Dàn hoa khôi cầm biển dẫn đoàn ở lễ khai mạc SEA Games 33

Suchata Chuangsri có biệt danh là Opal, là người Thái Lan đầu tiên, và là người Đông Nam Á thứ hai sau Megan Young của Philippines vào năm 2023, đăng quang Hoa hậu thế giới (Miss World). Trước đó, cô gái cao 1,8 m là Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe) Thái Lan, Á hậu 3 Miss Universe thế giới vào năm 2024.

Gia đình Opal điều hành một doanh nghiệp tư nhân ở phía Bắc Phuket. Cô theo học chuyên ngành tiếng Trung thuộc chương trình nghệ thuật ở trung học phổ thông, sau đó theo học bằng cử nhân chính trị và quan hệ quốc tế tại Đại học Thammasat. Ảnh: Instagram/suchaaata

Anntonia Porsild sinh năm 1996 và cao 1,75 m, là Á hậu 1 Miss Universe 2023. Cô có bố là người Đan Mạch và mẹ người Thái Lan. Porsild đã học về tiếp thị và quan hệ công chúng tại Đại học quốc tế Stamford ở Thái Lan. Bên cạnh các cuộc thi sắc đẹp, cô cũng tham gia đóng phim, chương trình truyền hình và làm MC. Ảnh: Facebook/Anntonia Porsild

Anchilee Scott-Kemmis sinh năm 1999 và cao 1,83 m, là Miss Universe Thái Lan năm 2021. Cô cũng là con lai, có bố người Australia và mẹ Thái Lan. Anchilee tốt nghiệp cử nhân xã hội học tại Đại học Sydney, Australia. Bên cạnh đó, cô còn từng được gọi lên tuyển trẻ bóng chuyền Thái Lan dự một số giải Đông Nam Á.

Khi còn nhỏ, Anchilee thường bị chỉ trích vì vóc dáng. Điều này thúc đẩy cô khởi động chiến dịch nâng cao nhận thức về định nghĩa lại chuẩn mực cái đẹp, bằng cách tôn vinh cá tính và vẻ tự nhiên của cơ thể. Ảnh: Instagram/annscottkemmis

Chatnalin Chotjirawarachat được khen ngợi với phong cách gợi cảm, sang trọng và hiện đại. Người đẹp sinh năm 1997 cao 1,78 m, đăng quang Hoa hậu liên lục địa (Miss Intercontinental) và là Á hậu 1 Miss Universe Thái Lan 2023. Chatnalin cũng tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật truyền thông tại Cao đẳng quốc tế thuộc Đại học Bangkok. Ảnh: Miss Intercontinental

Nicha Poonpoka là Á hậu 2 Miss Universe Thái Lan 2023, đồng thời người mẫu và MC. Cô sinh năm 2003, cao 1,73 m, và tốt nghiệp cử nhân khoa thiết kế truyền thông hình ảnh thuộc Đại học Mahidol. Ảnh: TPN

Chonnikarn Supittayaporn là Hoa hậu Thái Lan, Á hậu 2 Hoa hậu toàn cầu (Miss Global) 2023. Cô gái sinh năm 1998 có chiều cao 1,7 m còn làm người mẫu và diễn viên. Cô có bằng cử nhân Khoa dược tại Đại học Chiangmai, sau đó học lên Thạc sĩ Khoa quản lý sau đại học thuộc Đại học Sripatum. Chonnikarn có thể sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với người khiếm thính. Ảnh: Instagram/kn_chony

Dinsordee Panida Kernjinda là Hoa hậu Thái Lan 2024 tốt nghiệp chuyên ngành điêu khắc mỹ thuật tại Đại học Chiangmai. Cô gái sinh năm 1996, cao 1,68 m được đánh giá có nhan sắc ngọt ngào và tươi sáng. Ảnh: Instagram/dinsordee.e

Vanessa Nattacha Wenk là Hoa hậu liên lục địa Thái Lan 2025. Cô sinh năm 2004, cao 1,74 m và mang dòng máu lai Đức - Thái Lan. Ảnh: Instagram/vanessanck.w

Saffron Maya Snook đang là đương kim Hoa hậu Toàn cầu Thái Lan 2025. Cô sinh năm 2002 và cao 1,71 m. Saffron học cấp ba ở trường quốc tế Shrewsbury, rồi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tiếp thị và quản lý với tâm lý học ở Đại học Sussex, Anh. Tại đây, cô còn tham gia bóng đá nữ và được bầu làm đội trưởng. Ảnh: Instagram/saffonesta

Praew Kirana Youthong là Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Thái Lan 2025, và trẻ nhất trong số những người đẹp cầm cờ dẫn đoàn. Cô sinh năm 2007, cao 1,71 m và đang theo học tại Đại học Chulalongkorn. Cô gái có thể nói bốn thứ tiếng là Thái, Anh, Pháp và Hàn Quốc. Ảnh: Instagram/praew_kirana

Atitiya Benjapak có biệt danh là "Đội trưởng Mèo", là một hoa hậu, ca sĩ và trung tá cảnh sát. Cô gái sinh năm 1996 tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ ngành truyền thông tiếp thị tại Đại học Thương mại Thái Lan, và đang tiếp tục theo học tiến sĩ.

Cô cũng tốt nghiệp Học viện cảnh sát Hoàng gia và liên tục được thăng chức kể từ năm 2021. Năm 2024, cô chuyển sang làm nhân viên quan hệ công chúng tại Sở Hành chính, trước khi được bổ nhiệm làm cán bộ huyện Mueang Sisaket. Ảnh: Facebook/Cat Atitiya