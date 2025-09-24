Đua xe F1, thống kê Azerbaijan GP: Vòng phân hạng dài lịch sử, Sainz 'ngang hàng' huyền thoại Prost

Lượt chạy phân hạng: Verstappen giành pole thứ 6 của mùa giải

Phiên phân hạng tại Baku kéo dài 1 giờ 58 phút, dài hơn toàn bộ cuộc đua chính năm ngoái. Sáu lần cờ đỏ xuất hiện trong 1 phiên chạy là kỷ lục mới, vượt qua mốc năm lần ở Imola 2022 và Sao Paulo 2024. Cụ thể: 3 lần ở Q1, 1 lần ở Q2 và 2 lần ở Q3.

Vòng phân hạng tại Baku thiết lập kỷ lục số cờ đỏ mới

Verstappen đã có 6 pole trong năm 2025, nhiều nhất trong số các tay đua năm nay. Đây là pole đầu tiên trong sự nghiệp của anh tại Baku, đồng thời cũng là pole đầu tiên của Red Bull tại đây.

Anh giành pole với khoảng cách 0,478 giây, lớn nhất kể từ năm 2016.

Carlos Sainz xếp thứ 2, đây là lần đầu tiên Williams có tay đua xuất phát hàng đầu kể từ George Russell ở chặng Bỉ 2021 kết thúc sau 2 vòng do trời mưa lớn. Lần gần nhất Williams thực sự xuất phát ở hàng đầu là Monza 2017 với Lance Stroll. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Williams có tay đua xuất phát trong top 4 tại Baku. Đồng thời, đây cũng là lần đầu Sainz vượt qua đồng đội tại vòng phân hạng ở Baku. Đây chỉ là lần thứ hai Sainz lọt vào Q3 trong 10 chặng gần nhất.

Liam Lawson xếp thứ ba, đánh dấu lần thứ sáu trong 40 năm lịch sử đội đua Faenza có tay đua xuất phát trong top 3.

Verstappen giành ‘Grand Slam’ thứ 6 trong sự nghiệp F1

Kimi Antonelli (P4) có lần thứ hai mùa này vượt qua George Russell ở vòng phân hạng (sau Miami). Russell đứng thứ 5, chặng thứ 6 năm nay anh kết thúc vòng phân hạng ở vị trí này. Thú vị hơn, cả ba lần Russell vào Q3 tại Baku, anh đều xuất phát ở P5. Yuki Tsunoda đứng thứ 6, kết quả phân hạng tốt nhất từ đầu mùa cho Red Bull.

Lando Norris chỉ đứng thứ 7, đây là lần đầu tiên kể từ Bahrain 2024 không có chiếc McLaren nào trong top 6 vòng phân hạng. Isack Hadjar xếp hạng 8, đánh dấu lần thứ 4 trong 5 GP gần nhất cả hai chiếc Racing Bulls đều vào Q3.

Oscar Piastri đứng thứ 9 sau tai nạn ở Q3, lần đầu tiên anh nằm ngoài top 4 kể từ Las Vegas 2023.

Charles Leclerc kết thúc chuỗi 4 pole liên tiếp tại Baku sau khi cũng gặp tai nạn ở Q3.

Fernando Alonso đứng thứ 11, thành tích phân hạng tệ nhất tại đây kể từ 2018. Đây chỉ là lần thứ ba trong 11 chặng gần nhất anh không vào Q3. Lewis Hamilton xếp thứ 12, lần thứ năm mùa này anh không vào top 10.

Sainz sánh ngang thành tích của Alain Prost

Gabriel Bortoleto (P13), cân bằng thành tích xuất phát tốt nhất của Kick Sauber tại Azerbaijan và vượt qua Nico Hulkenberg lần thứ bảy liên tiếp. Lance Stroll giành P14, lần thứ hai trong tám chặng gần nhất anh thoát khỏi Q1.

Ollie Bearman dẫn Esteban Ocon 9-8 ở thành tích phân hạng mùa này sau khi lọt vào Q2. Hulkenberg bị loại Q1 chặng thứ 11 mùa này, cân bằng kỷ lục của Stroll về số lần dừng bước Q1 nhiều nhất.

