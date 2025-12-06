Khám phá thánh địa nơi dự kiến là “mỏ vàng” của Việt Nam tại SEA Games 33

Sân Suphachalasai – nơi Thái Lan quyết đòi lại ngôi vương

Sân vận động Suphachalasai từng là sân vận động quốc gia của Thái Lan trước khi “nhường vai trò” cho Rajamangala từ Asian Games 1998. Dù không còn tổ chức bóng đá thường xuyên, nơi đây vẫn là điểm hẹn các giải điền kinh lớn của khu vực và châu lục.

Sân Suphachalasai thường xuyên tổ chức điền kinh

Tại SEA Games 33, do sân Rajamangala phục vụ lễ khai mạc và bóng đá nam, Suphachalasai tiếp tục trở thành đấu trường điền kinh với 49 nội dung thi đấu. Khi chúng tôi có mặt, đội tuyển điền kinh Thái Lan đang tập luyện với khí thế cực cao.

Sau 3 kỳ SEA Games liên tiếp (2017–2021) bị Việt Nam vượt mặt ở bộ môn điền kinh, nước chủ nhà đặt mục tiêu lớn để khẳng định vị thế số 1 khu vực.

Chủ nhà gấp rút hoàn thiện – không khí nóng rực trước giờ G

Khắp các khán đài, nhân công người Thái Lan tất bật lau dọn, lắp đặt thiết bị kỹ thuật. Bốn bảng đồng hồ điện tử được bố trí ở bốn góc sân, trong khi khu vực đích đến đang được dựng sân khấu, bổ sung hệ thống ánh sáng, âm thanh để tạo phần giới thiệu VĐV thật long trọng.

Công tác chuẩn bị đang được gấp rút thực hiện

Không khí hối hả bao trùm toàn bộ sân vận động. Mọi hạng mục đều được chạy đua với thời gian để kịp phục vụ ngày thi đấu đầu tiên vào 11/12.

Kỳ vọng “mỏ vàng” cho đoàn thể thao Việt Nam ở SEA Games 33

Điền kinh được xem là mỏ vàng quan trọng nhất trong hành trình của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, với mục tiêu đoạt 12 huy chương vàng. Hy vọng rằng trên đường chạy Suphachalasai, nơi lịch sử và khát vọng giao thoa, các vận động viên điền kinh Việt Nam sẽ thi đấu bùng nổ, tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu khu vực.

Những hình ảnh đáng chú ý khác về sân Suphachalasai