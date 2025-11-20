Sinner - Alcaraz chia đôi giang sơn, ngôi sao nào đủ sức cản bước "BIG 2"?

🎯 Áp lực từ bộ đôi thống trị

Trong hai năm gần đây, Carlos Alcaraz và Jannik Sinner gần như độc chiếm các giải Grand Slam, khiến việc dự đoán người chiến thắng danh hiệu lớn 2026 trở nên khó khăn. Sinner giành hai Australian Open, một US Open và một Wimbledon, trong khi Alcaraz giành được 2 Roland Garros, 2 Wimbledon và 2 US Open.

Felix Auger-Aliassime tiến bộ vượt bậc nửa cuối 2025, được HLV Mark Petchey (ảnh nhỏ) đánh giá rất cao

Trước họ, Novak Djokovic là người duy trì chuỗi Grand Slam ổn định, nhưng từ mùa 2022 trở đi, chỉ bộ ba Alcaraz - Sinner - Djokovic mới giành được Grand Slam. Đây là “bức tường” mà bất kỳ tay vợt nào muốn lên ngôi đều phải vượt qua.

Chuyên gia Mark Petchey, cựu huấn luyện viên của Andy Murray và Emma Raducanu, nhận xét: “Felix Auger-Aliassime có thể phá vỡ thế thống trị này. Cậu ấy đã trưởng thành mạnh mẽ trong vài tháng gần đây, đặc biệt tại US Open, sở hữu những vũ khí đủ sức đối đầu với Jannik và Carlos. Nếu không mạnh về tấn công, bạn sẽ thua mỗi lần khi đối đầu với họ”.

⚡ Cơ hội và thách thức của Auger-Aliassime

Auger-Aliassime từng leo lên hạng 6 ATP nhưng tưởng chừng rơi khỏi top 30 sau Wimbledon. Tuy nhiên, anh kết thúc năm ở vị trí số 5 nhờ nửa cuối mùa giải cực kỳ ấn tượng, vào bán kết US Open, tứ kết Cincinnati, Shanghai Masters, Swiss Indoors, chung kết Paris Masters và bán kết ATP Finals.

Tuy nhiên, trong bảy trận thua kể từ tháng 8, Auger-Aliassime chịu bốn thất bại trước Sinner và một trước Alcaraz. Thống kê đối đầu hiện tại, Sinner dẫn 4-2, Alcaraz dẫn 5-3.

Những con số này cho thấy, để giành Grand Slam, Auger-Aliassime phải có tâm lý, phong độ, sức mạnh tuyệt vời nhất khi so tài 2 đối thủ mạnh nhất ATP.

Với sự tiến bộ rõ rệt trong lối chơi và khả năng chịu áp lực, Auger-Aliassime đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho việc chặn đứng chuỗi thống trị Grand Slam của "BIG 2 mới" Alcaraz và Sinner, hứa hẹn những trận chiến căng thẳng và đầy hấp dẫn trong mùa giải 2026.