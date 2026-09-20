Trực tiếp ASIAD 20/9: Đoàn Việt Nam liên tiếp đón tin vui từ karate, teqball

Diễn biến Diễn biến chính Karate: Bùi Ngọc Nhi giành huy chương đồng Ở nội dung kata cá nhân nữ, võ sĩ Bùi Ngọc Nhi thất bại trước VĐV Nhật Bản ở vòng loại, sau đó xuống thi đấu nhánh thua và giành 2 chiến thắng trước các VĐV Hàn Quốc, Singapore để giành HCĐ. Teqball Việt Nam giành huy chương đồng nội dung hỗn hợp Với việc vượt qua bộ đôi đến từ Ấn Độ với tỷ số 2-0, 2 VĐV Việt Nam là Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi đã xuất sắc giành HCĐ, mang về tấm huy chương đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20. MMA Việt Nam đón tin vui từ Lò Thị Phung Lò Thị Phung đánh bại võ sĩ người Kazakhstan 3-0 để giành quyền vào tứ kết. Bơi: Mỹ Tiên vào chung kết 200m bơi bướm nữ Võ Thị Mỹ Tiên về đích thứ 4 ở đợt bơi đầu tiên vòng loại nội dung 200m bơi bướm nữ với thành tích 2 phút 13 giây 33. Kết quả này giúp Mỹ Tiên giành quyền góp mặt ở chung kết 200m bướm nữ tại ASIAD 20. Kình ngư Việt Nam sẽ bước vào tranh tài ở chung kết lúc 15h hôm nay. Wushu: Văn Sỹ hụt vé chung kết VĐV của Việt Nam, Nguyễn Văn Sỹ đạt 9,603 điểm ở nội dung trường quyền nam, không đủ để giành huy chương. Nhật Bản giành HCV đầu tiên Nước chủ nhà đã giành tấm HCV đầu tiên của kỳ Á vận hội năm nay. Người mang về tấm HCV danh giá là Takumi Hojo ở nội dung cá nhân nam môn 3 môn phối hợp. VĐV chủ nhà về nhất với thành tích 52:56. Về nhì là VĐV Zhang Xirui của Trung Quốc với thời gian 53:05. Về thứ ba là VĐV của Kazakhstan với thời gian 53:11.

Sau lễ khai mạc hoành tráng, ngày thi đấu chính thức đầu tiên (20/09) của Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 20) tại Aichi - Nagoya sẽ bùng nổ với 31 bộ huy chương được trao. Tâm điểm của truyền thông quốc tế đổ dồn vào cuộc đua khốc liệt để tìm ra chủ nhân của tấm HCV đầu tiên trong toàn kỳ đại hội, trong khi người hâm mộ nước nhà nín thở chờ đợi màn thượng đài của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước đối thủ đẳng cấp thế giới.

Cuộc đua nghẹt thở giành tấm HCV đầu tiên của ASIAD 2026

Theo lịch trình từ ban tổ chức, tấm huy chương vàng quý giá đầu tiên của đại hội dự kiến sẽ lộ diện ngay trong buổi sáng, là sự cạnh tranh về tốc độ giữa hai môn 3 môn phối hợp (Triathlon) nam và đua xe đạp tính giờ cá nhân nữ.

Takumi Hojo có thể là VĐV sẽ giành HCV đầu tiên tại ASIAD 2026

Nội dung cá nhân nam môn 3 môn phối hợp sẽ xuất phát sớm nhất vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam). Tại đây, nước chủ nhà Nhật Bản thể hiện vị thế độc tôn với hai ứng cử viên hàng đầu là Takumi Hojo (số 1 châu Á, vừa xếp hạng 19 tại giải thế giới WTCS Weihai) và Aoba Yasumatsu (số 2 châu Á). Thách thức lớn nhất của người Nhật là lão tướng Ayan Beisenbayev đến từ Kazakhstan, người vừa vô địch Asia Triathlon Cup Astana với thời gian 54 phút 05 giây.

Dù xuất phát sau vào lúc 7h (giờ Việt Nam), nội dung xe đạp tính giờ cá nhân nữ trên quãng đường 20km tại đường đua Shinshiro lại có khả năng cán đích sớm hơn nhờ tốc độ xé gió của các cua-rơ. Ngôi sao sáng giá nhất là Rinata Sultanova (Kazakhstan), đương kim vô địch châu Á 2026 với thành tích 26 phút 04,34 giây (tốc độ trung bình 46,026 km/h).

Đối thủ lớn nhất có khả năng phá bĩnh Sultanova là Zhang Hao (Trung Quốc), nhà vô địch đường trường nữ vừa thâu tóm danh hiệu vô địch quốc gia tính giờ hồi tháng 6, cùng với Leung Wing Yee (Hong Kong - Trung Quốc), người chỉ kém Sultanova vỏn vẹn 9,37 giây tại giải châu lục.

