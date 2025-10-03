Đua xe F1, Singapore GP: McLaren đếm ngược tới ngày ăn mừng

Danh hiệu vô địch dần trở nên mong manh với Verstappen qua từng chặng đua. Tuy nhiên, với hai chiến thắng liên tiếp, cùng với cú sai lầm chí mạng của Piastri, dường như những người hâm mộ tay đua Red Bull có thể tiếp tục hi vọng về danh hiệu vô địch thứ 5 liên tiếp.

Monza và Baku đều thiên hướng tận dụng tốc độ cao, nhưng cần một cách tiếp cận khác dành cho Singapore lần này. Nếu Red Bull có thể tiếp tục chứng minh sự đột phá của họ, chắc chắn họ sẽ có thể đối đầu trực tiếp với McLaren trên mọi đấu trường.

Verstappen chưa từng chiến thắng trên đường phố Singapore

Piastri đã có một mùa giải gần như hoàn hảo, với độ chính xác như một cỗ máy. Tuy nhiên, chính cỗ máy đó cũng gặp sự cố, và mắc những lỗi chí mạng liên tiếp chỉ trong vòng 24 giờ. Không chỉ Verstappen, mà Norris cũng có thể rút ngắn khoảng cách trong cuộc đua vô địch.

Hiện tại, 25 điểm ngăn cách giữa hai tay đua McLaren, bằng số điểm nhận được cho một chiến thắng. Singapore tiếp tục là một thử thách đường phố nữa, và nếu Piastri tiếp tục phải theo dõi cuộc đua từ phía ngoài rào chắn, rất có thể cục diện cuộc đua vô địch sẽ đổi chiều vào cuối tuần này.

Verstappen sớm có thể chen chân vào cuộc nội chiến McLaren

Trong khi đó, McLaren đã bỏ lỡ cơ hội ăn mừng chức vô địch của họ, và ghi danh lịch sử với kỉ lục mới. Họ vẫn có thể san bằng kỉ lục với Red Bull, khi đánh dấu chức vô địch sớm tới 6 vòng đấu.

Để có thể làm được điều này, McLaren chỉ cần ghi 13 điểm trong chặng đua cuối tuần này, họ sẽ trở thành nhà vô địch trong năm thứ 2 liên tiếp. Với những điều mà McLaren đã thể hiện trong suốt mùa giải, sẽ không khó để có thể đưa một chiếc xe lọt vào top 3, và bắt đầu màn ăn mừng.

Williams một lần nữa bứt phá trong cuộc đấu cho vị trí thứ 5, khi Sainz có được podium đầu tiên kể từ khi đồng hành cùng đội. Lawson cũng có kết quả xuất sắc và cán đích tại vị trí thứ 5 chung cuộc, đưa Racing Bulls vươn lên vị trí thứ 6.

Các đội ‘nhóm dưới’ thường có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ cho top 10, và thường khiến Ferrari, Red Bull, hay Mercedes để mất cơ hội ghi điểm. Sainz là tay đua thứ 10 đặt chân lên podium trong mùa giải này. Trước đó, Hülkenberg và Hadjar cũng ghi được podium đầu tiên trong sự nghiệp. Liệu có gương mặt mới nào sẽ lọt vào top 3 cuối tuần này?

Williams nắm chắc vị trí thứ 5 với 101 điểm

Singapore là một thử thách lớn về tinh thần, và cả về mặt thể chất. Bầu không khí nóng ẩm, ngay cả vào buổi tối, đã khiến đây là một trong những chặng đua khó nhằn trên lịch. Nhiệt độ dự kiến trong 3 ngày đua đều vượt mức 30 độ. Vì vậy, FIA đã đưa ra cảnh báo, và yêu cầu các đội phải có hệ thống làm mát để đảm bảo an toàn cho các tay đua.

Vì vậy, khối lượng tối thiểu của chiếc xe có sự thay đổi. Các đội có thể thêm 2kg thiết bị tối thiểu cho những phiên chạy ngắn như chạy thử, phân hạng, hay SQ; và thêm 5kg tối thiểu cho Sprint, và cuộc đua chính.

Chỉ có hai cuộc đua tại Singapore được hoàn thành dưới 110 phút. Tập trung cao độ trong 2 giờ đồng hồ, với nhiệt độ buồng lái có thể đạt 60 độ, Liệu các tay đua có thể hoàn thành chặng đua lần này một cách lành lặn?