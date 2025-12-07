Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh)

Chelsea đón sự trở lại của Cole Palmer sau khoảng 3 tháng không thi đấu, và HLV Enzo Maresca điều động Reece James đá tiền vệ cùng Enzo Fernandez trong lúc Moises Caicedo vắng mặt. Dù vậy Chelsea khởi đầu không tốt, chỉ sau 4 phút họ đã thủng lưới từ pha ghi bàn của Semenyo, nhưng may là Evanilson trước đó đã việt vị.

Robert Sanchez liên tục vất vả cứu thua cho Chelsea ở hiệp 1

Chỉ 2 phút sau pha bóng đó, Robert Sanchez để bóng bật khỏi tay sau cú đá của Tavernier, nhưng may là Kluivert việt vị. Phải tới phút 21 Chelsea mới có cơ hội đầu tiên, Pedro Neto từ cánh phải lật bóng vào cột xa và cả Delap lẫn Garnacho đã hút người rất tốt, nhưng Cucurella lại đánh đầu vọt xà ngang.

Bournemouth dù vậy vẫn là bên có cơ hội nguy hiểm hơn và ở phút 35 họ đáng lẽ đã phải mở tỷ số. Robert Sanchez chỉ đẩy được ra cú sút căng từ góc hẹp của Semenyo, nhưng Evanilson ở pha băng vào đệm cận thành lại đưa bóng đi ra ngoài ngay trước cầu môn bỏ trống. Chelsea còn mất Delap do chấn thương, và cuối hiệp 1 Sanchez đã phải 2 lần cứu thua trong vòng 1 phút để "The Blues" giữ sạch lưới khi vào giải lao.

Hai đội ăn miếng trả miếng đầu hiệp 2, Tavernier sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 47 trước khi Neto sút chìm buộc Petrovic cản phá sau đó 2 phút, và anh có quả tạt cho Garnacho đánh đầu đập cột dọc ở phút 50. Dù vậy trận đấu chùng xuống sau đó và hai bên không còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm sau khi thay người.

Cơ hội vẫn lác đác xuất hiện, Garnacho đá chệch cột dọc ở phút 71 và đến phút 80 Semenyo đã sút rất căng buộc Sanchez phải đẩy bóng ra. Nhưng không đội nào tìm ra được đột biến và trận đấu kết thúc với 0 bàn thắng.

Tỷ số trận đấu: Bournemouth 0-0 Chelsea.

Đội hình xuất phát:

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert, Scott, Smith, Tavernier, Kluivert, Semenyo, Evanilson.

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Fofana, Chalobah, Gusto, James, Palmer, Enzo, Garnacho, Delap, Neto.

Bournemouth Chelsea Sút khung thành 13(5) 11(4) Thời gian kiểm soát bóng 40% 60% Phạm lỗi 15 13 Thẻ vàng 0 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 4 0 Phạt góc 5 0 Cứu thua 4 5