Hotgirl Thùy Linh hạ sao trẻ Nhật, đấu “bà trùm” ở chung kết cầu lông 6 tỷ đồng

Sáng 8/11 tại Korea Masters 2025 (giải thuộc hệ thống BWF World Tour Super 300 với tổng tiền thưởng gần 6 tỷ đồng), Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) tay vợt số 1 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại sao trẻ Nhật Bản Hina Akechi (hạng 57) để giành quyền vào chung kết đơn nữ.

Thùy Linh lần thứ 4 trong năm 2025 giành vé lọt vào chung kết và hướng tới chiếc cúp đầu tiên

🏸 Thùy Linh chơi đẳng cấp ở trận bán kết

Bước vào bán kết gặp Hina Akechi, tay vợt từng giữ số 1 trẻ thế giới, Thùy Linh thể hiện phong độ chững chạc, kiểm soát hoàn toàn thế trận. Akechi sinh năm 2005, thuận tay trái, nổi tiếng với tốc độ di chuyển và khả năng phòng thủ bền bỉ. Trước đó, cô gây sốc khi loại hạt giống số 6 Pitchamon Opatniputh (Thái Lan).

Nhưng trước Thùy Linh bản lĩnh và già giơ hơn, mọi ưu điểm của Akechi gần như bị vô hiệu hóa. Set 1, Thùy Linh chủ động ép trái đối thủ, điều cầu đầy cảm giác và liên tục tạo ra những pha kết thúc hiểm hóc. Akechi mắc nhiều lỗi trong khi Linh thi đấu tự tin, sớm tạo cách biệt hai con số và khép lại set đầu chỉ trong hơn 12 phút với tỷ số cách biệt 21-11.

Set 2, Akechi chơi nỗ lực hơn, di chuyển nhanh và tung ra nhiều pha xử lý bất ngờ. Tuy nhiên, Thùy Linh vẫn giữ được nhịp độ, hạn chế tối đa lỗi tự đánh hỏng, qua đó khép lại set cuối với tỷ số 21-17.

Chung cuộc, Thùy Linh thắng 2-0 (21-11, 21-17) sau 41 phút, để giành tấm vé vào chung kết. Đây cũng là trận chung kết thứ 4 trong năm 2025 của Thùy Linh ở hệ thống BWF sau German Open, Canada Open và Vietnam Open.

Chiu Pin Chian, đối thủ ở trận chung kết Korea Masters 2025 hơn Linh 4 bậc xếp hạng BWF

🏆 Chung kết nảy lửa, gặp “bà trùm” Chiu Pin Chian

Đối thủ của Thùy Linh trong trận chung kết diễn ra vào 9/11 là Chiu Pin Chian (Đài Loan), hạng 20 thế giới, hạt giống số 1 giải, “trùm cuối” của giải Super 300 - Korea Masters 2025. Tay vợt có lối đánh cực kỳ ổn định và lì lợm.

Nếu đánh bại Chiu Pin Chian, Thùy Linh sẽ có danh hiệu đầu tiên trong năm 2025 và tiến thêm 1 bước trong cuộc đua giành vé dự các giải Super 750, Super 1000 lớn của BWF.