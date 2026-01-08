Tennis đỉnh cao thế giới: "Tiểu Federer" phô diễn, Sabalenka thị uy sức mạnh

Grigor Dimitrov - Raphael Collignon: Khoảng 15h30, 8/1 (vòng 2 đơn nam Brisbane 2026)

Brisbane 2026 không chỉ là giải khởi động trước Australian Open, mà còn là nơi Grigor Dimitrov bắt đầu hành trình tìm lại chính mình sau một năm 2025 đầy cay đắng. Chấn thương tại Wimbledon, khi anh suýt loại Jannik Sinner, đã gần như chấm dứt cả mùa giải, kéo Dimitrov rơi sâu xuống hạng 47 thế giới, vị trí không phản ánh đúng đẳng cấp của tay vợt từng đứng trong top 3 ATP.

Grigor Dimitrov tìm kiếm trận thắng tiếp theo

Trở lại sân cứng tại Úc, chiến thắng trước Pablo Carreno Busta cho thấy “Tiểu Federer” vẫn còn nguyên những đường bóng mềm mại, cú trái một tay đầy cảm giác và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu hiếm ai sánh được. Quan trọng hơn, anh di chuyển linh hoạt và tỏ ra tự tin với thể trạng của mình, điều mà suốt năm ngoái Dimitrov không thể có.

Ở vòng 2, Dimitrov sẽ lần đầu đối đầu Raphael Collignon, tay vợt trẻ đang nổi lên và nuôi tham vọng tạo bước ngoặt trong mùa giải 2026. Việc Collignon loại Denis Shapovalov ở vòng trước cho thấy anh không hề e ngại những cái tên lớn, sẵn sàng chơi thứ tennis tốc độ cao và đầy mạo hiểm.

Đây sẽ là màn so tài giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Dimitrov với bản lĩnh và khả năng đọc trận đấu, Collignon với sự liều lĩnh và khát vọng khẳng định mình. Nếu trận đấu bị kéo dài, cán cân có thể nghiêng về phía tay vợt Bulgaria, người luôn chơi hay trong những thời khắc bản lề, miễn là thể lực không phản bội anh thêm lần nào nữa.

Dự đoán kết quả: Dimitrov thắng 2-1.

Aryna Sabalenka - Sorana Cirstea: Khoảng 8h, 8/1 (vòng 3 đơn nữ Brisbane 2026)

Aryna Sabalenka đang bước vào Brisbane với hình ảnh rất khác so với giai đoạn cuối 2025, tươi mới, sung mãn và đặc biệt là cực kỳ sắc bén. Trận ra quân vùi dập Cristina Bucsa 6-0, 6-1 cho thấy tay vợt số 1 thế giới đã sẵn sàng cho Australian Open, và như lời cảnh báo cho toàn bộ nhánh đấu.

Aryna Sabalenka đang khao khát thi đấu sau thời gian nghỉ ngơi khá dài

Sorana Cirstea cũng không hề tầm thường. Việc liên tiếp loại Pavlyuchenkova và Ostapenko trong hai trận thẳng tay chứng minh tay vợt Romania đang có phong độ cao hiếm thấy. Lối đánh tấn công sớm, dám mạo hiểm giúp Cirstea từng hai lần chạm trán Sabalenka với kết quả 1-1, đủ để cô tin rằng mình có “cửa” trước số 1 thế giới.

Nhưng trên mặt sân cứng nhanh của Brisbane, Sabalenka là phiên bản đáng sợ nhất, khi tay vợt Belarus giao bóng nặng, thuận tay uy lực và khả năng kết liễu đối thủ trong vài cú đánh. Nếu kiểm soát được lỗi tự đánh hỏng, tay vợt Belarus hoàn toàn có thể biến trận đấu thành buổi tập có khán giả.

Dự đoán kết quả: Sabalenka thắng 2-0.

Tứ kết United Cup 2026: Cộng hòa Séc đấu tuyển Bỉ Ngày 8/1 tại Ken Rosewall Arena (Sydney) chứng kiến cuộc đọ sức cân não giữa Cộng hòa Séc và Bỉ trong khuôn khổ tứ kết United Cup 2026. Người Cộng hòa Séc bước vào trận với phong độ cao nhờ sự ổn định của Barbora Krejcikova ở nội dung nữ và tài năng trẻ Jakub Mensik bên phía nam. Trong khi đó, Bỉ dựa nhiều vào bản lĩnh của Elise Mertens cùng tay vợt số một đơn nam Zizou Bergs, bộ đôi đủ sức tạo nên thế trận giằng co đến từng set. Cặp đấu được chờ đợi nhất là Krejcikova – Mertens, nơi kinh nghiệm và sự lì lợm có thể định đoạt cục diện. Trận đơn nam Mensik - Bergs được dự báo là trận đấu của những cú đánh uy lực, loạt đôi nam nữ nhiều khả năng sẽ quyết định tấm vé bán kết.

Lịch thi đấu tennis 8/1

Thời gian Trận đấu Trực tiếp Tennis Brisbane International – ATP 250 Thứ năm, 8/1/2026 08:00 Cameron Norrie đơn Aleksandar Kovacevic On Sports 08:00 Lloyd Glasspool / Julian Cash đôi Tommy Paul / Ethan Quinn On Sports 09:30 Quentin Halys đơn Brandon Nakashima On Sports 09:30 Tomas Machac / Matej Vocel đôi Robert Cash / James Tracy On Sports 11:00 Rafael Matos / Orlando Luz đôi Andre Göransson / Yuki Bhambri On Sports 11:30 Rinky Hijikata đơn Giovanni Mpetshi Perricard On Sports 15:30 Raphael Collignon đơn Grigor Dimitrov On Sports Tennis Brisbane International – WTA 500 Thứ năm, 8/1/2026 08:00 Aryna Sabalenka đơn Sorana Cîrstea 09:30 Elena Rybakina đơn Paula Badosa 09:30 Karolina Muchova đơn Ekaterina Alexandrova 10:00 Alexandra Panova / Irina Khromacheva đôi Lyudmyla Kichenok / Nadiya Kichenok 11:00 Aliaksandra Sasnovich đơn Liudmila Samsonova 11:30 Diana Shnaider đơn Madison Keys 12:30 Ellen Perez / Cristina Bucsa đôi Anna Danilina / Aleksandra Krunić 13:00 Dayana Yastremska đơn Jessica Pegula 14:30 Mirra Andreeva đơn Linda Noskova 17:00 Marta Kostyuk đơn Amanda Anisimova Tennis ASB CLASSIC – AUCKLAND – WTA 250 Thứ năm, 8/1/2026 05:30 Caty McNally / Janice Tjen đôi Kristina Mladenovic / Hanyu Guo 07:00 Petra Marcinko đơn Alexandra Eala 08:30 Magda Linette đơn Elisabetta Cocciaretto 10:00 Elina Svitolina đơn Katie Boulter 11:30 Ella Seidel đơn Sonay Kartal UNITED CUP 2026 Thứ năm, 8/1/2026 13:30 Zizou Bergs (Bỉ) đơn Jakub Mensik (Cộng hòa Séc) 15:00 Elise Mertens (Bỉ) đơn Barbora Krejcikova (Cộng hòa Séc) 16:30 Elise Mertens / Zizou Bergs (Bỉ) đôi Barbora Krejcikova / Jakub Mensik (Cộng hòa Séc)