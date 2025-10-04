Đua xe F1, thử nghiệm Singapore GP: "Lão tướng" Alonso gây bất ngờ, Norris và Leclerc va chạm trong pit-lane

FP1: Alonso dẫn trước Leclerc và Verstappen

Tay đua Aston Martin, Fernando Alonso đã gây bất ngờ khi trở thành người nhanh nhất buổi thử nghiệm đầu tiên ngày thứ Sáu chặng Singapore GP 2025, nhanh hơn Charles Leclerc (Ferrari) và Max Verstappen (Red Bull).

Marina Bay khô ráo trong ngày đầu tiên của Singapore GP 2025

Alonso đạt vòng chạy tốt nhất với thời gian 1 phút 31,116s sau 60 phút của FP1, bắt đầu lúc 17h30 giờ địa phương dưới bầu trời nhiều mây sau cơn mưa chiều, cùng điều kiện nóng ẩm đặc trưng. Nhiệt độ cao tại đây đã khiến FIA, cơ quan quản lý của F1, ban hành quy định về “nguy cơ nắng nóng” trước thềm chặng đua – một biện pháp được đưa ra sau chặng Qatar GP 2023 – đồng nghĩa với việc các xe được trang bị hệ thống làm mát cho tay đua cuối tuần này.

Cả 20 chiếc xe đều nhanh chóng rời pit-lane khi đèn xanh kích hoạt, hầu hết tay đua chọn lốp Hard– riêng Aston Martin dùng lốp Medium – dù mặt đường đua vẫn còn khu vực ẩm ướt. Một sự cố sớm xảy ra với Alex Albon, khi tay đua người Thái Lan phải trở về pit với khói bốc ra từ phần sau chiếc xe Williams, buộc đội ngũ kỹ thuật phải dùng quạt khí và bình cứu hỏa để kiểm soát tình hình.

Albon gặp sự cố ngay đầu phiên

19 tay đua còn lại bắt đầu thiết lập thành tích và tìm cảm giác tại đường phố Marina Bay. Lando Norris tạm dẫn đầu với 1 phút 33,388 giây sau một pha lạng tay lái ở cua 17, còn Leclerc thì suýt phanh khóa bánh ở cua 13.

Sau 1/4 thời gian trôi qua, Alonso đã vươn lên P1 với 1 phút 32,592 giây (lốp Medium), theo sau là Verstappen, Leclerc, bộ đôi McLaren – Oscar Piastri & Norris cùng Carlos Sainz của Williams (tất cả đều dùng lốp Hard). Tin xấu đến với Albon khi Williams xác nhận xe của anh gặp vấn đề hệ thống phanh sau, buộc anh phải nghỉ hết FP1, nhưng đội tin tưởng có thể khắc phục kịp trước FP2.

Nhiều tình huống đáng chú ý khác tiếp diễn khi các tay đua tìm giới hạn đường đua: Pierre Gasly (Alpine) lao vào khu vực thoát hiểm ở cua 14, còn Lewis Hamilton (Ferrari) suýt chạm tường khi thoát cua cùng vị trí. 30 phút trôi qua và Alonso hạ tiêu chuẩn xuống 1 phút 32,054 giây, trước khi Sainz vượt lên với 1 phút 31,812 giây – tiệm cận thành tích FP1 năm ngoái của Leclerc (1 phút 31,763 giây).

Alonso nhanh nhất FP1

Sau đó, sự chú ý dồn vào các vòng chạy lốp Soft – Leclerc tạm chiếm P1 với 1 phút 31,266 giây, xếp trên Verstappen, Norris và tân binh Isack Hadjar (Racing Bulls). Ở những phút cuối, với các vòng mô phỏng phân hạng, Alonso tiếp tục gây ấn tượng khi lập thành tích 1 phút 31,116 giây, trở lại dẫn đầu bảng xếp hạng trước Leclerc, Verstappen và Hamilton – thành tích này giữ vững cho đến khi FP1 khép lại.

