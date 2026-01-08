Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

lorenzo-vs-tomas-martin
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Lorenzo Musetti 2
Tomas Martin Etcheverry 1
mirra-vs-olivia
Brisbane International presented by ANZ
Mirra Andreeva 2
Olivia Gadecki 1
marin-vs-nuno
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Marin Cilic 0
Nuno Borges 2
kimberly-vs-amanda
Brisbane International presented by ANZ
Kimberly Birrell 0
Amanda Anisimova 2
belinda-vs-solana
United Cup
B. Bencic 2
S. Sierra 0
andrey-vs-yibing
Bank of China Hong Kong Tennis Open
Andrey Rublev 2
Yibing Wu 1
stan-vs-sebastian
United Cup
S. Wawrinka 0
S. Baez 2

Tennis đỉnh cao thế giới: "Tiểu Federer" phô diễn, Sabalenka thị uy sức mạnh

Sự kiện: ATP Tour WTA Tour

(Tin thể thao, nhận định tennis) Ngày 8/1, Brisbane và United Cup sôi động với loạt trận hấp dẫn, Dimitrov tìm lại ánh hào quang, Sabalenka phô diễn sức mạnh số một thế giới.

  

Grigor Dimitrov - Raphael Collignon: Khoảng 15h30, 8/1 (vòng 2 đơn nam Brisbane 2026)

Brisbane 2026 không chỉ là giải khởi động trước Australian Open, mà còn là nơi Grigor Dimitrov bắt đầu hành trình tìm lại chính mình sau một năm 2025 đầy cay đắng. Chấn thương tại Wimbledon, khi anh suýt loại Jannik Sinner, đã gần như chấm dứt cả mùa giải, kéo Dimitrov rơi sâu xuống hạng 47 thế giới, vị trí không phản ánh đúng đẳng cấp của tay vợt từng đứng trong top 3 ATP.

Grigor Dimitrov tìm kiếm trận thắng tiếp theo

Grigor Dimitrov tìm kiếm trận thắng tiếp theo

Trở lại sân cứng tại Úc, chiến thắng trước Pablo Carreno Busta cho thấy “Tiểu Federer” vẫn còn nguyên những đường bóng mềm mại, cú trái một tay đầy cảm giác và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu hiếm ai sánh được. Quan trọng hơn, anh di chuyển linh hoạt và tỏ ra tự tin với thể trạng của mình, điều mà suốt năm ngoái Dimitrov không thể có.

Ở vòng 2, Dimitrov sẽ lần đầu đối đầu Raphael Collignon, tay vợt trẻ đang nổi lên và nuôi tham vọng tạo bước ngoặt trong mùa giải 2026. Việc Collignon loại Denis Shapovalov ở vòng trước cho thấy anh không hề e ngại những cái tên lớn, sẵn sàng chơi thứ tennis tốc độ cao và đầy mạo hiểm.

Đây sẽ là màn so tài giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Dimitrov với bản lĩnh và khả năng đọc trận đấu, Collignon với sự liều lĩnh và khát vọng khẳng định mình. Nếu trận đấu bị kéo dài, cán cân có thể nghiêng về phía tay vợt Bulgaria, người luôn chơi hay trong những thời khắc bản lề, miễn là thể lực không phản bội anh thêm lần nào nữa.

Dự đoán kết quả: Dimitrov thắng 2-1.

Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea: Khoảng 8h, 8/1 (vòng 3 đơn nữ Brisbane 2026)

Aryna Sabalenka đang bước vào Brisbane với hình ảnh rất khác so với giai đoạn cuối 2025, tươi mới, sung mãn và đặc biệt là cực kỳ sắc bén. Trận ra quân vùi dập Cristina Bucsa 6-0, 6-1 cho thấy tay vợt số 1 thế giới đã sẵn sàng cho Australian Open, và như lời cảnh báo cho toàn bộ nhánh đấu.

Aryna Sabalenka đang khao khát thi đấu sau thời gian nghỉ ngơi khá dài

Aryna Sabalenka đang khao khát thi đấu sau thời gian nghỉ ngơi khá dài

Sorana Cirstea cũng không hề tầm thường. Việc liên tiếp loại Pavlyuchenkova và Ostapenko trong hai trận thẳng tay chứng minh tay vợt Romania đang có phong độ cao hiếm thấy. Lối đánh tấn công sớm, dám mạo hiểm giúp Cirstea từng hai lần chạm trán Sabalenka với kết quả 1-1, đủ để cô tin rằng mình có “cửa” trước số 1 thế giới.

