Trực tiếp bóng đá SLNA - HAGL: Bứt lên vị trí an toàn (V-League)

V-League | 18h, 3/5 | Vinh Sông Lam Nghệ An 0 - 0 Hoàng Anh Gia Lai (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai Hoàng Anh Gia Lai Điểm Văn Bình Văn Huy Nguyên Hoàng Nam Hải Xuân Bình Văn Bách Dale Moore Thanh Đức Quang Vinh Olaha Fortes Điểm Trung Kiên Quang Kiệt Thanh Nhân Jairo Anh Tài Ngọc Lâm Minh Tâm Phước Bảo Vĩnh Nguyên Gabriel Elisio Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Hoàng Anh Gia Lai Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Văn Huy, Nguyên Hoàng, Nam Hải, Xuân Bình, Văn Bách, Dale Moore, Thanh Đức, Quang Vinh, Olaha, Fortes Trung Kiên, Quang Kiệt, Thanh Nhân, Jairo, Anh Tài, Ngọc Lâm, Minh Tâm, Phước Bảo, Vĩnh Nguyên, Gabriel, Elisio

SLNA đang trải qua nhiều biến động hậu trường, họ sẽ phải tìm nhà tài trợ mới sau mùa giải và nhiều trụ cột đang rục rịch tìm bến đỗ mới. Nhưng việc CLB này vẫn chiếm được vị trí thứ 8 trên BXH là rất ấn tượng và họ đang cách vạch an toàn không xa, khi đã hơn nhóm xuống hạng 11 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu.

Trong khi đó, áp lực đè lên HAGL đáng kể khi họ đã rơi xuống thứ 12 trên BXH sau trận hòa Hải Phòng ở vòng trước. Đội bóng phố Núi còn đối mặt một loạt đối thủ trụ hạng trực tiếp ở những vòng cuối, sau SLNA sẽ còn PVF-CAND, Thanh Hóa và Becamex TP.HCM. PVF-CAND đã rút ngắn cách biệt với HAGL xuống còn 5 điểm nên HAGL ít nhất phải hòa ở trận này để tạo ra khoảng cách an toàn trước khi gặp đội áp chót bảng ở ngay vòng sau.

