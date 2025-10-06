Hoàng Đạt Sawer: Ngôi sao sáng của làng F4 Việt Nam

Giới hâm mộ thể thao tốc độ Việt Nam vừa chứng kiến một cột mốc lịch sử: Hoàng Đạt Sawer, tay đua 17 tuổi mang hai dòng máu Anh - Việt, vô địch chung cuộc Giải Formula 4 (thể thức 4) Đông Nam Á 2025 (F4 SEA 2025) vào những ngày cuối tháng 9. Đây là lần đầu tiên một tay đua gốc Việt đăng quang tại giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn Ô tô quốc tế (FIA), đánh dấu bước tiến quan trọng cho thể thao tốc độ nước nhà.

Giải F4 SEA 2025, lần đầu tổ chức cho khu vực Đông Nam Á, diễn ra từ tháng 5 đến tháng 9-2025, với sự tham gia của 15 tay đua thuộc 5 đội đua chuyên nghiệp. Khoác áo Evans GP (Úc), Hoàng Đạt thể hiện phong độ vượt trội ngay từ chặng mở màn. Chàng trai này có chuỗi 6 lần dẫn đầu liên tiếp, đạt 9/14 chiến thắng ở các vòng đua, cùng 6 lần giành pole (vị trí dẫn đầu tiên) và 9 Fastest Lap (vòng đua nhanh nhất), sớm nắm chắc ngôi vô địch với cách biệt 94 điểm trước 3 vòng cuối.

Sinh ra tại TP HCM trong gia đình có cha người Anh và mẹ là người Việt, Hoàng Đạt sớm được truyền cảm hứng đua xe từ cha, vốn là người yêu thích và thường xuyên theo dõi F1. Bén duyên với môn go-kart từ năm 10 tuổi, Hoàng Đạt nhanh chóng bị chinh phục bởi sự căng thẳng, phấn khích mà môn thể thao này mang lại.

Go-kart - "cái nôi" của nhiều tay đua F1 như Schumacher, Hamilton hay Vettel - đã trở thành nền tảng rèn luyện kỹ năng, phản xạ và sự gan dạ cho Hoàng Đạt. Từ sân chơi này, tay đua trẻ dần bước lên chuyên nghiệp, với hơn 60 lần xuất phát tại các trường đua lớn ở châu Á, châu Âu và Trung Đông.

"Nếu muốn đi xa hơn thì phải bước lên các hạng công thức. Tôi muốn thử thách bản thân với tốc độ cao hơn, kỹ thuật khó hơn và môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn. Qua các giải F4, F3, tôi mong mình có cơ hội được nhìn nhận nhiều hơn trên bản đồ quốc tế, để từ đó mở ra con đường lâu dài" - Hoàng Đạt bày tỏ.

Bước ra sân chơi quốc tế, Hoàng Đạt phải đối mặt hàng loạt thách thức: chi phí thi đấu đắt đỏ, điều kiện tập luyện hạn chế tại Việt Nam, cùng cạnh tranh với đối thủ được đào tạo bài bản từ nhỏ. Ngoài những giờ tập luyện và thi đấu nước ngoài, cậu vẫn trở về Việt Nam để hoàn tất việc học tại một trường quốc tế. Khi về nước, tay đua trẻ vẫn duy trì tập luyện thông qua các buổi mô phỏng.

Nhờ nỗ lực bền bỉ, Hoàng Đạt từng ghi dấu ấn tại F4 Ấn Độ 2023 với một chiến thắng ở trường đua Madras, kết thúc mùa giải ở hạng 5 chung cuộc. Năm 2024, dù chỉ thi đấu bán thời gian tại F4 Trung Quốc, anh vẫn kịp giành 2 chiến thắng, 1 pole và 1 fastest lap. Chủ sở hữu đội đua Evans GP cũng tiết lộ rằng ông ấn tượng với Hoàng Đạt từ giải F4 Trung Quốc và quyết định chiêu mộ cậu.

Hoàng Đạt và cúp vô địch Giải đua xe Formula 4 (thể thức 4) Đông Nam Á 2025. (Ảnh: F4 SEA)

Đầu năm 2025, Hoàng Đạt tiếp tục trở thành tay đua Việt đầu tiên giành điểm tại Giải Formula Regional Trung Đông (FRMEC). Anh còn thử sức tại Lamborghini Super Trofeo Asia và về đích hạng 4 tại trường đua Inje Speedium (Hàn Quốc).

Xem Max Verstappen (Đức) là thần tượng, Hoàng Đạt luôn coi đây là tấm gương truyền cảm hứng cho con đường chinh phục môn thể thao tốc độ này. Bên cạnh đó, cậu cũng theo dõi Hamilton hay Leclerc, đặc biệt là các tay đua châu Á đã vươn mình ra sân chơi lớn nhất.

Hoàng Đạt cho biết nhận được những lời mời phỏng vấn tại một số đội đua F3 cho năm sau: "Ai cũng mơ tiến lên F3, F2, rồi xa hơn là F1, nhưng tôi biết con đường này rất chông gai và cần bước đi chắc chắn".

Trong suốt các chặng đua tại F4 SEA, Hoàng Đạt luôn mang lá cờ Việt Nam bên mình. Đây cũng là kỷ niệm khó quên với tay đua trẻ: "Cầm lá cờ Việt Nam, tôi thấy tự hào lắm, như mang cả quê hương lên bục vinh quang. Cảm giác đó nhắc tôi nhớ đến tất cả khó khăn đã qua và sự ủng hộ của gia đình, thầy cô, đội ngũ".

Hoàng Đạt thừa nhận sự nổi tiếng mang lại cơ hội mới nhưng cũng tạo thêm áp lực đặt lên vai, phải cân bằng giữa học tập, thi đấu và đời sống cá nhân.