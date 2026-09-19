Khai mạc ASIAD: Lời chào đặc sắc, rạng rỡ đoàn thể thao Việt Nam

Diễn biến Diễn biến chính Màn đồng diễn kết hợp giữa văn hóa Nhật Bản và thế giới, kết hợp giữa cổ truyền và hiện đại để kết thúc buổi lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra hoành tráng với những lời ca du dương. Ngọc đuốc ASIAD 2026 chính thức được thắp lên! Ngọc đuốc của ASIAD 2026 đã chính thức được thắp lên bởi hai cha con VĐV nổi tiếng của Nhật Bản, Shigenobu và Koji Murofushibáo hiệu cho những ngày thi đấu sôi động của Á vận hội tại Aichi - Nagoya. Tiếp theo là cựu VĐV cầu lông Ayaka Takahashi, người từng giành HCV Olympic Người tiếp theo là cựu VĐV Koji Ito! Màn rước đuốc bắt đầu! Người bắt đầu rước đuốc là vận động viên vật sinh năm 2000, Akari Fujinami. Múa hiện đại cực kỳ xuất sắc! Tiếp theo là màn nhảy đồng diễn hiện đại kết hợp giữa poping và nhảy tự do. Nhật Bản nổi tiếng là nơi sản sinh ra nhiều vũ công nhảy tự do hay nhất thế giới. Màn giới thiệu về Nagoya đặc sắc! Phần biểu diễn mang âm hưởng truyền thống của Nhật Bản với hình ảnh lâu đài Nagoya cực kỳ đặc sắc và cuốn hút. Hai VĐV tiêu biểu của Nhật Bản đại diện cho các VĐV tham dự đọc lời tuyên thệ! Lễ thượng cờ OCA bắt đầu! Lá cờ của hội đồng Olympic châu Á, OCA được 6 cựu VĐV từng có thành tích cao của Nhật Bản rước lên cột cờ. Nhật hoàng tuyên bố ASIAD 2026 chính thức bắt đầu! Chủ tịch của ASIAD 2026, Hideaki Ohmura có lời phát biểu chính thức khai mạc Á vận hội lần thứ 20 được tổ chức tại Aichi - Nagoya, Nhật Bản. Sau đó, chủ tịch OCA, Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani cũng có lời phát biểu. Chủ nhà Nhật Bản kết thúc màn diễu hành! Màn diễu hành của các đoàn thể thao kết thúc với sự xuất hiện của đoàn thể thao chủ nhà Nhật Bản. Họ quyết tâm đua tranh ngôi vị nhất toàn đoàn cùng Trung Quốc với số lượng VĐV kỷ lục lên tới hơn 900. Đoàn thể thao Việt Nam xuất hiện! Hai VĐV cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là VĐV bóng chuyền nữ Lê Thanh Thúy và VĐV bóng đá nam, Đinh Quang Kiệt. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là đoạt 4 HCV, nhiều hơn 1 HCV so với kỳ đại hội trước. Đoàn thể thao Việt Nam chuẩn bị xuất hiện! Đoàn thể thao Việt Nam chụp tấm hình lưu niệm trước khi bước vào phần diễu hành. Đoàn Hàn Quốc xuất hiện! Đoàn thể thao về thứ ba ở ASIAD 2022, Hàn Quốc xuất hiện trong trang phục vest mùa trắng sữa với hơn 700 VĐV. Sự hùng hậu của đoàn Trung Quốc! Đoàn thể thao Trung Quốc tham dự ASIAD 2026 với số lượng vận động viên lên tới 803 thành viên. Mục tiêu của họ rõ ràng là bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn tại Á vận hội năm nay. Phần diễu hành của các quốc gia bắt đầu! Đoàn thể thao đầu tiên xuất hiện trong khung hình là đoàn thể thao tới từ Afghanistan với người cầm cờ mặc áo truyền thống. Sau đó là đoàn thể thao của Bahrain. Lễ thượng cờ của chủ nhà! Tiếp theo là lễ thượng cờ của nước chủ nhà Nhật Bản với màn hát quốc ca Nhật Bản của ca sĩ gạo cội Keiko Toda. Mở màn bằng điệu violon du dương! Nghệ sĩ violin Taro Hakase khởi đầu cho buổi khai mạc bằng nhạc điệu du dương kết hợp với điệu múa độc đoán đậm phong cách Nhật Bản. Đây là lời chào của chủ nhà ASIAD 2026 dành cho các VĐV tới tham dự giải đấu. Nhật Hoàng và Hoàng hậu tới tham dự lễ khai mạc ASIAD! Buổi lễ khai mạc chính thức bắt đầu!

Lễ khai mạc "độc lạ"

Lễ khai mạc ASIAD 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 16h ngày 19/9/2026 (giờ Việt Nam) với những điểm nhấn độc bản của nước chủ nhà Nhật Bản.

Mang chủ đề “Trái tim chung nhịp đập”, lễ khai mạc hướng đến sự kết nối giữa vận động viên, người hâm mộ và các nền văn hóa. Chương trình do đạo diễn Yukihiko Tsutsumi đảm nhiệm, kết hợp nghệ thuật biểu diễn với bản sắc địa phương, gửi gắm thông điệp đoàn kết thông qua thể thao. Trước lễ chính, chương trình khởi động “WARM-UP STAGE” bắt đầu lúc 14h giờ Việt Nam.

Sự kiện còn gây chú ý khi theo đuổi triết lý "Không đốt tiền", từ bỏ kỹ xảo LED tốn kém để tập trung tôn vinh giá trị con người và lan tỏa thông điệp kết nối "Hòa chung nhịp đập".

Điểm nhấn công nghệ của sự kiện là màn trình diễn đưa các cánh tay robot công nghiệp vào điều khiển đại kỳ, đan xen cùng nghệ thuật cổ truyền địa phương. Đặc biệt, để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho đại hội, Nhật Bản huy động 10.000 cảnh sát và lần đầu tiên áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để quét an ninh cấp độ cao.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên. Sau lễ thượng cờ trang trọng tại Cảng Nagoya, các vận động viên đã sẵn sàng diễu hành qua đài lễ, chính thức bước vào hành trình chinh phục và đổi màu huy chương tại kỳ đại hội lần này.

Khởi đầu cho kỳ đại hội thành công

ASIAD 2026 quy tụ khoảng 11.000 vận động viên thuộc 45 đoàn thể thao đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Các vận động viên tranh tài ở 43 môn, với 469 nội dung tranh huy chương. Những nền thể thao mạnh như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ cùng các đại diện Đông Nam Á đều góp mặt, hứa hẹn tạo nên cuộc đua tranh huy chương hấp dẫn, kịch tính.

Các môn thi đấu được bố trí tại 54 địa điểm, tập trung ở Aichi - Nagoya và một số địa phương khác của Nhật Bản. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản đăng cai Asiad, sau Tokyo năm 1958 và Hiroshima năm 1994.