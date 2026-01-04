HLV thể thao tung hê bí mật "thế giới ngầm": Tiệc thác loạn & những cuộc tình chớp nhoáng

Những bức ảnh người nổi tiếng check-in trên tuyết trắng, khoác đồ hiệu, cười tươi trên sườn núi chỉ phản ánh một phần rất nhỏ cuộc sống tại các khu trượt tuyết xa hoa. Theo chia sẻ gây sốc của một HLV trượt tuyết kỳ cựu với truyền thông Anh, hậu trường nơi đây mới thực sự là “thế giới ngầm” đầy tiệc tùng, quan hệ mập mờ và những góc khuất khiến nhiều người phải choáng váng.

Ở những khu vực trượt tuyết có rất nhiều câu chuyện bí ẩn

Khi ánh đèn tắt, cuộc vui mới bắt đầu

Vị HLV này cho biết, việc vận động ngoài trời cả ngày trong không khí lạnh lại khiến nhiều du khách… “dễ hưng phấn” hơn bình thường. Các giáo viên trượt tuyết, phần lớn trẻ, khỏe và thường xuyên xuất hiện với hình ảnh năng động, họ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của không ít du khách nữ. Những mối quan hệ chóng vánh theo từng tuần nghỉ dưỡng không phải chuyện hiếm.

Anh kể từng chứng kiến không ít tình huống dở khóc dở cười, từ những cặp đôi quá thân mật ngay trên ghế cáp treo, cho đến cảnh nhân viên chalet (nhà gỗ, nhà nghỉ nhỏ trên núi) vô tình bắt gặp khách đang lén lút làm "chuyện ấy" trong phòng khi tưởng rằng mọi người đã ra ngoài trượt tuyết.

Saunas, bồn nước nóng và “luật ngầm” không phải ai cũng biết

Tại một số khu nghỉ dưỡng ở châu Âu, đặc biệt là Áo, văn hóa phòng xông hơi và spa được quản lý rất chặt. Việc vào phòng sauna phải tuân thủ những quy định khắt khe về trang phục và hành vi. Tuy vậy, theo lời các nhân viên địa phương, không ít du khách vẫn cố tình vượt ranh giới, biến những khu vực tưởng như là nơi thư giãn lành mạnh thành chốn riêng tư đầy rắc rối.

Thậm chí, có những resort còn truyền tai nhau về “thử thách ngầm” trên cáp treo, nơi du khách được thưởng quà nếu hoàn thành một số điều không mấy đứng đắn mà không bị phát hiện, câu chuyện khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu.

Có rất nhiều điều bí mật đã được một HLV kể ra

Khi tiệc tùng vượt khỏi tầm kiểm soát

Không chỉ dừng ở các mối quan hệ lén lút, mặt tối của đời sống trượt tuyết còn là những buổi tiệc kéo dài thâu đêm. Theo lời HLV này, việc nhân viên resort say xỉn đến mức ngủ gục khắp nơi không phải hiếm, thậm chí có người vẫn lên lớp dạy trượt tuyết sau một đêm “quá đà”.

Đáng lo hơn, môi trường này cũng dễ phát sinh tệ nạn, từ việc mua bán chất kích thích cho đến các hành vi phản cảm nơi công cộng. Một nữ nhân viên chalet từng tiết lộ cô vô tình thấy những hình ảnh khó tin trong chiếc máy ảnh bỏ quên của khách, minh chứng cho việc ranh giới đạo đức đôi khi bị xóa nhòa tại những điểm đến xa hoa này.

Sau lớp tuyết trắng là những bí mật đen tối

Trong mắt du khách và người hâm mộ, các khu trượt tuyết là thiên đường nghỉ dưỡng, nơi người nổi tiếng như Robbie Williams, Khloe Kardashian hay các MC truyền hình quốc tế tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh. Nhưng theo những người làm việc lâu năm tại đây, sau lớp tuyết trắng tinh khôi là một thế giới hoàn toàn khác, nơi tiệc tùng, mối quan hệ chớp nhoáng và các scandal âm thầm diễn ra.

Những tiết lộ này đang khiến cộng đồng mạng xôn xao, đồng thời phơi bày một sự thật ít ai ngờ, hậu trường thể thao mùa đông không chỉ có tiếng cười và những tấm hình sống ảo, mà còn đầy rẫy những câu chuyện khiến người ngoài phải “đứng hình”.