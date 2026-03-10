Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Bayern Munich
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Barcelona
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bayer Leverkusen vs Arsenal
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Paris Saint-Germain vs Chelsea
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Bodø / Glimt vs Sporting CP
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Porto
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Lille vs Aston Villa
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Panathinaikos vs Real Betis
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Celta de Vigo vs Olympique Lyonnais
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nottingham Forest vs Midtjylland
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Ferencváros vs Sporting Braga
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Genk vs Freiburg
Logo Genk - GNK Genk
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
SHB Đà Nẵng vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Thép Xanh Nam Định vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Borussia M'gladbach vs St. Pauli
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Olympique Marseille vs Auxerre
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Ninh Bình vs Công An Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Inter Milan vs Atalanta
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Borussia Dortmund vs Augsburg
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Atlético de Madrid vs Getafe
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Getafe - GET Getafe
-
Napoli vs Lecce
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Udinese vs Juventus
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Real Madrid vs Elche
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Monaco vs Brest
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Brest - BRE Brest
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs PVF-CAND
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Thể Công - Viettel vs Hải Phòng
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Barcelona vs Sevilla
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Le Havre vs Olympique Lyonnais
Logo Le Havre - HAC Le Havre
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Real Betis vs Celta de Vigo
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Stuttgart vs RB Leipzig
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Lazio vs Milan
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Rennes vs Lille
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup)

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam Trực tiếp bóng đá hôm nay

(16h - 10/3, Bảng C Asian Cup nữ 2026) Sau 2 thất bại liên tiếp, ĐT nữ Ấn Độ đứng trước nhiệm vụ bắt buộc phải thắng Đài Loan (TQ). Trong khi đó, đối thủ của họ lại nắm lợi thế lớn khi chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào vòng knock-out.

16h - 10/3

ĐT nữ Ấn Độ
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup) - 1
ĐT nữ Đài Loan (TQ)
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup) - 1
Panthoi, Sweety, Heman, Angita, Guguloth, Sanju, Pyari Xaxa, Dangmel, Nirmala, Martina, Manisha
Trực tiếp bóng đá ĐT nữ Ấn Độ - Đài Loan (TQ): Trận chiến sống còn (Asian Cup) - 1
Wang Yu Ting, Chang Chi Lan, Su Sin Yun, Hsu Yi Yun, Matsunaga, Wu Kai Ching, Chen Jin Wen, Su Yu Hsuan, Chen Ying Hui, Chen Yu Chin, Huang Ke Sin

ĐT nữ Ấn Độ: Dồn toàn lực cho trận quyết định

Dù đã nhận 2 thất bại liên tiếp, ĐT nữ Ấn Độ vẫn chưa hoàn toàn hết cơ hội. Điều kiện tiên quyết là họ phải đánh bại Đài Loan (TQ).

Xét về kết quả, Ấn Độ chưa để lại nhiều ấn tượng. Thất bại 0-11 trước Nhật Bản là minh chứng rõ ràng. Tuy nhiên, trận thua đậm đó có thể nằm trong tính toán của HLV Amelia Valverde. Bởi Ấn Độ hiểu rằng việc giành điểm trước đối thủ quá mạnh là nhiệm vụ gần như bất khả thi.

Chính vì vậy, chiến lược gia này đã chủ động xoay tua đội hình, thay gần một nửa nhân sự so với trận gặp ĐT nữ Việt Nam. Mục tiêu là giữ sức cho các trụ cột, dồn toàn lực cho trận đấu mang tính quyết định với Đài Loan (TQ).

ĐT nữ Đài Loan (TQ): Phòng ngự kỷ luật chờ vé đi tiếp

Ở chiều ngược lại, ĐT nữ Đài Loan (TQ) đang nắm lợi thế lớn khi chỉ cần hòa là chắc chắn góp mặt ở vòng knock-out (đang đứng thứ 2 với 3 điểm trên BXH). So với Ấn Độ, họ cũng gây ấn tượng tốt hơn về mặt kết quả.

Trước Nhật Bản, Đài Loan (TQ) chỉ để thủng lưới 2 bàn - con số cho thấy sự chắc chắn trong hệ thống phòng ngự. Không chỉ vậy, ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam, họ tiếp tục thể hiện khả năng phòng thủ kỷ luật.

Trong bối cảnh chỉ cần hòa là đạt mục tiêu, nhiều khả năng Đài Loan (TQ) sẽ tiếp tục lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi sai lầm từ đối thủ.

