Nóng bảng xếp hạng SEA Games 33: U22 Malaysia vượt U22 Việt Nam lấy ngôi đầu

U22 Việt Nam mất ngôi đầu vào tay Malaysia

Trong buổi chiều ngày 6/12, môn bóng đá nam của SEA Games 33 diễn ra hai trận đấu. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa U22 Lào và U22 Malaysia ở bảng B. U22 Lào có bàn mở tỉ số từ rất sớm nhưng họ lại không giữ được thành quả. Những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ khiến U22 Lào phải nhận liền 4 bàn thua trong những phút còn lại. Không những vậy, trung vệ Somsanid còn nhận thẻ đỏ.

U22 Malaysia đoạt ngôi đầu từ tay U22 Việt Nam

Với kết quả này, U22 Lào đã chính thức bị loại khỏi môn bóng đá nam của SEA Games 33 do toàn thua 2 trận. Họ không có cơ hội để cạnh tranh vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất. Trận thua nặng nề của U22 Lào còn giúp U22 Malaysia đoạt ngôi đầu của U22 Việt Nam.

Mặc dù bằng điểm với "Những chiến binh Sao Vàng" nhưng U22 Malaysia có được hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn (+3 so với +1). Với lợi thế này, "Hổ vàng" sẽ có lợi thế cực lớn ở lượt trận cuối khi đối đầu với U22 Việt Nam.

Họ chỉ cần hòa là có được vị trí đầu bảng trong khi đó đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải giành chiến thắng mới chắc có vé đi tiếp. Trong trường hợp chỉ có được kết quả hòa, U22 Việt Nam cũng có lợi thế khá lớn trong cuộc đua đội nhì bảng xuất sắc nhất. Còn trong trường hợp thua, cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam là cực kỳ nhỏ.

U22 Timor Leste vươn lên vị trí thứ hai

Trong khi đó, tình thế của bảng A gần như ngã ngũ sau chiến thắng của 3-1 của U22 Timor Leste trước U22 Singapore. Các cầu thủ Timor Leste đã chơi cực hay dù bị dẫn trước và lật ngược thế cờ ngay trong hiệp một của trận đấu.

Như vậy, U22 Timor Leste kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -3. Hiện tại họ đang đứng thứ hai nhưng rất khó cạnh tranh với U22 Malaysia (hoặc U22 Việt Nam) ở bảng B. Trong khi đó, trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của U22 Singapore gần như bằng 0 khi lượt cuối họ phải đối đầu với U22 Thái Lan. Nhiệm vụ của họ là thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn mới có cửa đi tiếp. Đó là câu chuyện thực sự khó xảy ra.