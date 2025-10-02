Đua xe F1, Singapore GP: Thách thức khắc nghiệt dưới màn đêm tại vùng xích đạo

Sau khi tranh tài bên bờ biển Caspi tại Baku, Formula 1 tiếp tục chinh phục thêm một đường đua phố, lần này tại quốc đảo Singapore, chỉ cách đường xích đạo – đường phân chia Bắc bán cầu và Nam bán cầu – khoảng 140 km về phía Bắc.

Singapore GP là một trong những sự kiện khắc nghiệt nhất mùa giải

Sự dịch chuyển xuống phía Nam từ Baku mang đến thay đổi lớn ở hai yếu tố thời tiết: độ ẩm và nhiệt độ. Độ ẩm thường xuyên trên 70%, còn nhiệt độ quanh năm gần như ổn định, dao động từ 24 đến 31°C.

Điều này khiến chặng đua Singapore trở thành một trong những thử thách khắc nghiệt nhất về thể lực cho các tay đua. Trung bình, mỗi tay đua có thể mất tới 3 kg trọng lượng cơ thể trong cuộc đua. Việc tham dự cuộc đua càng khó khăn hơn bởi đường đua quanh co gần như không có đoạn thẳng để cơ thể được thả lỏng.

Singapore GP là chặng đua đầu tiên trong lịch sử F1 được tổ chức hoàn toàn vào ban đêm kể từ năm 2008, với giờ xuất phát 20h00 địa phương. Nhờ vậy, các tay đua và đội ngũ có thể duy trì ‘nhịp sinh học’ theo giờ châu Âu, giảm bớt nỗi lo về lệch múi giờ.

Một lần nữa, chặng đua cuối tuần này có phiên bản mũ podium đặc biệt, được sản xuất bởi Pirelli cùng sự sáng tạo của nhà thiết kế Denis Dekovic. Màu sắc magenta nổi bật biểu trưng cho sự mãnh liệt và sức sống của cuộc đua tại châu Á này.

Việc quản lý bộ lốp rất quan trọng ở Singapore GP

Việc quản lý lốp tại Marina Bay rất quan trọng

Pirelli không thay đổi so với năm ngoái về các loại lốp trơn tại Marina Bay: C3 (Hard), C4 (Medium) và C5 (Soft). Dù có loại lốp mềm hơn, nhưng khi công bố các loại lốp cho nửa sau mùa giải tại Hungary, đánh giá kỹ thuật trước kỳ nghỉ hè đã loại trừ việc sử dụng C6, bởi lực tác động lớn cùng nhiệt độ cao ở Singapore dễ dẫn đến tình trạng quá nhiệt. Thực tế, áp lực nhiệt chính là nguyên nhân chính gây suy giảm hiệu suất lốp tại chặng này.

Medium và Hard gần như sẽ là lựa chọn chính trong cuộc đua, nhưng Soft có thể phát huy tác dụng nếu tay đua muốn tận dụng độ bám vượt trội khi xuất phát, hoặc trong trường hợp có xe an toàn vào cuối chặng. Việc điều chỉnh cấu trúc đường đua vài năm trước giúp khả năng vượt có phần dễ hơn, dù nhìn chung vẫn rất khó khăn. Sự khác biệt lớn về hiệu suất giữa lốp Soft mới và lốp Medium/Hard đã mòn nhiều vòng có thể trở thành yếu tố chiến lược quan trọng.

Singapore GP năm 2024

Podium chặng đua năm 2024

Medium là lựa chọn phổ biến nhất khi xuất phát với 14 tay đua dùng lốp C4, 4 tay đua chọn Hard và 2 tay đua chọn Soft. Sự linh hoạt của Medium giúp đa dạng chiến thuật thay lốp, như thường lệ, chiến thuật một pit-stop là nhanh nhất. Việc giữ lốp và tình hình ‘giao thông’ trên đường đua cho phép một số tay đua kéo dài lượt chạy đầu tiên, kỷ lục lên đến 49 vòng. Đặc biệt, cuộc đua năm ngoái là một trong số rất ít Singapore GP không có xe an toàn xuất hiện.

