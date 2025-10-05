Góc khuất tennis nữ: Swiatek và Lys nước mắt lặng thầm vì dính "bạo lực mạng"

🛡️ Eva Lys bị tấn công sau China Open

Tay vợt trẻ người Đức Eva Lys gây ấn tượng mạnh khi lần đầu tiên tiến vào tứ kết China Open 2025, với chiến thắng vang dội trước tay vợt top 10 Elena Rybakina. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là nỗi đau khó nói khi Lys bị tấn công dữ dội bằng những lời lẽ xúc phạm cá nhân, thậm chí bị sỉ nhục, miệt thị và chửi bới gia đình trên mạng xã hội.

Eva Lys (bên trái) và Iga Swiatek (bên phải) lên tiếng sau khi phải nhận những lời độc hại

Lys chia sẻ bức ảnh tin nhắn độc hại gọi cô là “kẻ bán trận” và thể hiện rõ sự phẫn nộ trước thực trạng đáng buồn này. Dù chấn thương mắt cá nhẹ trong trận thua Coco Gauff, cô vẫn lan tỏa tinh thần kiên cường khi viết: “Phải đứng dậy và tiếp tục tiến bước”. Coco Gauff cũng dành lời khen cho sự vô cùng nỗ lực và những pha đánh tuyệt vời của Lys.

Sự việc là câu chuyện cá nhân của Eva Lys mà phơi bày mặt trái của thể thao hiện đại, nơi những vận động viên nữ phải chịu không chỉ áp lực thi đấu mà còn cả cơn bão công kích không khoan nhượng trên mạng xã hội.

📢 Swiatek cũng gặp vấn đề tương tự

Ngay sau thất bại gây sốc tại China Open khi để thua tay vợt Emma Navarro, tay vợt số 2 thế giới người Ba Lan Iga Swiatek đã hé lộ một thực tế đau lòng, cô liên tục nhận hàng loạt tin nhắn quấy rối, sỉ nhục và công kích từ các fan quá khích, phần mềm tự động và cả kẻ cá độ.

Swiatek chia sẻ rằng đây là “mặt buồn của thể thao hiện nay”, là lời cảnh báo đặc biệt ý nghĩa khi Ngày Sức Khỏe Tâm Lý Thế Giới (10/10) đang đến gần, kêu gọi xã hội cần chú ý hơn tới sức khỏe tinh thần của các vận động viên. Bất chấp áp lực, cô vẫn biết ơn sự ủng hộ bền bỉ và đầy tích cực của người hâm mộ tại Trung Quốc, nơi cô nhận được sự tôn trọng và yêu mến đặc biệt.

Những vấn đề các tay vợt nữ nêu ra như một hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo vệ nhân phẩm và tinh thần của các VĐV hàng đầu, đòi hỏi các nền tảng mạng xã hội và các tổ chức thể thao cần hành động quyết liệt hơn để hạn chế những hành vi độc hại.