Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup)

16h - 10/3 | ĐT nữ Ấn Độ 0 - 0 ĐT nữ Đài Loan (TQ) (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT nữ Ấn Độ vs ĐT nữ Đài Loan (TQ) ĐT nữ Đài Loan (TQ) Điểm Panthoi Sweety Heman Angita Guguloth Sanju Pyari Xaxa Dangmel Nirmala Martina Manisha Điểm Wang Yu Ting Chang Chi Lan Su Sin Yun Hsu Yi Yun Matsunaga Wu Kai Ching Chen Jin Wen Su Yu Hsuan Chen Ying Hui Chen Yu Chin Huang Ke Sin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT nữ Ấn Độ ĐT nữ Ấn Độ ĐT nữ Đài Loan (TQ) Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Panthoi, Sweety, Heman, Angita, Guguloth, Sanju, Pyari Xaxa, Dangmel, Nirmala, Martina, Manisha Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Matsunaga, Wu Kai Ching, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin

ĐT nữ Ấn Độ: Dồn toàn lực cho trận quyết định

Dù đã nhận 2 thất bại liên tiếp, ĐT nữ Ấn Độ vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội. Điều kiện tiên quyết là họ phải đánh bại Đài Loan (TQ).

Xét về kết quả, Ấn Độ chưa để lại nhiều ấn tượng. Thất bại 0-11 trước Nhật Bản là minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, trận thua đậm đó có thể nằm trong tính toán của HLV Amelia Valverde. Bởi Ấn Độ hiểu rằng việc giành điểm trước đối thủ quá mạnh là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Chính vì vậy, chiến lược gia này đã chủ động xoay tua đội hình, thay gần một nửa nhân sự so với trận gặp ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu là giữ sức cho các trụ cột, dồn toàn lực cho trận đấu mang tính quyết định với Đài Loan (TQ).

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Phòng ngự kỷ luật chờ vé đi tiếp

Ở chiều ngược lại, ĐT nữ Đài Loan (TQ) đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa là chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out (đang đứng thứ 2 với 3 điểm trên BXH). So với Ấn Độ, họ cũng gây ấn tượng tốt hơn về mặt kết quả.

Trước Nhật Bản, Đài Loan (TQ) chỉ để thủng lưới 2 bàn - con số cho thấy sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Không chỉ vậy, ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam, họ tiếp tục thể hiện khả năng phòng thủ kỷ luật.

Trong bối cảnh chỉ cần hòa là đạt mục tiêu, nhiều khả năng Đài Loan (TQ) sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.