Nóng nhất thể thao sáng 29/8: Mỹ nhân Raducanu vui vì Alcaraz "xuống tóc" ở US Open

Raducanu bình luận về kiểu tóc mới gây sốc của Alcaraz

Alcaraz gây sốc ở US Open 2025 khi anh cắt "đầu cua". Lý do dẫn tới việc này là bởi anh trai Alvaro của Alcaraz đã cắt tóc hỏng, buộc anh phải cạo sạch.

Nhận xét về kiểu đầu mới của Alcaraz, Raducanu chia sẻ: "Tôi nghĩ Alcaraz rất hợp với kiểu tóc này. Nếu bạn tự tin với kiểu tóc như vậy, bạn sẽ thành công. Nhưng dù Alcaraz làm gì, điều đó không ảnh hưởng đến phong độ trên sân. Tôi chỉ vui khi thấy anh ấy thoải mái".

Kiểu tóc mới của Alcaraz

Medvedev bị phạt 42.500 USD

Trong trận thua của Medvedev ở vòng 1 US Open trước Benjamin Bonzi, khi đối thủ giao bóng ở set 3, một nhiếp ảnh gia đã bước vào khu vực sân thi đấu. Sự cố này khiến trọng tài Greg Allensworth cho Bonzi quay lại giao bóng một, dẫn đến phản ứng gay gắt từ Medvedev. Anh vừa chỉ trích trọng tài, vừa đập nát vợt.

Điều này khiến Medvedev bị phạt 42.500 USD vì hành vi phi thể thao và phá hoại vợt. Số tiền phạt này chiếm gần 40% số tiền thưởng 110.000 USD mà Medvedev nhận được khi tham dự vòng một của giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Gauff đáp trả chỉ trích về trang phục mặc ở US Open

Tại US Open năm nay, Gauff chọn diện áo đỏ kết hợp váy trắng. Điều này không hợp mắt một số CĐV. Tay vợt người Mỹ đã phản bác lại điều ấy: "Tôi không hiểu tại sao mọi người lại quan tâm đến trang phục của phụ nữ, dù là trên sân hay ngoài đời. Họ bảo tôi nên dành thời gian luyện tập thay vì quan tâm đến trang phục. Nhưng tôi là con người. Quần vợt là công việc của tôi, không phải con người tôi".

Mike Tyson khuyên Crawford cân nhắc chuyện đối đầu Canelo Alvarez

Tâm điểm làng boxing thế giới trong tháng 9 tới chính là trận đấu giữa Crawford và Canelo Alvarez. Trước trận, huyền thoại Mike Tyson đã cảnh báo Crawford bởi anh quyết định nhảy 2 hạng cân để thi đấu: "Crawford có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nhưng tôi không nghĩ đó là ý hay. Nhiều người từng làm những điều điên rồ như vậy, nhưng cậu ấy không cần phải mạo hiểm. Crawford có thể thắng, nhưng còn nhiều yếu tố xung quanh mà cậu ấy không thể lường trước. Cậu ấy cần chuẩn bị tinh thần tốt. Nếu không, sự sợ hãi hoặc hoảng loạn có thể khiến cơ thể suy yếu".