Đường đua nguy hiểm bậc nhất

Marina Bay là một trong những đường đua “ngoằn ngoèo” nhất trong lịch thi đấu, dài 4,940 km với 19 khúc cua sau khi bố cục năm 2023 giảm xuống từ 23. Thay đổi đó tạo ra một đoạn thẳng dài 400m sau cua 16. Bề mặt đường đua có đặc tính giống như đường phố đô thị, độ nhám thấp. Các vạch kẻ đường có thể trở thành mối nguy hiểm khi trời mưa. Khu vực thoát hiểm ít, rào chắn gần, dù một số đoạn mặt đường khá rộng.

Đường đua Marina Bay tráng lệ trong đêm

Có 4 vùng DRS, nhưng vượt xe vẫn là điều hiếm hoi. Việc tăng tốc độ giới hạn pitlane từ 60 lên 80 km/h dự kiến tác động lớn đến chiến thuật.

Những biến số khó lường gồm tình huống dẫn đến cuộc đua tạm dừng (cờ vàng, cờ đỏ,…) và thời tiết – vốn cực kỳ thất thường tại vùng xích đạo. Dông bão không hiếm, mưa có thể cuốn trôi toàn bộ lớp cao su trên mặt đường, khiến điều kiện bám đường về trạng thái ban đầu và ảnh hưởng lớn đến hiệu suất lốp.

Từ khóa: “Bóng tối” - Nơi tiên phong về công nghệ đua đêm

Singapore GP là chặng đua đêm đầu tiên của F1, sau này được một số sự kiện khác học theo, gần nhất là Las Vegas. Marina Bay vì thế trở thành nơi tiên phong trong công nghệ chiếu sáng toàn diện để đảm bảo tầm nhìn tối ưu cho tay đua. Thách thức lớn nhất là ánh sáng phản chiếu từ mặt đường lên kính chắn gió, khiến việc xác định điểm phanh chính xác trở nên khó khăn.

Đã có 15 chặng Singapore GP trong lịch sử F1

Ở các chặng đua đêm khác, nhiệt độ thường thấp hơn đáng kể so với ban ngày. Nhưng tại Singapore, sự khác biệt gần như bằng ‘không’ do vị trí xích đạo. Trái lại, tại Abu Dhabi hay Jeddah, mức chênh lệch nhiệt ngày – đêm rõ rệt hơn nhiều.

Góc thống kê: Vettel là "vua" ở Singapore

Tính đến nay, đã có 15 lần tổ chức Singapore GP, trong đó 10 lần (tức 2/3) người chiến thắng xuất phát từ pole, cho thấy tầm quan trọng của kết quả phân hạng – nhất là khi so với Monaco, nơi tỷ lệ thắng từ pole chỉ 46,48%. Chỉ duy nhất năm 2008, tay đua thắng cuộc không xuất phát trong top 5: Fernando Alonso từ vị trí 15, trong một chặng đầy hỗn loạn và nhiều tranh cãi.

Tay đua thành công nhất tại Singapore là Sebastian Vettel với 5 chiến thắng, theo sau là Lewis Hamilton với 4. Tổng cộng 7 tay đua đã chiến thắng ở đây, và 4 trong số họ sẽ tiếp tục góp mặt cuối tuần này. Đáng chú ý, Max Verstappen chưa từng thắng, thậm chí chưa từng giành pole tại Marina Bay, dù đã từng 3 lần bước lên podium.

Vettel là người thành công nhất tại Singapore

Về thành tích đội đua, Mercedes, Ferrari và Red Bull đang ngang nhau với 4 chiến thắng. Ở thành tích pole, Vettel và Hamilton dẫn đầu với 4 lần, còn Ferrari là đội số một với 7 lần pole. Vettel cũng có nhiều lần podium nhất (8), hơn Hamilton (7) và Alonso (5). Red Bull dẫn đầu số lần podium của đội với 15, tiếp theo là Ferrari (11), còn Mercedes và McLaren đồng hạng ba với 7.

Hãy đón xem chặng đua Singapore GP 2025 với lịch trình sau:

FP1: 16h30 thứ 6 ngày 3/10

FP2: 20h00 thứ 6 ngày 3/10

FP3: 16h30 thứ 7 ngày 4/10

Vòng phân hạng: 20h00 thứ 7 ngày 4/10

Cuộc đua chính: 19h00 Chủ nhật ngày 5/10