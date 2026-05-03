Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel - Ninh Bình: Có Hoàng Đức thì... thua tiếp? (V-League)

V-League | 19h15, 3/5 | Hàng Đẫy Thể Công Viettel 0 - 0 Ninh Bình (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Thể Công Viettel vs Ninh Bình Ninh Bình Điểm Văn Việt Kyle Colonna Hữu Thắng Tuấn Tài Nhật Nam Viết Tú Văn Nam Nata Văn Tú Lucao Pedro Henrique Điểm Văn Lâm Thanh Thịnh Patrick Marcelino Quang Nho Hoàng Đức Tiến Anh Đức Chiến Geovane Trọng Long Gia Hưng Friday Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Thể Công Viettel Thể Công Viettel Ninh Bình Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Việt, Kyle Colonna, Hữu Thắng, Tuấn Tài, Nhật Nam, Viết Tú, Văn Nam, Nata, Văn Tú, Lucao, Pedro Henrique Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Hoàng Đức, Tiến Anh, Đức Chiến, Geovane, Trọng Long, Gia Hưng, Friday

Ngôi đầu xa vời, mục tiêu Cúp C2 thiết thực

Trận hòa chẳng khác gì thua của Thể Công trước Đà Nẵng ở vòng trước khiến cơ hội bám đuổi đội đầu bảng Công an Hà Nội ngày càng nhỏ đi, và vòng này CAHN tiếp tục thắng khiến cách biệt giữa hai đội đã lên tới 12 điểm. Thể Công giờ chỉ tập trung vào việc củng cố vị trí nhì bảng, vị trí sẽ đưa họ đá AFC Champions League Two mùa sau, trong bối cảnh Hà Nội chỉ còn cách Thể Công 3 điểm.

Với trận này, Thể Công sẽ không có HLV Popov trên ghế chỉ đạo do án phạt cho hành vi phản ứng ở trận gặp Thanh Hóa. Dù vậy HLV người Bulgaria chỉ cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước trận cho các cầu thủ, bởi họ sắp gặp một đội bóng đã mất đi vai vế "cửa trên" so với khi hai đội gặp nhau trận lượt đi.

Có Hoàng Đức thì... càng thua?

Ninh Bình có thể chiếm lại chính vị trí của Hà Nội tối nay nếu thắng khi họ chỉ kém Hà Nội 2 điểm. Dù vậy đà phong độ của đội bóng này là rất kém khi từ chỗ đứng đầu bảng ở thời điểm gặp Thể Công trong trận lượt đi, Ninh Bình đã tụt xuống thứ 4. Quyết định thay tướng sang HLV Vũ Tiến Thành dường như có tác dụng ngược, lối chơi ngày càng tệ tới mức bị Văn Quyết chê sau vòng trước, rằng có 3 Hoàng Đức cũng vậy.

Văn Quyết nói Ninh Bình có 3 Hoàng Đức thì vẫn thế. Thực tế, qua ảnh của Transfermarkt, cho thấy Hoàng Đức gần đây càng ra sân đá nhiều, Ninh Bình càng... thua

Và thực tế cho thấy đúng như thế: Với một Hoàng Đức lành lặn và đá đủ 90 phút không bị thay ra lần nào, Ninh Bình từ vòng 12 đến vòng 16 không thắng nổi 1 trận nào (thua tận 4, còn trận còn lại thì hòa đội bét bảng). Sau đó Hoàng Đức dính chấn thương và Ninh Bình "đột nhiên" thắng liền 3 vòng đấu tiếp theo mà Hoàng Đức hoặc không ra sân, hoặc vào đá từ ghế dự bị cho chưa bình phục hoàn toàn

Nhưng 3 đối thủ Ninh Bình thắng được đều đang đua trụ hạng (HAGL, PVF-CAND, Becamex TP.HCM), để rồi họ đứt mạch thắng với trận thua 2-3 trước đối thủ mạnh hơn là Hà Nội ở vòng trước.

Trọng tài Hàn Quốc bắt trận Thể Công Viettel - Ninh Bình

Ban tổ chức V-League đã chỉ định ông Chae Sang Hyeop là trọng tài chính và ông Choi Cheol Jun (trọng tài VAR) điều hành trận đấu này. Đây là lần thứ hai trong mùa giải năm nay, một ê-kíp trọng tài Hàn Quốc được VPF mời làm nhiệm vụ tại V-League, sau trận Ninh Bình và CAHN ở vòng 16.

Trọng tài Chae Sang Hyeop không lạ lẫm với bóng đá Việt Nam. Ông vừa bắt chính trận Việt Nam - Malaysia tại vòng loại Asian Cup hồi cuối tháng 3, cũng như từng cầm còi trận CAHN thắng Tampines Rovers tại cúp các CLB Đông Nam Á mùa 2024/25, và cũng điều hành phòng VAR của trận CAHN - Hà Nội trong cùng mùa giải đó.

