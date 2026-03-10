Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City gặp lịch thi đấu "ác mộng": 7 trận sắp tới toàn đại chiến, ăn 4 được không?

Sự kiện: Manchester City Cup FA Premier League 2025-26

Man City sẽ có 7 trận sắp tới gần như toàn những trận đấu khó và trải dài ở đủ 4 đấu trường.

   

Đại chiến liên tiếp

Man City sắp bước vào giai đoạn có thể nói là khó khăn nhất của mùa giải khi xét về lịch thi đấu. Với việc họ bốc trúng phải Liverpool ở tứ kết FA Cup, 7 trận sắp tới sẽ quyết định số phận của “The Citizens” ở đủ cả 4 đấu trường.

Man City gặp phải Liverpool ở tứ kết FA Cup để hoàn tất lịch thi đấu "ác mộng" ở 7 trận sắp tới

Man City gặp phải Liverpool ở tứ kết FA Cup để hoàn tất lịch thi đấu "ác mộng" ở 7 trận sắp tới

Trước mắt, Real Madrid sẽ là đối thủ của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt khi họ gặp nhau tại Bernabeu ở lượt đi vòng 1/8 Champions League (3h, 12/3). Sau trận này là một chuyến làm khách khác nhưng gần hơn, khi Man City đến thăm West Ham, và sau trận này 3 ngày sẽ là trở về nhà đón tiếp Real Madrid ở lượt về.

Nhưng 4 trận tiếp theo sẽ là một serie đại chiến: Chung kết League Cup trước Arsenal, tứ kết FA Cup trước Liverpool, đến thăm Chelsea tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Premier League, và màn đụng độ trực tiếp với đội đầu bảng Arsenal tại Etihad.

Xác định tham vọng ăn 4

Có thể thấy rõ khả năng ăn 4, ăn 3 hay ăn 2 của Man City đều sẽ được xác định qua kết quả các trận đấu này. Nó cũng sẽ cho thấy Man City mùa này thực sự ra sao, cả về lối chơi lẫn chiều sâu lực lượng, và đặt ra mục tiêu cho ban lãnh đạo CLB trong việc chuẩn bị cho mùa giải sau.

Man City đang có lực lượng gần như đầy đủ trước thềm loạt 7 trận "hành xác" sắp diễn ra

Man City đang có lực lượng gần như đầy đủ trước thềm loạt 7 trận "hành xác" sắp diễn ra

Tin (hơi) xấu cho cá nhân Pep Guardiola là ông sẽ không được chỉ đạo ở trận gặp West Ham và trận gặp Liverpool  sau khi Pep bị đủ số thẻ vàng (nhưng không áp dụng cho chung kết League Cup gặp Arsenal). Tin tốt cho Pep là lúc này quân lực của ông gần như hoàn toàn khỏe mạnh (trừ Gvardiol), nên ông có thể xoay vòng đội hình ở một số trận mình cảm thấy cần xoay vòng.

Thực tế Pep đã xoay vòng khi Man City thay tới 10 người ở trận gặp Newcastle tại FA Cup, và vẫn thắng 3-1. Tuy nhiên ngoài trận gặp West Ham, không có trận nào thực sự dễ để Pep có thể xoay vòng đa số vị trí, chưa kể West Ham cũng đang đá rất hăng để trụ hạng. Do vậy áp lực lên tất cả các cầu thủ Man City ở những trận tới là vô cùng lớn.

Lịch thi đấu tiềm năng của Man City trong tháng 4

- 4-5/4: Man City - Liverpool (sân nhà) - Tứ kết FA Cup

- 7-8/4: Lượt đi tứ kết Champions League (nếu Man City đi tiếp)

- 12/4: Chelsea - Man City (sân khách) - Ngoại hạng Anh

- 14-15/4: Lượt về tứ kết Champions League (nếu Man City đi tiếp)

- 19/4: Man City - Arsenal (sân nhà) - Ngoại hạng Anh

10/03/2026 11:50 AM (GMT+7)
