Barca đấu Newcastle Cúp C1, cơ hội vàng để Rashford không phải trở lại MU

Màn trình diễn nhạt nhòa giữa chiến thắng của Barca

Dù giành chiến thắng quan trọng 1-0 trên sân San Mames để tiếp tục dẫn đầu La Liga với khoảng cách bốn điểm so với Real Madrid, nhưng Marcus Rashford lại không để lại nhiều dấu ấn.

Rashford nhạt nhòa ở trận đấu gần nhất của Barca

Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United có lần đầu đá chính tại giải VĐQG sau một tháng, thi đấu khoảng một giờ trước khi bị thay ra để nhường chỗ cho Raphinha. Trong khi đó, tài năng trẻ Lamine Yamal tiếp tục trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất mang về ba điểm cho đội bóng xứ Catalunya.

Phần lớn các tờ báo Tây Ban Nha đều nhận định Rashford gần như “vô hình” trong trận đấu, trở thành mắt xích kém nổi bật nhất trong đội hình của Barca.

Cơ hội chuộc lỗi ở Champions League

Tờ Marca chấm Rashford 5/10 trong bảng điểm cầu thủ. Theo Marca, tiền đạo người Anh khởi đầu trận đấu khá chậm chạp, thậm chí có pha tạt bóng đi thẳng lên khán đài.

Ở vòng bảng, Rashford thi đấu tuyệt hay trước Newcastle

Dù sang hiệp hai anh có cú sút mạnh buộc thủ môn Unai Simon phải trổ tài cứu thua, nhưng đó gần như là dấu ấn đáng chú ý duy nhất trước khi rời sân ở phút 62.

Cơ hội tiếp theo để Rashford lấy lại hình ảnh sẽ đến rất nhanh. Barcelona sẽ hành quân tới sân của Newcastle United ở vòng 1/8 UEFA Champions League giữa tuần này (3h ngày 11/3, giờ Hà Nội).

MU lo phải nhận lại người thừa

Tại St. James Park, Rashford hiểu rằng đây có thể là thời điểm quyết định để chứng minh giá trị của mình trong màu áo Barcelona. Nếu không, viễn cảnh gắn bó lâu dài với đội bóng xứ Catalunya có thể trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Rashford có nguy cơ bị trả lại MU

Ở vòng bảng Champions League hồi tháng 9 năm ngoái, Rashford tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, giúp Barca đánh bại Newcastle 2-1. Lần này, tiền đạo thuộc biên chế MU này cần làm được điều tương tự.

Bởi lẽ, chỉ có phong độ chói sáng mới là lý lẽ thuyết phục, khiến ban lãnh đạo Barelona chi đậm để mua đứt anh từ MU. Nếu không, Rashford sẽ bị trả lại Old Trafford, nơi đã không còn coi anh là một phần trong đó.