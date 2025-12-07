Nóng bảng xếp hạng SEA Games 33: U22 Malaysia vượt U22 Việt Nam lấy ngôi đầu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Inter Milan vs Como 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Logo Como - COM Como
0
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt 07/12/25 - Trực tiếp
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
3
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Leeds United vs Liverpool 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Real Betis vs Barcelona 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
3
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Nóng bảng xếp hạng SEA Games 33: U22 Malaysia vượt U22 Việt Nam lấy ngôi đầu

U22 Malaysia đã vượt lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 sau chiến thắng đậm đà trước U22 Lào.

U22 Việt Nam mất ngôi đầu vào tay Malaysia

Trong buổi chiều ngày 6/12, môn bóng đá nam của SEA Games 33 diễn ra hai trận đấu. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa U22 Lào và U22 Malaysia ở bảng B. U22 Lào có bàn mở tỉ số từ rất sớm nhưng họ lại không giữ được thành quả. Những sai lầm liên tiếp ở hàng thủ khiến U22 Lào phải nhận liền 4 bàn thua trong những phút còn lại. Không những vậy, trung vệ Somsanid còn nhận thẻ đỏ.

U22 Malaysia đoạt ngôi đầu từ tay U22 Việt Nam

U22 Malaysia đoạt ngôi đầu từ tay U22 Việt Nam

Với kết quả này, U22 Lào đã chính thức bị loại khỏi môn bóng đá nam của SEA Games 33 do toàn thua 2 trận. Họ không có cơ hội để cạnh tranh vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất. Trận thua nặng nề của U22 Lào còn giúp U22 Malaysia đoạt ngôi đầu của U22 Việt Nam.

Mặc dù bằng điểm với "Những chiến binh Sao Vàng" nhưng U22 Malaysia có được hiệu số bàn thắng/thua tốt hơn (+3 so với +1). Với lợi thế này, "Hổ vàng" sẽ có lợi thế cực lớn ở lượt trận cuối khi đối đầu với U22 Việt Nam.

Họ chỉ cần hòa là có được vị trí đầu bảng trong khi đó đoàn quân của HLV Kim Sang Sik phải giành chiến thắng mới chắc có vé đi tiếp. Trong trường hợp chỉ có được kết quả hòa, U22 Việt Nam cũng có lợi thế khá lớn trong cuộc đua đội nhì bảng xuất sắc nhất. Còn trong trường hợp thua, cơ hội đi tiếp của U22 Việt Nam là cực kỳ nhỏ.

U22 Timor Leste vươn lên vị trí thứ hai

Trong khi đó, tình thế của bảng A gần như ngã ngũ sau chiến thắng của 3-1 của U22 Timor Leste trước U22 Singapore. Các cầu thủ Timor Leste đã chơi cực hay dù bị dẫn trước và lật ngược thế cờ ngay trong hiệp một của trận đấu.

Như vậy, U22 Timor Leste kết thúc vòng bảng với 3 điểm và hiệu số -3. Hiện tại họ đang đứng thứ hai nhưng rất khó cạnh tranh với U22 Malaysia (hoặc U22 Việt Nam) ở bảng B. Trong khi đó, trận thua này khiến cơ hội đi tiếp của U22 Singapore gần như bằng 0 khi lượt cuối họ phải đối đầu với U22 Thái Lan. Nhiệm vụ của họ là thắng với cách biệt ít nhất là 3 bàn mới có cửa đi tiếp. Đó là câu chuyện thực sự khó xảy ra.

06/12/2025 22:51 PM (GMT+7)
