Hoa khôi cầu lông Thùy Linh ngược dòng nghẹt thở tại giải quốc tế ở Malaysia

Tối ngày 20/5, Nguyễn Thùy Linh bước vào trận đấu ra quân tại vòng 32 giải cầu lông quốc tế Malaysia Masters 2026. Giải đấu thuộc cấp độ BWF World Tour Super 500 diễn ra từ ngày 19-24/5 tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

Thùy Linh ngược dòng ấn tượng

Với thứ hạng 21 thế giới, Thùy Linh được xếp hạt giống số 7 của giải. Cô gặp Wong Ling Ching, tay vợt tài năng 22 tuổi của nước chủ nhà đang xếp hạng 35 thế giới. Ở lần gặp nhau duy nhất tại Canada Open 2025 hồi tháng 7 năm ngoái, Thùy Linh ngược dòng thắng 2-1 sau 3 set (17-21, 22-20 và 21-15).

Sau những phút đầu thi đấu bám đuổi, Wong Ling Ching với những pha dứt điểm về cuối sân rất hiểm hóc đã vượt lên dẫn 11-6. Thùy Linh có nhiều pha xử lý lỗi, thua 12-21 trong set đầu.

Thùy Linh trở lại mạnh mẽ trong hiệp 2 khi điều cầu tinh tế, chính xác hơn để dẫn trước 5-1. Tuy nhiên, Wong Ling Ching ghi liền 4 điểm để san hòa cách biệt. Chiến thắng nhiều hơn trong các pha đôi công, Thùy Linh một lần nữa dẫn trước 11-8. Kể từ lúc này, hoa khôi cầu lông Việt Nam làm chủ thế trận, thắng 21-13 để sân bằng thế trận sau 2 set.

Wong Ling Ching một lần nữa thua ngược trước Thùy Linh

Bước vào set quyết định, Thùy Linh thi đấu rất tự tin, liên tục có những cú ra vợt đẹp mắt để sớm dẫn trước 11-6. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, Wong Ling Ching nỗ lực rút ngắn đáng kể cách biệt còn 10-11 rồi san hòa cách biệt 14-14. Cao trào của trận đấu đến khi Wong Ling Ching vươn lên dẫn 19-16. Thùy Linh cứu liền 2 match point, trước khi thắng ngược 25-23 đầy cảm xúc, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 3 set.

Đối thủ tiếp theo của Thùy Linh ở vòng 16 là Pitchamon Opatniputh, người đẹp cầu lông 19 tuổi của Thái Lan đang xếp hạng 27 thế giới. Thùy Linh từng để thua Pitchamon ở Indonesia Masters hồi tháng 1 năm nay. Trận đấu giữa Thùy Linh và Pitchamon sẽ diễn ra trong ngày 21/5.