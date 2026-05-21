Hoa khôi cầu lông Thùy Linh đấu người đẹp Thái Lan, được bao nhiêu tiền thưởng?

Trưa ngày 21/5, Nguyễn Thùy Linh (hạng 21 thế giới) bước vào lượt vòng 16 giải cầu lông quốc tế Malaysia Masters 2026. Giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 diễn ra từ ngày 19-24/5 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Thùy Linh dừng bước trước Pitchamon Opatniputh

Đối thủ của Thùy Linh là Pitchamon Opatniputh, người đẹp cầu lông 19 tuổi của Thái Lan đang xếp hạng 27 thế giới. Thùy Linh từng để thua Pitchamon ở Indonesia Masters hồi tháng 1 năm nay.

Ở lần tài ngộ này, hai hoa khôi làng cầu lông thế giới tiếp tục cống hiến một màn so tài nảy lửa khi bám đuổi tỉ số quyết liệt bằng những loạt cầu bền. Trong thế trận giằng co, Thùy Linh tỏ ra chính xác hơn để dẫn trước 11-9.

Tuy nhiên sau đó, Pitchamon thay đổi chiến thuật, thực hiện các pha giao cầu sâu về cuối sân trước khi thực hiện những cú bỏ nhỏ hiểm hóc để dẫn ngược lại 14-11. Lần này, đến lượt Thùy Linh tỏa sáng để san hòa 14-14. Cuối hiệp, Pitchamon gia tăng sức ép khiến Thùy Linh xử lý hỏng. Tay vợt Thái Lan thắng set đầu 21-18.

Hoa khôi cầu lông Thái Lan Pitchamon Opatniputh

Set 2 tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi thế trận liên tục đảo chiều. Sau nửa đầu set 2 cân bằng, Pitchamon với chiều cao 1m7 đã di chuyển cực tốt, tung ra những cú chém cầu chéo sân sắc bén để bứt lên ghi loạt điểm và thắng 21-10, qua đó thắng chung cuộc 2-0 sau 2 set. Như vậy, Thùy Linh dừng bước khi chưa thể đòi lại món nợ trước người đẹp cầu lông Thái Lan. Thùy Linh nhận được 1750 USD (hơn 46 triệu đồng) cùng 3600 điểm thưởng.