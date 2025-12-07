Hấp dẫn SEA Games 7/12: Cầu lông nữ ra quân, chờ hotgirl Thùy Linh "gánh team"

🏸 Chờ Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang "gánh team" cầu lông đồng đội nữ

SEA Games 33 chính thức diễn ra tại Thái Lan từ ngày 9 đến 18/12/2025, và môn cầu lông là một trong những nội dung được quan tâm trong ngày đấu 7/12. Đặc biệt đối với nội dung đồng đội nữ, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu ở vòng tứ kết gặp Malaysia vào 10h.

Thùy Linh và đội tuyển nữ VN chạm trán với tuyển nữ Malaysia vào 10h, 7/12

Ở SEA Games 32, tuyển cầu lông nữ Việt Nam đã dừng bước ngay ở trận tứ kết đầu tiên khi thua Singapore, khiến mục tiêu tiến sâu năm nay càng được đặt cao hơn. Đội tuyển năm nay có sự góp mặt của nhiều gương mặt kỳ cựu và đẳng cấp như Nguyễn Thùy Linh, tay vợt có thứ hạng 22 thế giới, cùng với Vũ Thị Trang (hạng 138 thế giới), được kỳ vọng là 2 ngôi sao sáng giúp tuyển Việt Nam giành chiến thắng.

Nguyễn Thùy Linh nổi bật với phong độ ổn định trong năm 2025, từng đạt hạng 17 thế giới và lọt vào 3 trận chung kết BWF World Tour, là niềm hy vọng lớn nhất ở nội dung đơn nữ tại SEA Games 33.

Đội tuyển cầu lông Việt Nam tham dự với tổng cộng 11 thành viên, trong đó có 8 vận động viên dự thi các nội dung đơn và đồng đội gồm Nguyễn Hải Đăng, Lê Đức Phát (nam), Nguyễn Thùy Linh, Vũ Thị Trang, Trần Thị Phương Thúy, Phạm Thị Diệu Ly, Bùi Bích Phương và Phạm Thị Khánh (nữ).

⚾ Đội tuyển bóng chày Việt Nam chạm trán Lào

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đã thắng Malaysia﻿ với tỷ số 5-2 trong trận đấu ngày 6/12 tại SEA Games 33, mở ra cơ hội tranh huy chương cho đội. Sau thất bại 0-16 trước ứng viên vô địch Thái Lan﻿, thầy trò HLV Park Hyo Chul đã đứng dậy mạnh mẽ, tận dụng cơ hội tốt trước đối thủ ngang tầm Malaysia﻿.

SEA Games 33 áp dụng thể thức vòng tròn một lượt cho môn bóng chày, 4 đội đứng đầu vào vòng tranh huy chương, 2 đội dẫn đầu tranh huy chương vàng, đội thứ ba và tư tranh huy chương đồng. Việt Nam hiện xếp hạng 5, chưa đủ vị trí để tranh huy chương nên cần duy trì phong độ ổn định qua các trận đấu tiếp theo.

Ngày 7/12 lúc 10h, Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Lào﻿. Nếu giành chiến thắng, Việt Nam có cơ hội vào top 4, tiến gần hơn đến vòng đấu tranh huy chương. Các đối thủ mạnh khác như Philippines﻿ (vừa thắng Indonesia 14-0) và Thái Lan﻿ vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội.

⚽ 🏑 Bóng đá nữ và hockey thi đấu

Ngày 7/12 SEA Games 33, bóng đá nữ chứng kiến cuộc đối đầu then chốt giữa Indonesia﻿ và Singapore﻿ tại National Sports University, Chonburi, nơi lối chơi pressing cao của Indonesia thử thách hàng thủ kỷ luật và phản công sắc bén của Singapore, quyết định vị thế bảng A.

Đồng thời, hockey 5s tại RTAF Hockey Stadium bùng nổ với loạt trận vòng bảng nam-nữ. Hockey 5s nhấn mạnh tốc độ di chuyển liên tục, kỹ thuật rê bóng ngắn gọn và phối hợp tam giác sắc nét trong không gian hẹp, buộc các đội phải cân bằng pressing tầm cao với chuyển trạng thái nhanh để kiểm soát trung tuyến.