Gasly chưa từng xuất phát cao hơn P17 tại Baku kể từ 2022, lần này anh đứng thứ 19. Đây là lần thứ hai liên tiếp cả hai chiếc Alpine đều bị loại ở Q1. Alex Albon loại ở Q1 tại Bahrain và Hungary, và đều không ghi điểm trong hai chặng đó.

Cuộc đua chính: Sainz tái hiện thành tích podium cho 3 đội khác nhau

Mercedes trở lại top 2 trên BXH đội đua

Đây là chiến thắng grand slam (chiến thắng chặng/ pole/ vòng chạy nhanh nhất/ dẫn đầu mọi vòng đua) thứ 6 trong sự nghiệp F1 của Verstappen. Anh đã cân bằng Hamilton ở vị trí thứ 2 trong danh sách mọi thời đại, chỉ sau Jim Clark (8 lần). Verstappen là tay đua thứ 3 chuyển hóa pole thành chiến thắng tại Baku. Cùng Monza, Verstappen đã có 2 chiến thắng liên tiếp lần đầu tiên kể từ Canada và Barcelona 2024.

Verstappen rút ngắn khoảng cách trên BXH còn 69 điểm so với người dẫn đầu Piastri. Verstappen hiện đã dẫn đầu nhiều vòng hơn mùa này (282 vòng) so với Lando Norris (241 vòng). Đây là lần thứ hai Red Bull có chiến thắng dưới thời Laurent Mekies trên cương vị lãnh đội đua.

Russell (Mercedes) về nhì và có podium thứ 7 trong mùa giải. Đây là kết quả tốt nhất của Mercedes ở Baku kể từ năm 2019. Trước đó, Russell từng về thứ ba tại Azerbaijan GP 2022 và 2024. Carlos Sainz (P3) trở thành tay đua thứ hai sau Alain Prost giành podium cho cả ba đội đua: McLaren, Ferrari và Williams.

Thành tích tốt nhất của Lawson giúp Racing Bulls vươn lên hạng 6

Podium gần nhất của Williams trong một cuộc đua trọn vẹn là Azerbaijan 2017 (Lance Stroll, P3). Sainz giành 15 điểm và tăng 6 bậc trên BXH (16 chặng trước đó mùa này anh chỉ có tổng cộng 16 điểm)

Kimi Antonelli (Mercedes) về hạng 4, sau khi chỉ có được 3 điểm trong 6 chặng gần nhất. Thành tích 30 điểm tại Baku giúp Mercedes vươn lên P2 trên BXH đội đua. Liam Lawson (Racing Bulls) có kết quả tốt nhất sự nghiệp (P5), giúp Racing Bull vươn lên thứ sáu trên BXH đội đua.

Yuki Tsunoda (Red Bull) về thứ 6, đây là lần đầu tiên tay đua số 2 của Red Bull có mặt trong top 8 kể từ Austin 2024.

Với Norris xếp thứ 7 và Oscar Piastri bỏ cuộc, McLaren chỉ giành được 6 điểm, số điểm ít nhất trong một chặng kể từ Las Vegas 2023 (2 điểm) và bỏ lỡ cơ hội vô địch sớm. Việc Piastri bỏ cuộc đã chấm dứt chuỗi 34 chặng liên tiếp anh ghi điểm và 44 chặng liên tiếp về đích (chuỗi dài thứ hai trong lịch sử). Đây mới chỉ là lần thứ hai Piastri phải bỏ cuộc ngay vòng 1, sau chặng Bỉ 2023.

Piastri kết thúc chuỗi chặng về đích và ghi điểm liên tiếp

Hamilton về thứ 8, lần đầu xếp trên đồng đội Charles Leclerc trong một cuộc đua kể từ Silverstone.

Isack Hadjar (Racing Bulls) về thứ 10, lặp lại kết quả của chặng trước. Tương tự là Oliver Bearman (Haas) về thứ 12.

Pierre Gasly (P18) và Franco Colapinto (P19) khiến Alpine một lần nữa có hai xe cuối cùng cán đích, lần thứ hai năm nay (sau Hungary).

Chặng đua thứ 18 sẽ diễn ra tại Singapore từ ngày 1 đến 3/10 tới.