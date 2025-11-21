LĐBĐ châu Á AFC chính thức ra án phạt với Malaysia

AFC chính thức phạt FAM

Cụ thể, FAM phải nộp phạt 1.875 USD, sau khi AFC xác nhận trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 giữa Malaysia và Lào ngày 14/10 bị trì hoãn 150 giây khi bắt đầu hiệp hai. Đây là lần thứ hai Malaysia vi phạm quy định đếm ngược thời gian của AFC. FAM là một trong bốn tổ chức của bóng đá Malaysia vừa phải nhận án phạt trong phiên họp của Ủy ban Kỷ luật & Đạo đức AFC.

Bóng đá Malaysia vừa phải nhận tổng mức phạt 13.125 USD từ AFC

CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) là đội bóng Malaysia nhận mức phạt cao nhất, 5.000 USD, do không đảm bảo tình trạng sạch sẽ của sân tập chính thức trước trận đấu thuộc Asian Champions League Elite (ACLE) gặp Machida Zelvia. Con số này chiếm 38% tổng mức phạt mà các tổ chức bóng đá Malaysia phải nhận trong đợt kỷ luật này, đặt ra dấu hỏi về tiêu chuẩn tuân thủ của một CLB vốn tự xem mình là hình mẫu của khu vực Đông Nam Á.

CLB Selangor bị phạt 1.250 USD vì chậm trở lại sân 80 giây thời điểm bắt đầu hiệp hai trong trận đấu Asian Champions League Two (ACL2) gặp Persib Bandung ngày 23/10. Đây cũng là lỗi tái phạm quy định đếm ngược thời gian của AFC, tương tự FAM.

Trường hợp của CLB Kelana United lại gây chú ý vì hành vi cá nhân. HLV thể lực Mohd Zahidibudiman Ibrahim bị phạt 5.000 USD vì AFC kết luận hành vi của ông làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh trận đấu và vi phạm quy định về chuẩn mực ứng xử.

FAM đối mặt án phạt nặng hơn nếu thua kiện tại CAS

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, bà Hannah Yeoh, cho biết FAM có thể phải nhận mức phạt nặng hơn liên quan tới vụ giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch, nếu họ thất bại trong phiên kháng cáo cuối cùng tại Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS).

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Malaysia Yeoh cho biết FAM có thể đối mặt với các án phạt còn nặng hơn liên quan tới vụ làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch

Hôm 20/11, bà Yeoh phân tích: “Đại biểu Bukit Gelugor hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu vụ việc được đưa lên CAS. CAS có thể khuyến nghị FIFA tăng mức phạt và án treo giò nếu FAM thua kiện. Nếu mọi đơn kháng cáo đều thất bại thì sao?

Theo quy định hiện hành của AFC, kết quả trận đấu sẽ bị hủy, đội đối thủ được xử thắng với 3 điểm và 3 bàn cách biệt. Ủy ban Kỷ luật AFC cũng có thể áp thêm các hình phạt khác, bao gồm trừ điểm. FAM phải chuẩn bị cho khả năng CAS ra phán quyết bất lợi và mức phạt sẽ được tăng lên. FAM phải tự cân nhắc điều này”.

Bà Yeoh cho biết nếu FAM thua kiện tại CAS, Tòa án FIFA sẽ nhóm họp để quyết định liệu 7 cầu thủ nhập tịch nói trên có được tiếp tục khoác áo Malaysia hay không. Vị quan chức Malaysia nói quyết định này cũng có thể tiếp tục được FAM kháng cáo lên CAS thêm một lần nữa.

Bà Yeoh cho biết sau khi CAS hoàn tất quá trình, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển đến AFC để xem xét các bước tiếp theo liên quan đến vòng loại Asian Cup 2027.

“Nếu kết luận về các cầu thủ không thay đổi, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ đưa ra phán quyết. Tòa án FIFA sẽ mất bao lâu để nhóm họp? AFC đã đề nghị FIFA đưa ra quyết định trước ngày 31/3/2026, hạn chót của vòng loại Asian Cup 2027”, bà Yeoh nói.

Bà Yeoh cũng nhấn mạnh Ủy ban AFC có quyền áp dụng thêm các biện pháp kỷ luật ngoài việc trừ điểm. Ngày 3/11, Ủy ban Kháng cáo FIFA giữ nguyên mức phạt đối với FAM và yêu cầu mở điều tra chính thức về các quy trình nội bộ.

Vụ việc xoay quanh các tài liệu giả mạo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. Danh sách bảy cầu thủ gồm: Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Các điều tra viên FIFA phát hiện giấy tờ do FAM nộp khẳng định ông bà của các cầu thủ sinh ra tại lãnh thổ Malaysia. Tuy nhiên, hồ sơ dân sự từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan cho thấy cả 7 đều sinh ra ở nước ngoài. Ủy ban Kháng cáo FIFA bác bỏ lập luận của FAM và các cầu thủ nhập tịch rằng họ “thiện chí” trong vụ việc.