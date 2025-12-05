Scandal "ao làng" SEA Games: "Đè ngửa" máy tính để vô địch, ngất xỉu vẫn nhận HCV

SEA Games 33 sắp khai mạc tại Thái Lan từ ngày 9 đến 20/12/2025, nhưng truyền thống "đặc sản" scandal tiếp tục với sai quốc kỳ và mất âm thanh quốc ca ở trận U22 Việt Nam - U22 Lào.

Tại mỗi kỳ SEA Games, không thiếu những tình huống gây tranh cãi đến mức khiến giải đấu bị ví như “ao làng” thể thao Đông Nam Á. Hai ví dụ điển hình trong quá khứ cho thấy cách trọng tài và ban tổ chức làm méo mó kết quả thi đấu, gây bức xúc không chỉ cho vận động viên mà cả người hâm mộ.

Arven Alcantara (Philippines) gần như bật khóc khi biết kết quả

🔶 Trọng tài “bẻ cong” cách tính điểm bảo vệ chủ nhà

Ở chung kết taekwondo hạng 68kg nam của SEA Games 29 (19-30/8/2017), trận đấu giữa Rozaimi Rozali (Malaysia) và Arven Alcantara (Philippines) đã khiến dư luận dậy sóng. Trong khi sức nóng của trận đấu leo thang với những màn rượt đuổi điểm số ngoạn mục, các quyết định trọng tài gây khó hiểu liên tiếp xuất hiện.

Dù Alcantara có cú đá được máy tính chấm 6 điểm nhưng trọng tài chỉ cho anh 3 điểm, tiếp đó trọng tài tạm dừng trận đấu với lý do áo giáp võ sĩ Philippines hỏng cảm biến. Một cú đá dường như không trúng đầu của võ sĩ Malaysia lại được cộng hẳn 4 điểm, đổi ngược thế trận từ 11-13 thành 15-13 chỉ trong vòng 15 giây cuối.

Khi võ sĩ Philippines tung ra các cú đá chính xác, trọng tài nhất quyết không công nhận, trong khi bất cứ pha dứt điểm nào của Malaysia đều được hội ý và trao điểm nhanh chóng. Thậm chí, võ sĩ Philippines bị xử thua vì cảnh báo lần thứ 10, dù thiết bị điện tử chỉ ghi 9 lần.

Vận động viên Philippines gần như bật khóc vì cảm giác bị bất công khi “trò lố” trọng tài diễn ra ngay trên sân. Ông Dindo Simpao, lãnh đạo đội taekwondo Philippines, tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại vì quyết định này "đi ngược tinh thần thể thao".

🥇 Võ sĩ Malaysia ngất xỉu vẫn nhận HCV Pencak Silat

Tại chung kết Pencak Silat hạng 65kg cũng ở SEA Games 29, sự bất minh của trọng tài càng khó tin. Võ sĩ Thái Lan Pornteb Poolkaew chơi áp đảo, liên tục tung đòn chính xác khiến đối thủ chủ nhà Razax Bin Ghazaili ngất xỉu trên sàn.

Thế nhưng, trong một quyết định gây sốc, trọng tài lại xử thua võ sĩ Thái Lan với lý do khiến đối phương bị thương. Trước đó, vẫn trong ngày thi đấu, võ sĩ Malaysia Jamari cũng làm đối thủ Việt Nam Phạm Tuấn Anh bị thương và phải nhập viện, nhưng lại được xử thắng.

Việc trọng tài áp dụng cách chấm điểm thủ công trong Pencak Silat mở ra cơ hội cho sự chủ quan, tạo nên những kết quả khó lý giải và gây tranh cãi lớn. Có lẽ chính Razax cũng bất ngờ khi tỉnh dậy, anh là người giành HCV.

Những scandal kiểu này làm giảm uy tín SEA Games, khiến người ta hoài nghi về tính công bằng của giải đấu. Dù bóng đá, taekwondo hay pencak silat, các vận động viên ở khu vực vẫn phải đối diện với tình cảnh “ao làng” nơi mà công nghệ và công bằng đôi khi bị "bẻ cong".