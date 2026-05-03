Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
MU đấu Liverpool: "Bài sát hạch" cuối của Carrick trước bước ngoặt sự nghiệp

Sự kiện: MU - Liverpool: Rực lửa Premier League 2025-26 Liverpool

MU gần như chắc suất dự Champions League, tuy nhiên trận đại chiến với Liverpool ở vòng 35 Ngoại hạng Anh (21h30, 3/5) vẫn có ý nghĩa quan trọng với cá nhân HLV Carrick.

   

Một hành trình rực rỡ

Sau khi tiếp quản MU trong vai trò HLV tạm quyền, Michael Carrick đã giúp đội bóng khởi đầu ấn tượng với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Man City ngay trên sân nhà Old Trafford. Tiếp đó, "Quỷ đỏ" trở thành đội bóng đầu tiên tại châu Âu mùa này thắng trên sân của Arsenal (3-2), trước khi đánh bại thêm thành viên khác của nhóm Big 6 là Tottenham (2-0) để tạo chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp.

Nửa tháng trước, Carrick cùng MU tiếp tục hạ gục Chelsea (1-0) - chiến thắng đầu tiên tại Stamford Bridge sau 6 năm. Cộng với trận thắng Brentford mới nhất, "Quỷ đỏ" xây chắc vị trí trong top 5, tương đương suất tham dự Champions League mùa tới.

Carrick trải qua nhiệm kỳ tạm quyền rực rỡ với MU

Thành tích bùng nổ

Theo thống kê, Carrick giúp MU giành 8 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại sau 12 trận đấu. Với 26 điểm, "Quỷ đỏ" thậm chí đứng đầu Ngoại hạng Anh nếu mùa giải bắt đầu khi Carrick nắm quyền.

So với HLV tiền nhiệm Ruben Amorim - người bị sa thải sau khi chỉ giành 31 điểm/20 trận - Carrick cho thấy sự vượt trội rõ rệt. Dưới thời ông, MU ghi 24 bàn thắng và để thủng lưới 14 lần, hiệu số bàn thắng bại là +10, trong khi đội bóng chỉ có hiệu số +4 (34 bàn thắng, 30 bàn thua) dưới thời Amorim.

Các cầu thủ MU cũng tỏ ra hiểu ý và hợp tác tốt cùng Carrick so với Amorim. Tiền đạo Bryan Mbeumo chia sẻ: "Ông ấy biết cách giao tiếp với chúng tôi". Trong khi đó, Amad Diallo khẳng định: "Carrick đã làm rất nhiều cho đội bóng, ông ấy có kinh nghiệm và hiểu rõ CLB".

Lối chơi chưa thuyết phục

Bất chấp thành tích ấn tượng, nhiều người hâm mộ vẫn tỏ ra hoài nghi về khả năng Carrick có thể dẫn dắt đội bóng đến thành công dài hạn. Một số ý kiến cho rằng màn trình diễn của MU vẫn chưa thực sự thuyết phục.

Những chiến thắng ấn tượng nhất đến từ 2 trận đấu đầu tiên gặp Man City và Arsenal, trong đó trận thắng Arsenal nhờ khoảnh khắc mang tính cá nhân của Patrick Dorgu và Matheus Cunha. Trước Tottenham, MU phần nào hưởng lợi vì đối thủ chơi thiếu người (Cristian Romero nhận thẻ đỏ), tương tự như màn ngược dòng đánh bại Crystal Palace 2-1 (Maxence Lacroix phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền và nhận thẻ đỏ).

Một số quan điểm cũng cho rằng, Carrick thiếu sự ổn định trong các quyết định thay người. Trong trận hòa West Ham 1-1, nhà cầm quân 44 tuổi bị chỉ trích vì thay người quá chậm. Dù vậy, đến trận đấu gần nhất với Brentford, ông có sự điều chỉnh kịp thời khi đưa Noussair Mazraoui vào sân thay Amad Diallo ngay từ hiệp một.

Quan trọng hơn, Carrick chưa xây dựng được phong cách chơi bóng đặc trưng cho MU, dù có nhiều thời gian gắn bó cùng đội.

Lựa chọn khả dĩ trong bối cảnh thiếu ứng viên đẳng cấp

Trong bối cảnh các ứng viên nặng kí cho ghế HLV trưởng MU như Luis Enrique (PSG) hay Thomas Tuchel (ĐT Anh) đều không sẵn sàng rời bỏ đội bóng chù quản, Carrick dường như là lựa chọn hợp lý hơn cả. Các cái tên được nhắc đến khác như Julian Nagelsmann (ĐT Đức) hay Andoni Iraola (Bournemouth) cũng chưa thể hiện được sự thuyết phục nếu đặt cạnh Carrick.

Carrick sẽ vượt qua "bài sát hạch" cuối cùng trước khi trở thành HLV chính thức của MU?

Iraola có thể là lựa chọn hấp dẫn, nhưng nguy cơ bị "nghiền nát" dưới sự áp lực khổng lồ tại Old Trafford là không nhỏ, đặc biệt là trong phòng thay đồ đầy những cái tôi lớn.

Cựu danh thủ Liverpool, Jamie Carragher chỉ ra: "Không có đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh hay Champions League sẽ phải lo sợ nếu Michael Carrick dẫn dắt MU mùa tới". Tuy nhiên, ông cũng cho rằng Carrick là lựa chọn lý tưởng cho MU lúc này, vì những gì câu lạc bộ cần là sự ổn định và một vị "thuyền trưởng" không đòi hỏi mức lương quá cao.

Bài "sát hạch" cuối trước Liverpool

Liverpool đang trải qua mùa giải thất vọng với 10 thất bại tại Ngoại hạng Anh. Tất nhiên, họ vẫn là nhà vô địch mùa trước cũng như đối thủ truyền kiếp của MU, nên trận đấu ở vòng 35 có ý nghĩa rất lớn đối với Carrick.

Có khả năng Carrick sẽ được trao hợp đồng mới bất kể kết quả trận đại chiến với Liverpool. Dù chưa phải HLV đẳng cấp, ông thực sự giúp MU ổn định lại sau giai đoạn khó khăn. Việc Carrick được yêu thích bởi người hâm mộ và có mối liên hệ đặc biệt với đội bóng cũ cũng trở thành điểm cộng lớn.

Chiến thắng trên Old Trafford vào đêm nay sẽ giúp "chốt hạ" số phận của Carrick sớm hơn, còn ban lãnh đạo cũng có thêm niềm tin để tất tay với "canh bạc" này, dù chưa biết tương lai sẽ ra sao.

