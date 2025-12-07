Hoàng hậu Thái Lan thi đấu ở SEA Games 33

Ban tổ chức SEA Games 33 xác nhận nội dung thi có Hoàng hậu Suthida là keelboat SSL47, diễn ra từ ngày 15 đến 18/12 tại Pattaya ở tỉnh Chonburi. Mục tiêu là giành HC vàng.

Ngoài chủ nhà, nội dung này sẽ có Việt Nam, Philippines, Malaysia và Myanmar.

Keelboat SSL47 sử dụng một chiếc thuyền buồm lớn dài 47 feet, tức khoảng 14 m. Môn này đòi hỏi kỹ thuật cao, sức mạnh, độ chính xác và tinh thần đồng đội để điều khiển thuyền trong điều kiện sóng, gió khác nhau. Đây cũng là nội dung đua thuyền mới được bổ sung vào SEA Games 33.

Hoàng hậu Suthida, 47 tuổi, kết hôn với Quốc vương Maha Vajiralongkorn năm 2019. Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành Nghệ thuật truyền thông tại Đại học Assumption tại Bangkok, rồi từng làm tiếp viên hàng không cho hãng Thai Airways. Năm 2010, bà gia nhập quân đội Thái Lan, từng đứng đầu đơn vị Đặc nhiệm thuộc lực lượng cận vệ Quốc vương và hiện mang hàm đại tướng.

Buổi tập vào ngày 19 và 20/11 của bà cùng các thành viên đội tuyển đua thuyền buồm đã được chia sẻ rộng rãi. Đến ngày 3/12, hoàng hậu đã tham dự giải đua thuyền Phutket King’s Cup lần thứ 37.

Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn (trái) và hoàng hậu Suthida trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Trung Quốc vào ngày 14/11/2025. Ảnh: Reuters

Hoàng hậu Suthida (giữa) tham dự giải chạy Amazing Thailand Marathon Bangkok 2025 vào ngày 30/11. Ảnh: Royal World Thailand

Trong đội, hoàng hậu Suthida thường thực hiện nhiệm vụ hoa tiêu, phù hợp với chuyên môn khi từng học Định vị điện tử trong đua thuyền, bao gồm dự báo thời tiết, thiết bị định vị và phân tích hướng gió. Vị trí hoa tiêu được đánh giá quan trọng để vượt qua chính xác và an toàn trước những cơn gió và sóng liên tục thay đổi.

Ngoài đua thuyền buồm, hoàng hậu Suthida còn tích cực tham gia nhiều môn thể thao khác, trong đó có chạy. Ngày 30/11, bà hoàn thành cự ly bán marathon 21 km, trong 2 giờ 13 phút 40 giây, tại giải Amazing Thailand Marathon Bangkok. Huyền thoại điền kinh người Kenya Eliud Kipchoge cũng được mời tham gia chạy cùng.

"Chạy bộ trên đường phố Bangkok vào ban đêm là một điều kỳ diệu, và càng đặc biệt hơn khi chạy cùng hoàng hậu Suthida", Kipchoge viết trên trang cá nhân. "Khoảnh khắc này tôi sẽ lưu giữ mãi mãi trong tim".