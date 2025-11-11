Hoa khôi cầu lông Thùy Linh vào 4 trận chung kết, có cả "biển nước mắt" vì tiếc nuối

Thùy Linh rất buồn nhưng mạnh mẽ đứng dậy

Dù để thua trong trận chung kết Korea Masters 2025 vào cuối tuần qua (9/11), tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh vẫn nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ người hâm mộ. Đây đã là trận chung kết thứ tư trong năm 2025 mà cô phải chấp nhận vị trí á quân, sau German Open, Canada Open và Vietnam Open.

Thùy Linh có cả "biển nước mắt" nhưng cô sẽ không chọn cách khóc sau những thất bại

Trên trang cá nhân, Thùy Linh chia sẻ: "Mình có đủ một biển nước mắt để khóc, nhưng mình không lựa chọn khóc, mà lựa chọn mỉm cười và tiếp tục ngẩng cao đầu với hành trình tuổi trẻ của chính mình".

Dù không thắng, "hoa khôi cầu lông" vẫn rơi nước mắt khi đón nhận tình cảm từ các fan Việt tại Hàn Quốc, những người đã vây quanh, gửi quà và động viên cô sau trận đấu.

Những trận đấu vừa qua là bài học quý với hotgirl cầu lông

Trận chung kết Korea Masters 2025, thuộc hệ thống BWF World Tour Super 300, chứng kiến Thùy Linh thua hạt giống số 1 Chiu Pin Chian (Đài Loan, Trung Quốc) với tỉ số 0-2.

Dù vậy, tay vợt sinh năm 1997 vẫn được cộng thêm 5.950 điểm trên bảng xếp hạng BWF và nhận 9.120 USD tiền thưởng. Chiu Pin Chian, người từng thắng Thùy Linh vào năm 2019, cho thấy sự tiến bộ bền vững qua 6 năm, vượt lên thứ hạng cao hơn và chứng minh đẳng cấp giữa hai tay vợt.

Tính từ đầu năm 2025, Thùy Linh đã liên tiếp lọt vào 4 trận chung kết, nhưng chưa một lần giành danh hiệu. Điều này phần nào phản ánh khó khăn của cầu lông Việt Nam trong việc tạo dựng tên tuổi ở đấu trường quốc tế, nơi mà các VĐV phải đối mặt với áp lực tâm lý, thiếu đối thủ xứng tầm trong nước để rèn luyện liên tục.

Nguyễn Thùy Linh, dù nhiều lần thất bại, vẫn chứng minh tinh thần kiên cường và khả năng vươn tới đỉnh cao. "Biển nước mắt" của cô không chỉ là nỗi buồn cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về thử thách lớn mà các tài năng thể thao Việt Nam phải vượt qua, sự cô đơn, áp lực kép và sự cạnh tranh khốc liệt ở sân chơi quốc tế.

Khán giả dành tặng Linh nhiều lời động viên

Trong bài đăng của Linh, nhiều khán giả dành tặng cô những lời tâm huyết.

Một fan lớn tuổi viết: "Cháu thật tuyệt vời! Trong thể thao, thắng hay thua đều là trải nghiệm quý giá. Ra đấu trường quốc tế mà không có HLV, chỉ dựa vào nỗ lực bản thân, vẫn đạt được thứ hạng đáng khâm phục, thật sự ngưỡng mộ ý chí của cháu. Chúc cháu tiếp tục theo đuổi đam mê và gặt hái thành công".

Khán giả thứ hai bày tỏ: "Nhìn huy chương bạc thì tiếc một chút, nhưng khóc làm gì. Quan trọng là phải cố gắng hơn nữa! Vàng sẽ đến khi Linh nỗ lực hơn, không phải khóc nhiều hơn. Chúc Linh thành công ở những giải đấu sắp tới".

Một fan tiếp theo gửi lời chúc mừng: "Chúc mừng em, cô gái. Dù chưa có HCV, nhưng nỗ lực và tinh thần của em đã khiến tất cả phải ngưỡng mộ. Với tuổi trẻ và ý chí của người Việt Nam, em sẽ còn tiến xa và đạt được nhiều thành công hơn nữa".

Tài khoản khác khẳng định: "Em là niềm tự hào của cầu lông Việt Nam. Những gì em đã thể hiện trong năm 2025, đặc biệt là 4 trận chung kết, thật phi thường và đáng tôn vinh".