Kết quả bóng đá Newcastle - Burnley: Bước ngoặt thẻ đỏ, "Chích chòe" hưởng lợi (Ngoại hạng Anh)

Trong suốt 30 phút đầu tiên, màn so tài trên sân St. James Park hoàn toàn yên ả. Nhưng ở phút 31, Bruno Guimaraes đã giúp Newcastle vượt lên sau pha chớp thời cơ sắc lẹm.

Bruno Guimaraes ghi bàn cho Newcastle

Hiệp 1 tiếp tục chiều lòng các học trò của HLV Eddie Howe. Phút 43, Lucas Pires của Burnley nhận thẻ đỏ trực tiếp. Còn trên chấm phạt đền, Anthony Gordon thực hiện thành công quả phạt đền phút 45+8.

Dẫn trước 2 bàn và lại được chơi hơn người, Newcastle có quá nhiều lợi thế trước khi bước vào hiệp 2. Thế nhưng, "Chích chòe" lại chơi thiếu quyết tâm ở nửa sau trận đấu và không ghi thêm bàn nào.

Ngược lại, Burnley có bàn thắng ở phút 90+4 sau cú đá penalty của Flemming. Nhưng như thế là không đủ để đội khách có điểm ra về.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 2-1 Burnley (hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn

Newcastle: Bruno Guimaraes 31', Gordon 45+8' (penalty)

Burnley: Flemming 90+4' (penalty)

Thẻ đỏ

Burnley: Pires 43'

Đội hình thi đấu

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Thiaw, Schar, Burn, Ramsey, Bruno Guimaraes, Willock, Elanga, Woltemade, Gordon

Burnley: Dubravka, Walker, Ekdal, Esteve, Lucas Pires, Ugochukwu, Cullen, Florentino, Broja, Foster, Bruun Larsen