Hoa khôi cầu lông Thùy Linh cứu 3 set point ấn tượng, vào tứ kết Indonesia Masters tiền tỷ

Trưa ngày 22/1, Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) bước vào vòng 16 giải cầu cầu lông Indonesia Masters 2026. Đây là giải đấu BWF World Tour Super 500 có tổng tiền thưởng lên đến 500.000 USD (hơn 13,1 tỷ đồng), trong đó nhà vô địch nội dung đơn sẽ nhận 40.000 USD (hơn 1 tỷ đồng).

Thùy Linh thắng tay vợt hạng 14 thế giới để vào tứ kết

Đối thủ của Thùy Linh ở vòng đấu này Chiu Pin Chan, tay vợt người Đài Loan (Trung Quốc) đang xếp hạng 14 thế giới. Ở lần gặp nhau trước đó tại chung kết giải Hàn Quốc Masters diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, Thùy Linh đã để thua Chiu Pin Chan sau 2 set.

Trong lần tái ngộ này, hai tay vợt mang đến một màn đối đầu nảy lửa khi liên tục giằng co từng điểm số suốt phần lớn thời gian của hiệp đầu. Về cuối hiệp, Thùy Linh thể hiện sự chắc chắn để bứt lên, thắng 21-17. Một hiệp đấu mà tay vợt của Việt Nam cho thấy khả năng điều cầu rất ấn tượng.

Bước vào set 2, Chiu Pin Chan sớm dẫn trước với khoảng cách 4 điểm. Thùy Linh nhanh chóng san hòa nhờ những pha dứt điểm mạnh mẽ. Mặc dù Thùy Linh vẫn có những pha điều cầu rất khó nhưng lần này, Chiu Pin Chan với tốc độ tốt đã hóa giải thành công để chiếm lợi thế.

Cuối set đấu, Thùy Linh thành công cứu đến 3 set point, thắng ngược 23-21, qua đó thắng chung cuộc 2-0. Kết quả này không chỉ giúp Thùy Linh giành quyền vào tứ kết mà còn giúp cô đòi được món nợ để thua ở chung kết giải Hàn Quốc Masters cuối năm ngoái.

Đối thủ ở tứ kết của Thùy Linh sẽ là người giành chiến thắng trong màn so tài giữa Tomoka Miyazaki (Nhật Bản, hạng 9 thế giới) và Pitchamon Opatniputh (Thái Lan, hạng 36 thế giới).