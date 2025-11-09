Hotgirl Thùy Linh đấu chung kết nghẹt thở giải cầu lông 6 tỷ đồng, kết quả ra sao?

Thùy Linh thêm một lần đau

Trận chung kết Korea Masters 2025 nội dung đơn nữ là cuộc đối đầu giữa hạt giống số 1 Chiu Pin Chian và hạt giống số 2 Nguyễn Thùy Linh. Hai tay vợt từng gặp nhau 1 lần tại Norwegian International 2019, khi chiến thắng thuộc về Thùy Linh. Nhưng ở lần tái đấu này, tay vợt số 1 Việt Nam đã không thể lặp lại điều đó.

Nguyễn Thùy Linh để thua Chiu Pin Chian ở chung kết đơn nữ Korea Masters 2025

Chiu Pin Chian giành chiến thắng trong 2 set với tỷ số 21-16, 21-15, chỉ sau 39 phút thi đấu.

Ở set đầu tiên, hai tay vợt thi đấu giằng co, liên tục rượt đuổi điểm số đến 12-12. Tuy nhiên, Chiu Pin Chian nhanh chóng lấy lại thế trận và khép lại set đấu với tỷ số 21-16.

Set thứ hai chứng kiến Thùy Linh vươn lên dẫn 6-4, nhưng Chiu Pin Chian kịp san bằng 6-6 rồi vượt lên, không cho tay vợt số 1 Việt Nam cơ hội gỡ điểm, kết thúc set với tỷ số 21-15. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của Chiu Pin Chian trong năm 2025, đồng thời là chung kết đầu tiên cô tham dự trong năm nay.

Ngược lại, Thùy Linh chưa thể phá dớp khi lần thứ 4 trong sự nghiệp để thua chung kết một giải cầu lông thuộc hệ thống World Tour Super 300 của Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF).

Tay vợt số 1 Việt Nam nhận 9.120 USD (khoảng 230 triệu đồng) tiền thưởng từ ban tổ chức và 5.950 điểm thưởng trên bảng xếp hạng BWF. Korea Masters 2025 có tổng tiền thưởng gần 6 tỷ đồng.