Thử thách cực đại của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Trung Quốc

Vào lúc 11h, tại nhà thi đấu Park Arena Komaki, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bước vào trận tứ kết lịch sử gặp đội tuyển Trung Quốc. Đây được đánh giá là một trận đấu hoàn toàn chênh lệch khi đối thủ mang đến giải đấu đội hình mạnh nhất nhằm bảo vệ ngôi vương.

Bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán nhà đương kim vô địch ASIAD Trung Quốc vào 11h

Bóng chuyền nữ Trung Quốc sở hữu hàng công hủy diệt và chiều cao trung bình vượt trội, thuộc đẳng cấp thế giới. Trong khi đó, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng rõ ràng lép vế về mọi thông số kỹ thuật lẫn kinh nghiệm trận mạc. Mục tiêu thực tế và chuẩn mực nhất của các cô gái Việt Nam trong trận cầu này là cọ xát, thể hiện tinh thần chiến đấu hết mình, nỗ lực ghi từng điểm số và học hỏi chiến thuật từ đối thủ hàng đầu châu lục chứ không đặt nặng áp lực thắng thua.

Nhận định cơ hội của các ngôi sao Việt Nam trong ngày ra quân

Bên cạnh môn bóng chuyền, Đoàn Thể thao Việt Nam cũng đồng loạt xuất kích ở nhiều môn trọng điểm, đối mặt trực tiếp với những "ngọn núi lớn" của thể thao đỉnh cao:

- Bắn súng (7h45): Tại nội dung 10m súng trường hơi cá nhân nữ, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My sẽ bước ra trường bắn. Thông số trung bình của Mộng Tuyền dao động ở mức 626 đến 628 điểm, trong khi các xạ thủ Trung Quốc và Ấn Độ thường xuyên đạt từ 631 đến 634 điểm ở vòng loại. Mục tiêu thực tế là cạnh tranh một suất vào top 8 loạt bắn chung kết, cửa tranh HCĐ chỉ mở ra nếu chúng ta tận dụng tốt sai lầm của đối thủ.

"Hoa khôi" bắn súng Phí Thanh Thảo thi đấu

Bơi lội (8h08): Trần Hưng Nguyên và Nguyễn Quang Thuấn sẽ thử lửa ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân Nam. Đây là cự ly thế mạnh của nhà vô địch Olympic Wang Shun (Trung Quốc) với thông số 1 phút 54 giây 62. Với thành tích cá nhân hiện tại khoảng 2 phút 01 giây đến 2 phút 03 giây, cơ hội tranh huy chương của hai kình ngư Việt Nam là tương đối khó. Để tạo ra điều đặc biệt, các kình ngư cần vượt qua vòng loại để góp mặt trong top 8 vận động viên thi đấu chung kết vào lúc 17h.

- Wushu & karate (7h): Nguyễn Văn Sỹ thi đấu chung kết trường quyền Nam, phải đối đầu với các bài biểu diễn hoàn hảo của nhóm Đông Á. Ở nội dung Tán thủ, Ngô Thị Phương Nga (52kg nữ) gặp ngay đối thủ mạnh Davaajargal Purevjav (Mông Cổ) có lối đánh vật áp sát vũ bão, cơ hội thắng vòng loại chỉ là 50-50.

- Võ thuật tổng hợp - MMA (8h30): Lò Thị Phung (54kg nữ) chạm trán võ sĩ Kazakhstan, còn Quàng Văn Minh (77kg nam) gặp võ sĩ Bahrain. Luật ASIAD giới hạn lực đánh, nghiêm cấm knock-out nặng để bảo vệ an toàn nên sẽ triệt tiêu lối đánh đứng đôi công (striking) sở trường của Việt Nam, tạo lợi thế lớn cho kỹ năng vật khóa siết (grappling) của các võ sĩ Trung Á. Cửa tranh HCĐ của MMA Việt Nam phụ thuộc hoàn toàn vào việc có vượt qua được trận đầu và né được các đối thủ Iran ở nhánh đấu tứ kết hay không.

- Teqball (8h30): Đây là điểm sáng có khả năng mang về huy chương thực tế nhất cho Việt Nam trong buổi sáng. Chúng ta sẽ bước vào hai trận tranh hạng ba: Đôi nam nữ (gặp Ấn Độ) và đôi nam (gặp Iraq). Với trình độ được đánh giá nhỉnh hơn, cơ hội để các vận động viên bóng bàn cong Việt Nam giải quyết đối thủ để bỏ túi từ 1 đến 2 tấm HCĐ mở hàng cho bảng tổng sắp là khoảng 75%.

Lịch thi đấu ASIAD ngày 20/9 của đoàn Việt Nam