Ngẩn ngơ trước nữ VĐV tốc độ tài sắc, ứng viên lịch sử cho ngôi "bà trùm" đua xe

Làng đua xe thế giới đang “dậy sóng” khi Laura Villars, nữ tay đua 28 tuổi người Thụy Sĩ, chính thức tuyên bố ra tranh cử ghế Chủ tịch Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), thách thức quyền lực của đương kim chủ tịch Mohammed Ben Sulayem. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một phụ nữ bước vào cuộc đua quyền lực cao nhất của môn thể thao tốc độ.

Laura Villars là VĐV, kiêm doanh nhân

🏎️ Nữ chiến binh trên đường đua và trong chính trường

Villars không phải gương mặt xa lạ với người hâm mộ tốc độ. Cô khởi nghiệp từ năm 14 tuổi, từng góp mặt tại nhiều giải đấu xe thể thao quốc tế. Năm 2023, Villars gây chú ý khi cán đích thứ 5 tại Ultimate Cup Series F3R, trước khi tiếp tục chinh chiến ở Ligier European Series JS P4. Trước đó, cô cũng từng hợp tác cùng Ferrari trong Ferrari Challenge Europe 2024, tạo nên hình ảnh một tay đua mạnh mẽ nhưng vẫn đầy nữ tính.

Song hành cùng sự nghiệp đua xe, Villars còn là một doanh nhân và biểu tượng thời trang, từng xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng. Với gần 100.000 người theo dõi trên Instagram, cô truyền cảm hứng cho phụ nữ trong thể thao và trở thành hình mẫu cho thế hệ trẻ về sự bứt phá và khẳng định bản thân.

🌟 Khát vọng đổi mới FIA

Trong tuyên bố tranh cử, Villars khẳng định: “FIA phải một lần nữa trở thành liên đoàn của các câu lạc bộ và người nắm giấy phép. Tham vọng của tôi là xây dựng một bộ máy minh bạch, dân chủ, có trách nhiệm và mở rộng cánh cửa cho phụ nữ cũng như thế hệ trẻ”.

Cô đặt ra chương trình nghị sự gồm 5 trọng điểm, trong đó nhấn mạnh tính bền vững, đa dạng và trao quyền cho phụ nữ trong đua xe. Thông điệp của Villars mang tính thời sự, khi FIA dưới thời Sulayem bị chỉ trích nặng nề vì “tập trung quyền lực” và loạt bê bối liên quan tới nhân sự cấp cao. Chỉ trong vòng một năm, chủ tịch đương nhiệm đã sa thải hàng loạt vị trí quan trọng, từ giám đốc điều hành, trưởng ban đa dạng và hòa nhập cho đến trọng tài hàng đầu.

Không ít tay đua đình đám cũng lên tiếng phàn nàn về cách điều hành. George Russell gọi bộ máy FIA là “bất ổn”, Max Verstappen than phiền việc bị “bịt miệng”, còn Lewis Hamilton từng đối đầu gay gắt vì… hình xăm và khuyên tai. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Villars như một làn gió mới, mang đến kỳ vọng cho một nền quản trị cởi mở và hiện đại hơn.

Villars là ứng viên tranh chủ chủ tịch FIA, làm "bà trùm" những giải đua số 1 hành tinh như F1, F2, F3

🏆 Lịch sử đang chờ gọi tên

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIA sẽ diễn ra ngày 12/12 tại Tashkent, Uzbekistan, hứa hẹn là bước ngoặt lớn của làng motorsport toàn cầu. Nếu chiến thắng, Laura Villars trở thành người phụ nữ đầu tiên ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của FIA, mở ra một chương mới cho sự bình đẳng giới trong môn thể thao vốn bị thống trị bởi nam giới suốt hơn một thế kỷ.

Từ một cô bé bén duyên đường đua năm 14 tuổi đến ứng cử viên cho chiếc ghế quyền lực nhất của FIA ở tuổi 28, Laura Villars chứng minh rằng tốc độ, trí tuệ và bản lĩnh không có giới hạn. Giờ đây, cả thế giới đang dõi theo xem liệu “nữ chiến binh” này có thể viết nên lịch sử, biến tham vọng thành hiện thực và đưa FIA bước sang một kỷ nguyên mới.