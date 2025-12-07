Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Inter Milan vs Como 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
1
Logo Como - COM Como
0
RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt 07/12/25 - Trực tiếp
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
2
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Leeds United vs Liverpool 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Leeds United - LEE Leeds United
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
0
Real Betis vs Barcelona 07/12/25 - Trực tiếp
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Logo Barcelona - BAR Barcelona
3
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Rennes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Brighton & Hove Albion vs West Ham United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Borussia Dortmund vs Hoffenheim
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Fulham vs Crystal Palace
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Napoli vs Juventus
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Lorient vs Olympique Lyonnais
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Torino vs Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Wolverhampton Wanderers vs Manchester United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Bayern Munich vs Sporting CP
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Tottenham Hotspur vs Slavia Praha
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
PSV vs Atlético de Madrid
Logo PSV - PSV PSV
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Inter Milan vs Liverpool
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Eintracht Frankfurt
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Atalanta vs Chelsea
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Galatasaray
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Benfica vs Napoli
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Madrid vs Manchester City
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Juventus vs Pafos
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Club Brugge vs Arsenal
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Dinamo Zagreb vs Real Betis
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Basel vs Aston Villa
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Malmö FF
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Malmö FF - MFF Malmö FF
-
Celtic vs Roma
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Roma - ROM Roma
-

Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26
(Vòng 15 Ngoại hạng Anh) Chelsea vòng trước vừa thua Leeds và giờ họ tiếp tục gặp khó với Bournemouth.

   

Chelsea đón sự trở lại của Cole Palmer sau khoảng 3 tháng không thi đấu, và HLV Enzo Maresca điều động Reece James đá tiền vệ cùng Enzo Fernandez trong lúc Moises Caicedo vắng mặt. Dù vậy Chelsea khởi đầu không tốt, chỉ sau 4 phút họ đã thủng lưới từ pha ghi bàn của Semenyo, nhưng may là Evanilson trước đó đã việt vị.

Robert Sanchez liên tục vất vả cứu thua cho Chelsea ở hiệp 1

Robert Sanchez liên tục vất vả cứu thua cho Chelsea ở hiệp 1

Chỉ 2 phút sau pha bóng đó, Robert Sanchez để bóng bật khỏi tay sau cú đá của Tavernier, nhưng may là Kluivert việt vị. Phải tới phút 21 Chelsea mới có cơ hội đầu tiên, Pedro Neto từ cánh phải lật bóng vào cột xa và cả Delap lẫn Garnacho đã hút người rất tốt, nhưng Cucurella lại đánh đầu vọt xà ngang.

Bournemouth dù vậy vẫn là bên có cơ hội nguy hiểm hơn và ở phút 35 họ đáng lẽ đã phải mở tỷ số. Robert Sanchez chỉ đẩy được ra cú sút căng từ góc hẹp của Semenyo, nhưng Evanilson ở pha băng vào đệm cận thành lại đưa bóng đi ra ngoài ngay trước cầu môn bỏ trống. Chelsea còn mất Delap do chấn thương, và cuối hiệp 1 Sanchez đã phải 2 lần cứu thua trong vòng 1 phút để "The Blues" giữ sạch lưới khi vào giải lao.

Hai đội ăn miếng trả miếng đầu hiệp 2, Tavernier sút chệch cột dọc trong gang tấc ở phút 47 trước khi Neto sút chìm buộc Petrovic cản phá sau đó 2 phút, và anh có quả tạt cho Garnacho đánh đầu đập cột dọc ở phút 50. Dù vậy trận đấu chùng xuống sau đó và hai bên không còn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm sau khi thay người.

Cơ hội vẫn lác đác xuất hiện, Garnacho đá chệch cột dọc ở phút 71 và đến phút 80 Semenyo đã sút rất căng buộc Sanchez phải đẩy bóng ra. Nhưng không đội nào tìm ra được đột biến và trận đấu kết thúc với 0 bàn thắng.

Tỷ số trận đấu: Bournemouth 0-0 Chelsea.

Đội hình xuất phát: 

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert, Scott, Smith, Tavernier, Kluivert, Semenyo, Evanilson.

Chelsea: Sanchez, Cucurella, Fofana, Chalobah, Gusto, James, Palmer, Enzo, Garnacho, Delap, Neto.

Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh) - 2 Bournemouth Chelsea Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
13(5)
11(4)
Thời gian kiểm soát bóng
40%
60%
Phạm lỗi
15
13
Thẻ vàng
0
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
4
0
Phạt góc
5
0
Cứu thua
4
5
Bournemouth Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Bournemouth - Chelsea: Ông lớn oằn mình (Ngoại hạng Anh) - 5 Chelsea

Điểm

Petrovic 7.5

Diakite 6.8

Smith 6.7

Senesi 7.4

Truffert 7.1

Scott 7.0

Tavernier 6.6

Jimenez 6.6

Kluivert 6.6

Semenyo 6.9

Evanilson 6.1

Điểm

7.7Sanchez

7.1Gusto

7.8Fofana

7.5Chalobah

6.6Cucurella

7.1James

7.3Fernandez

6.8Neto Thẻ vàng

6.8Palmer

6.8Garnacho

6.5Delap

Thay người

James Hill 6.8

David Brooks 6.6

Adli 6.6

Unal 6.3

Thay người

6.3Guiu Thẻ vàng

6.9Joao Pedro

6.3Estevao

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

8

Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/12/2025 22:55 PM (GMT+7)
