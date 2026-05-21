Mourinho chốt vai trò Bellingham ở Real Madrid, muốn đưa Rashford tới Bernabeu

Bellingham được Mourinho định hình vai trò “chiến binh”

Theo nhà báo Rodra của ESPN, Mourinho nhiều khả năng sẽ xây dựng một Real Madrid giàu tính phản công, gợi nhớ hình ảnh đội bóng dưới triều đại đầu tiên của ông giai đoạn 2010-2013. Trong sơ đồ đó, Jude Bellingham được xem là nhân tố trung tâm nơi tuyến giữa với vai trò “chiến binh” đúng nghĩa.

Rodra viết trên mạng xã hội X: “Tôi hình dung một Real Madrid dưới thời Mourinho với lối chơi táo bạo và tỏa sáng trong những pha phản công. Với Arda Guler là người phát động, còn Mbappe và Vini là những viên đạn. Với Bellingham trong vai chiến binh. Điều tự nhiên nhất”.

Theo tiết lộ này, Arda Guler sẽ đảm nhận nhiệm vụ sáng tạo phía sau hai mũi nhọn tốc độ là Kylian Mbappe và Vinicius Junior. Trong khi đó, Bellingham sẽ là cầu thủ kết nối giữa phòng ngự và tấn công, mang tới nguồn năng lượng và khả năng pressing mà Mourinho đặc biệt yêu thích.

Mourinho từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ lớn cho Bellingham

Mối quan hệ giữa Mourinho và Jude Bellingham thực tế đã được hình thành từ nhiều năm trước. Ngay từ tháng 6/2021, chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng dành những lời có cánh cho tiền vệ người Anh khi anh mới 17 tuổi.

Viết trên The Sun, Jose Mourinho nhận xét: “Mặc dù việc so sánh các cầu thủ là rất nguy hiểm, tôi nghĩ Bellingham có vài điểm giống Frank Lampard”. Ông cũng đánh giá cao khả năng ghi bàn từ tuyến hai của cầu thủ này: “Lampard sút mười lần thì ghi chín bàn. Cậu bé này cũng có khả năng ghi bàn như vậy, đặc biệt từ ngoài vòng cấm”.

Không chỉ vậy, Mourinho còn rất ấn tượng với sự toàn diện của Bellingham. Ông khẳng định: “Cậu ấy phòng ngự tốt ở vị trí tiền vệ nhưng cũng có tiềm năng tấn công. Tôi yêu thích mọi thứ ở Bellingham. Tôi không thể tin được cậu ấy mới chỉ 17 tuổi. Cách cậu ấy chơi cho thấy sự trưởng thành đáng kinh ngạc”.

Những đánh giá đó cho thấy việc Bellingham được định hình là “chiến binh” tại Bernabeu không phải quyết định nhất thời, mà là kế hoạch Mourinho đã nung nấu từ lâu cho tuyến giữa của Real Madrid.

Mourinho muốn tái hợp Rashford tại Bernabeu

Bên cạnh việc xây dựng bộ khung với Bellingham, Mourinho còn được cho là muốn đưa Marcus Rashford rời MU để gia nhập Real Madrid. Theo nguồn tin từ tờ SPORT của TBN, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tin rằng Rashford vẫn sở hữu tốc độ, sự thông minh và khả năng chuyển đổi trạng thái bùng nổ để thành công ở môi trường đỉnh cao.

Khả năng khai thác khoảng trống, kéo giãn hàng phòng ngự và tạo đột biến từ hai biên của Rashford được xem là hoàn toàn phù hợp với hệ thống mà Mourinho muốn xây dựng tại Madrid.

Trong giai đoạn làm việc cùng nhau tại MU, Mourinho từng nhiều lần công khai bảo vệ Rashford trước truyền thông. Ông gọi tiền đạo này là “một chàng trai tuyệt vời” sở hữu “tiềm năng to lớn”. Chính sự tin tưởng đó có thể trở thành yếu tố quan trọng giúp thương vụ tái hợp tại Bernabeu trở nên khả thi hơn trong mùa hè tới.