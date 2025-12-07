Kết quả bóng đá Newcastle - Burnley: Bước ngoặt thẻ đỏ, "Chích chòe" hưởng lợi (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Inter Milan vs Como 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Logo Como - COM Como
0
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt 07/12/25 - Trực tiếp
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
2
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Leeds United vs Liverpool 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Real Betis vs Barcelona 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
3
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Kết quả bóng đá Newcastle - Burnley: Bước ngoặt thẻ đỏ, "Chích chòe" hưởng lợi (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Newcastle United
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Newcastle có cơ hội trở lại nửa trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Và đội bóng của HLV Eddie Howe đã không phung phí cơ hội bởi đối thủ chỉ là Burnley.

   

Trong suốt 30 phút đầu tiên, màn so tài trên sân St. James Park hoàn toàn yên ả. Nhưng ở phút 31, Bruno Guimaraes đã giúp Newcastle vượt lên sau pha chớp thời cơ sắc lẹm.

Kết quả bóng đá Newcastle - Burnley: Bước ngoặt thẻ đỏ, "Chích chòe" hưởng lợi (Ngoại hạng Anh) - 1

Bruno Guimaraes ghi bàn cho Newcastle

Hiệp 1 tiếp tục chiều lòng các học trò của HLV Eddie Howe. Phút 43, Lucas Pires của Burnley nhận thẻ đỏ trực tiếp. Còn trên chấm phạt đền, Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền phút 45+8.

Dẫn trước 2 bàn và lại được chơi hơn người, Newcastle có quá nhiều lợi thế trước khi bước vào hiệp 2. Thế nhưng, "Chích chòe" lại chơi thiếu quyết tâm ở nửa sau trận đấu và không ghi thêm bàn nào.

Ngược lại, Burnley có bàn thắng ở phút 90+4 sau cú đá penalty của Flemming. Nhưng như thế là không đủ để đội khách có điểm ra về.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-1 Burnley (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn

Newcastle: Bruno Guimaraes 31', Gordon 45+8' (penalty)

Burnley: Flemming 90+4' (penalty)

Thẻ đỏ

Burnley: Pires 43'

Đội hình thi đấu

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Schar, Burn, Ramsey, Bruno Guimaraes, Willock, Elanga, Woltemade, Gordon

Burnley: Dubravka, Walker, Ekdal, Esteve, Lucas Pires, Ugochukwu, Cullen, Florentino, Broja, Foster, Bruun Larsen

U22 Việt Nam - U22 Malaysia 11.12

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U22 Việt Nam
U22 Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 16:00 ngày 11/12
Thể lệ

Theo Tiến Sơn