Dù gặp chút khó khăn, Piastri vẫn cải thiện đáng kể để vượt Norris, giành P5, tiếp theo là Hadjar, Sainz, Yuki Tsunoda (Red Bull) và Esteban Ocon (Haas) trong top 10. Mercedes có màn khởi đầu khiêm tốn khi George Russell và Kimi Antonelli lần lượt xếp P11 và P14, xen giữa là Nico Hulkenberg và Gasly. Phần còn lại gồm Liam Lawson, Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Lance Stroll, Franco Colapinto và Albon.

FP2: Hai lần cờ đỏ xuất hiện và sự cố va chạm ở pit-lane

Nico Hulkenberg dẫn đầu đoàn xe để bắt đầu FP2 lúc 21h00 giờ địa phương, các tay đua trở lại với nền nhiệt đã giảm so với FP1, trong khi hệ thống đèn đã thắp sáng đường phố xung quanh Marina Bay. Albon, người đã phải dừng sớm ở FP1 đã có thể trở lại ở lượt chạy quan trọng này.

Tai nạn của Russell ở cua 16

Norris là người nhanh nhất sau 1/4 thời gian đầu tiên với vòng chạy 1 phút 31,716 giây trên lốp Medium. Chỉ vài phút sau, Russell va chạm rào chắn ở cua 16, làm gãy mũi xe chiếc Mercedes W16. Buổi chạy phải tạm dừng (cờ đỏ) để nhân viên dọn dẹp mảnh vỡ.

Ngay sau khi trở lại, nhiều tay đua chuyển sang lốp Soft để tập vòng phân hạng, ngoại trừ bộ đôi Ferrari Lewis Hamilton và Leclerc vẫn dùng lốp trung bình. Ocon khi đó bất ngờ vươn lên dẫn đầu với 1 phút 31,480 giây. Nhưng chẳng lâu sau, lại thêm một lần cờ đỏ xuất hiện khi Lawson va vào tường chắn ở cua 17, chiếc Racing Bulls bị hư hỏng tương đối và dừng lại ngay lối vào pit.

Tay đua người New Zealand – đang đứng P12 – buộc phải đi bộ về gara. Trong lúc FIA chuẩn bị cho cờ xanh trở lại, một tình huống hy hữu đã xảy ra ở pit-lane: Leclerc lao ra ngay khi Norris đi tới, khiến cả hai xe đâm nhau, đẩy chiếc McLaren va chạm với tường pit. McLaren phải đẩy Norris ngược trở lại gara để thay cánh gió trước.FIA sau đó xác nhận sự việc sẽ được điều tra sau buổi tập vì khả năng ‘unsafe release’ (rời gara không an toàn).

Lawson gây ra cờ đỏ thứ 2 của lượt chạy

Cả Leclerc lẫn Norris đều trở lại đường đua trong những phút cuối bận rộn, khi tất cả cố gắng tận dụng thời gian còn lại. Và trong 5 phút cuối, Piastri vượt Verstappen để lên P1 với vòng chạy 1 phút 30,714 giây. Hadjar gây ấn tượng khi leo lên P2 với bộ lốp Soft, chỉ kém Piastri 0,132 giây. Verstappen giữ P3, tiếp theo là Alonso P4. Aston Martin có một ngày khá tích cực khi Lance Stroll đứng P5, chỉ kém đồng đội Alonso còn Norris đứng thứ 6 – tay đua người Anh tỏ ra bực bội với chính mình qua radio.

Ocon xếp P7, theo sau là Sainz, Leclerc và Hamilton, khép lại top 10. Tsunoda (Racing Bulls) xếp hạng 11, kế đến là Ollie Bearman (Haas, P12), Albon (P13), Hulkenberg (P14) và Bortoleto (P15). Pierre Gasly xếp P16 cho Alpine, trong khi phần còn lại là Lawson, Antonelli, Franco Colapinto (Alpine) và Russell, lần lượt từ P17 đến P20.

Kết quả chi tiết hai phiên chạy thử đầu tiên chặng Singapore GP 2025:

FP1

FP2