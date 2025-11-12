Thùy Linh bỏ giải 12 tỷ đồng vì SEA Games, nhận tin vui thăng hạng cầu lông

Chia tay giải lớn, hướng tới mục tiêu SEA Games

Tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vừa đưa ra một quyết định được giới chuyên môn đánh giá là hợp lý nhưng có phần bất ngờ, rút khỏi Japan Masters 2025, giải đấu thuộc hệ thống BWF World Tour Super 500 với tổng tiền thưởng lên tới 475.000 USD (khoảng 12 tỷ đồng), để tập trung hồi phục thể lực và chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan.

Thùy Linh chia tay giải Japan Masters để có quãng nghỉ ngơi cần thiết trước mục tiêu quan trọng

Theo kế hoạch ban đầu, Thùy Linh sẽ bay tới Kumamoto (Nhật Bản) ngay sau khi kết thúc Korea Masters 2025. Tuy nhiên, chuỗi thi đấu liên tục cùng với việc tiến sâu tới trận chung kết ở Hàn Quốc khiến cô và ban huấn luyện quyết định thay đổi lịch trình, nhằm tránh quá tải và nguy cơ tái phát chấn thương bàn chân.

Thay vì đến Nhật Bản, cô sẽ góp mặt tại Australian Open 2025, cũng thuộc hệ thống Super 500, diễn ra cuối tháng 11, được xem là bước chạy đà hoàn hảo trước thềm SEA Games.

Trước đó, tại Korean Masters 2025, Nguyễn Thùy Linh (hạng 24 thế giới) đã thi đấu ấn tượng khi lọt vào chung kết sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp. Thất bại 0-2 trước Chiu Pin Chian (Đài Loan (TQ), hạng 20 thế giới), Linh nhận ngôi á quân, mang về 9.120 USD tiền thưởng và 5.950 điểm BWF.

Tạm dừng Japan Masters sẽ giúp Thùy Linh có thời gian nghỉ ngơi trước khi hướng tới Australian Open, rồi hướng tới SEA Games 33.

Tin vui thăng hạng và cơ hội lọt top 20

Tin vui đến với tay vợt quê Phú Thọ, theo cập nhật của BWF vào ngày 11/11, Nguyễn Thùy Linh tăng 3 bậc để vươn lên hạng 21 thế giới với 49.410 điểm, tăng thêm 2.950 điểm so với tuần trước. Khoảng cách với vị trí thứ 20 do Chiu Pin Chian nắm giữ là chưa đầy 2.000 điểm.

Thùy Linh áp sát top 20 thế giới

Chỉ cần có màn thể hiện tốt tại Australian Open 2025, cô hoàn toàn có cơ hội kết thúc mùa giải trong top 20 thế giới. Australian Open sẽ diễn ra từ ngày 18-23/11 tại Sydney với sự góp mặt của nhiều tay vợt hàng đầu như An Se Young, Putri Wardani, Gregoria Tunjung, Ratchanok Intanon và Tomoka Miyazaki.

Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để Thùy Linh vừa lấy lại phong độ, vừa tích lũy điểm số quan trọng trước khi hướng tới tấm huy chương ở SEA Games 33 tại Thái Lan.