Nhưng trên mặt sân cứng nhanh của Brisbane, Sabalenka là phiên bản đáng sợ nhất, khi tay vợt Belarus giao bóng nặng, thuận tay uy lực và khả năng kết liễu đối thủ trong vài cú đánh. Nếu kiểm soát được lỗi tự đánh hỏng, tay vợt Belarus hoàn toàn có thể biến trận đấu thành buổi tập có khán giả.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-0.

Tứ kết United Cup 2026: Cộng hòa Séc đấu tuyển Bỉ

Ngày 8/1 tại Ken Rosewall Arena (Sydney) chứng kiến cuộc đọ sức cân não giữa Cộng hòa Séc và Bỉ trong khuôn khổ tứ kết United Cup 2026.

Người Cộng hòa Séc bước vào trận với phong độ cao nhờ sự ổn định của Barbora Krejcikova ở nội dung nữ và tài năng trẻ Jakub Mensik bên phía nam. Trong khi đó, Bỉ dựa nhiều vào bản lĩnh của Elise Mertens cùng tay vợt số một đơn nam Zizou Bergs, bộ đôi đủ sức tạo nên thế trận giằng co đến từng set.

Cặp đấu được chờ đợi nhất là Krejcikova – Mertens, nơi kinh nghiệm và sự lì lợm có thể định đoạt cục diện. Trận đơn nam Mensik - Bergs được dự báo là trận đấu của những cú đánh uy lực, loạt đôi nam nữ nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé bán kết.

Lịch thi đấu tennis 8/1

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis Brisbane International – ATP 250

Thứ năm, 8/1/2026

08:00

Cameron Norrie

đơn

Aleksandar Kovacevic

On Sports

08:00

Lloyd Glasspool / Julian Cash

đôi

Tommy Paul / Ethan Quinn

On Sports

09:30

Quentin Halys

đơn

Brandon Nakashima

On Sports

09:30

Tomas Machac / Matej Vocel

đôi

Robert Cash / James Tracy

On Sports

11:00

Rafael Matos / Orlando Luz

đôi

Andre Göransson / Yuki Bhambri

On Sports

11:30

Rinky Hijikata

đơn

Giovanni Mpetshi Perricard

On Sports

15:30

Raphael Collignon

đơn

Grigor Dimitrov

On Sports

Tennis Brisbane International – WTA 500

Thứ năm, 8/1/2026

08:00

Aryna Sabalenka

đơn

Sorana Cîrstea

09:30

Elena Rybakina

đơn

Paula Badosa

09:30

Karolina Muchova

đơn

Ekaterina Alexandrova

10:00

Alexandra Panova / Irina Khromacheva

đôi

Lyudmyla Kichenok / Nadiya Kichenok

11:00

Aliaksandra Sasnovich

đơn

Liudmila Samsonova

11:30

Diana Shnaider

đơn

Madison Keys

12:30

Ellen Perez / Cristina Bucsa

đôi

Anna Danilina / Aleksandra Krunić

13:00

Dayana Yastremska

đơn

Jessica Pegula

14:30

Mirra Andreeva

đơn

Linda Noskova

17:00

Marta Kostyuk

đơn

Amanda Anisimova

Tennis ASB CLASSIC – AUCKLAND – WTA 250

Thứ năm, 8/1/2026

05:30

Caty McNally / Janice Tjen

đôi

Kristina Mladenovic / Hanyu Guo

07:00

Petra Marcinko

đơn

Alexandra Eala

08:30

Magda Linette

đơn

Elisabetta Cocciaretto

10:00

Elina Svitolina

đơn

Katie Boulter

11:30

Ella Seidel

đơn

Sonay Kartal

UNITED CUP 2026

Thứ năm, 8/1/2026

13:30

Zizou Bergs (Bỉ)

đơn

Jakub Mensik (Cộng hòa Séc)

15:00

Elise Mertens (Bỉ)

đơn

Barbora Krejcikova (Cộng hòa Séc)

16:30

Elise Mertens / Zizou Bergs (Bỉ)

đôi

Barbora Krejcikova / Jakub Mensik (Cộng hòa Séc)

* Cập nhật những nội dung thể thao hấp dẫn.

Video tennis Medvedev - Tiafoe: Chiến thắng chóng vánh, đoạt vé tứ kết (Brisbane International)
Video tennis Medvedev - Tiafoe: Chiến thắng chóng vánh, đoạt vé tứ kết (Brisbane International)

(Daniil Medvedev - Frances Tiafoe, vòng 2 đơn nam Brisbane International) Medvedev tiếp tục chiến dịch Brisbane với màn tái ngộ Tiafoe sau gần 2 năm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/01/2026 22:53 PM (GMT+7)
Tin liên quan
ATP Tour Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN