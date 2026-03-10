Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup)
(16h - 10/3, Bảng C Asian Cup nữ 2026) Sau 2 thất bại liên tiếp, ĐT nữ Ấn Độ đứng trước nhiệm vụ bắt buộc phải thắng Đài Loan (TQ). Trong khi đó, đối thủ của họ lại nắm lợi thế lớn khi chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào vòng knock-out.
16h - 10/3 |
Điểm
Panthoi
Sweety
Heman
Angita
Guguloth
Sanju
Pyari Xaxa
Dangmel
Nirmala
Martina
Manisha
Điểm
Wang Yu Ting
Chang Chi Lan
Su Sin Yun
Hsu Yi Yun
Matsunaga
Wu Kai Ching
Chen Jin Wen
Su Yu Hsuan
Chen Ying Hui
Chen Yu Chin
Huang Ke Sin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
ĐT nữ Ấn Độ: Dồn toàn lực cho trận quyết định
Dù đã nhận 2 thất bại liên tiếp, ĐT nữ Ấn Độ vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội. Điều kiện tiên quyết là họ phải đánh bại Đài Loan (TQ).
Xét về kết quả, Ấn Độ chưa để lại nhiều ấn tượng. Thất bại 0-11 trước Nhật Bản là minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, trận thua đậm đó có thể nằm trong tính toán của HLV Amelia Valverde. Bởi Ấn Độ hiểu rằng việc giành điểm trước đối thủ quá mạnh là nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Chính vì vậy, chiến lược gia này đã chủ động xoay tua đội hình, thay gần một nửa nhân sự so với trận gặp ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu là giữ sức cho các trụ cột, dồn toàn lực cho trận đấu mang tính quyết định với Đài Loan (TQ).
ĐT nữ Đài Loan (TQ): Phòng ngự kỷ luật chờ vé đi tiếp
Ở chiều ngược lại, ĐT nữ Đài Loan (TQ) đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa là chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out (đang đứng thứ 2 với 3 điểm trên BXH). So với Ấn Độ, họ cũng gây ấn tượng tốt hơn về mặt kết quả.
Trước Nhật Bản, Đài Loan (TQ) chỉ để thủng lưới 2 bàn - con số cho thấy sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Không chỉ vậy, ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam, họ tiếp tục thể hiện khả năng phòng thủ kỷ luật.
Trong bối cảnh chỉ cần hòa là đạt mục tiêu, nhiều khả năng Đài Loan (TQ) sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.
