Bí mật phía sau trường đua: Áp lực, chất kích thích & những cuộc tình chớp nhoáng

Cuộc sống ngoài đường đua: Căng thẳng, mồ hôi và những cuộc vui không tưởng

Trường đua ngựa, những ánh đèn rực rỡ và những con chiến mã lao vun vút, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng phía sau đó, nơi những cánh cổng chuồng ngựa đóng lại, là thế giới hoàn toàn khác, nơi những câu chuyện "đỏ mặt" xảy ra chớp nhoáng.

Chăm sóc ngựa không phải công việc dễ dàng với phụ nữ

Các chuồng ngựa và khu sinh hoạt của nhân viên chẳng khác nào "làng vận động viên Olympic". Sự cạnh tranh khốc liệt, lịch làm việc vắt kiệt sức và sự gần gũi giữa những con người trẻ tuổi, khỏe mạnh tạo ra môi trường đầy cám dỗ. Một đêm chiến thắng, một chút men nồng, và mọi thứ bùng cháy như thể ngày mai không còn tồn tại.

Những người làm việc trong các trại ngựa, từ grooms (người chăm sóc ngựa), nhân viên chuồng trại cho đến các tay nài (jockeys), đều trải qua những ngày làm việc ròng rã từ trước bình minh đến tối mịt. Công việc của họ không giống với sự lấp lánh của chiếc cúp vàng ngoài đường đua, mà là những ca làm cật lực trong thời tiết không hề dễ chịu, những vết bầm tím khi ngựa trở chứng, và đồng lương không mấy dư dả.

Thế nhưng, chính môi trường đó lại tạo ra một kiểu "phúc lợi" ít ai ngờ tới. Những người trẻ tuổi, thể chất dẻo dai, sống và làm việc cạnh nhau từng ngày, sớm muộn cũng phát sinh những mối quan hệ không ngờ.

"Cơ hội" luôn sẵn có, và chỉ cần một góc khuất trong chuồng ngựa, thời gian nghỉ tay giữa những vòng dắt ngựa, là đủ để những cuộc tình chớp nhoáng.

Theo chia sẻ của nữ groom (giấu tên) với The Sun (Anh): "Tôi chẳng muốn bị ràng buộc vào lúc này, nhưng may mắn là tôi luôn có sẵn một danh sách những chàng trai lôi cuốn để vui vẻ".

Sau những cuộc đua là bí mật hậu trường không phải ai cũng biết

Từ "cuộc đua" trên đường chạy đến "cuộc đua" trong bóng tối

Những bữa tiệc sau giải đua lớn không hề kém phần hoang dại. Khi tiếng hò reo trên khán đài tắt lịm, khi những nhà cái đã tổng kết bảng cược, cũng là lúc các nhân viên của chuồng ngựa tụ hội. Những quán rượu gần trường đua đông nghẹt, rượu tràn ly, những cuộc vui kéo dài tới tận sáng. Sự phấn khích sau chiến thắng, xả stress sau những ngày vất vả, cộng với sức trẻ và hoóc-môn tràn trề, và nhiều người trải qua đêm không ngủ.

"Có lần sau chiến thắng lớn, chúng tôi say khướt đến mức sáng hôm sau vẫn còn trong tình trạng "xây xẩm" khi dắt ngựa ra tập. Nhưng ai cũng quen rồi, không đua ngựa được khi say chứ dắt ngựa thì vẫn làm tốt", groom khác kể lại.

Nhưng không phải ai cũng chỉ dừng lại ở rượu. Một số tìm đến những thứ kích thích mạnh hơn. Chất kích thích không chỉ giúp họ phấn khích trong những đêm thâu, mà còn là bí quyết giữ cân nặng.

"Chúng tôi phải giữ trọng lượng ở mức thấp để không ảnh hưởng đến ngựa, nhưng ăn uống kiêng khem cực kỳ khó. Một số người chọn cách "đốt" năng lượng bằng con đường nhanh hơn (chất kích thích)", cựu nhân viên chuồng ngựa tiết lộ.

Thế giới đàn ông và những phụ nữ bị xem nhẹ

Dù ngày càng có nhiều nữ nhân viên làm việc trong ngành đua ngựa, đây vẫn là thế giới của đàn ông, với những quy tắc ngầm khắc nghiệt. Những cô gái trẻ làm việc tại chuồng ngựa thường xuyên trở thành mục tiêu của những câu đùa cợt giới tính, những lời mời mọc chẳng mấy tế nhị.

"Chuyện bị bình luận về thân hình trong bộ đồ cưỡi ngựa là bình thường. Nếu làm văn phòng, có lẽ cả đám đàn ông đó đã bị kiện vì quấy rối rồi", một nữ groom thẳng thắn nói.

Nhưng không phải ai cũng chỉ dừng lại ở lời nói. Một số HLV và chủ trại ngựa xem các nữ nhân viên như "món tráng miệng" sau những chặng đua căng thẳng. Không ít trường hợp những cô gái trẻ bị ép buộc vào những cuộc vui mà họ không hề muốn. Nhưng trong ngành mà đàn ông thống trị, không nhiều người dám lên tiếng.

Áp lực, máu, nước mắt và những cái kết khó lường

Công việc trong thế giới đua ngựa không chỉ có những phút giây bốc đồng hay những cuộc vui chớp nhoáng. Cái giá của nó cũng rất đắt. Những người chăm sóc ngựa luôn ở trạng thái căng thẳng cực độ, chỉ một sai sót nhỏ có thể khiến con ngựa triệu đô gặp chấn thương và đánh mất cả sự nghiệp. Những jockeys thì đối mặt với áp lực kinh hoàng từ giới cá cược, nơi mỗi lần thua có thể mang đến những lời đe dọa tính mạng.

"Đôi khi tôi nhận được tin nhắn chửi bới trên mạng xã hội, thậm chí cả lời dọa giết. Chỉ vì con ngựa tôi chăm sóc không về nhất", groom chia sẻ.

Phía sau vinh quang, chỉ những kẻ mạnh mới trụ lại

Đua ngựa không chỉ là cuộc chiến trên đường chạy, mà còn là đấu trường khốc liệt thực thụ. Những cuộc tình ngắn ngủi, những đêm hoang dại, những lời đe dọa và những hy sinh thầm lặng, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên bức tranh hậu trường không dành cho những kẻ yếu đuối.

Sau tất cả, những ai vẫn đứng vững với thế giới đua ngựa đều có điểm chung: họ yêu những con ngựa hơn bất cứ điều gì. Dù cuộc sống có tàn nhẫn, dù những thứ ở hậu trường có làm họ thêm phần mệt mỏi, thì mỗi sáng sớm, họ vẫn cầm dây cương, vuốt ve những chiến mã của mình, và hướng tới ngày đua mới.