch của US Open Pool Championship, giải đấu khắc nghiệt và lâu đời bậc nhất, nơi quy tụ mọi anh tài của thế giới.

- Thống trị bảng xếp hạng: Chàng trai này từng có hơn 2 năm liên tiếp độc chiếm vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng WNT (World Nineball Tour). Anh cũng là "vũ khí hạng nặng" giúp đội tuyển Mỹ thống trị đấu trường đồng đội Mosconi Cup quốc tế. Hiện tại, Fedor tụt xuống hạng 4 thế giới, người nắm giữ vị trí số 1 là Aloysius Yapp, cơ thủ người Singapore.

Có thể nói, tại các giải đấu mà Fedor Gorst góp mặt, anh luôn là "ngọn núi lớn" mà bất kỳ cơ thủ nào. Sự tương phản giữa một "sát thủ" bàn bi-a lạnh lùng trong các trận đấu nghẹt thở và một chàng trai tinh nghịch, thích đùa vui trên mạng xã hội chính là lý do vì sao Fedor Gorst lại sở hữu lượng fan khổng lồ và được yêu mến tại Việt Nam đến như vậy.