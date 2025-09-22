Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Alcaraz sắp hạ bệ Murray, Swiatek áp sát Sabalenka (Bảng xếp hạng tennis 22/9)

Sự kiện: ATP Tour Carlos Alcaraz Jannik Sinner

(Tin thể thao, tin tennis) Carlos Alcaraz duy trì số 1 ATP tuần thứ 39, chuẩn bị vượt đàn anh Murray, trong khi Iga Swiatek rút ngắn khoảng cách với Sabalenka trên bảng xếp hạng WTA đầy biến động.

  

🏆 Alcaraz có tuần 39 giữ số 1 ATP, sắp hạ bệ Murray

Carlos Alcaraz tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới trong tuần thứ 39, chuẩn bị vượt qua số tuần giữ hạng số 1 của Ilie Nastase (40 tuần), Andy Murray (41 tuần) và Gustavo Kuerten (43 tuần). Ở tuổi 22, Alcaraz chứng tỏ phong độ ổn định và sự tiến bộ vượt bậc, hứa hẹn trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử ATP.

Alcaraz (bên trái) sẽ vượt qua số tuần giữ số 1 ATP của Murray (bên phải) trong&nbsp;3 tuần nữa

Alcaraz (bên trái) sẽ vượt qua số tuần giữ số 1 ATP của Murray (bên phải) trong 3 tuần nữa

Bên cạnh đó, Alcaraz được Andy Murray so sánh với Ronaldinho, huyền thoại bóng đá biết chơi thể thao bằng niềm vui và tài năng đặc biệt. Điều này làm tăng thêm sự hấp dẫn cho phong cách thi đấu của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha.

Các vị trí tiếp theo của top đầu ATP gồm có Jannik Sinner (Ý, hạng 2 ATP) 10.780 điểm, Alexander Zverev (Đức, hạng 3) 5.930 điểm và Novak Djokovic dù 38 tuổi vẫn duy trì phong độ cao ở vị trí thứ 4. 

Daniil Medvedev có bước tiến khi tăng 1 bậc để đứng thứ 17, lấy vị trí của Jakub Mensik (Cộng hòa Séc).

🎾 Swiatek áp sát Sabalenka

Iga Swiatek thu hẹp khoảng cách với Aryna Sabalenka trên bảng xếp hạng WTA sau khi giành danh hiệu thứ 25 tại Korea Open. Cô thắng Ekaterina Alexandrova 1-6, 7-6(3), 7-5 ở chung kết, nhận 500 điểm và còn cách Sabalenka 2.792 điểm. Swiatek cũng duy trì khoảng cách với vị trí thứ ba của Coco Gauff lên 560 điểm.

Swiatek (bên phải) bám đuổi Sabalenka trong cuộc đua ngôi số 1 thế giới vào cuối năm 2025

Swiatek (bên phải) bám đuổi Sabalenka trong cuộc đua ngôi số 1 thế giới vào cuối năm 2025

Katerina Siniakova đang có bước tiến mạnh, tăng 15 bậc để đứng ở vị trí 62 sau khi vào bán kết Korea Open. Cô đã trở lại phong độ sau nhiều thất bại gần đây, chiến thắng trước Daria Kasatkina và Suzan Lamens giúp cô cải thiện thứ hạng.

Beatriz Haddad Maia tụt 15 bậc sau khi bị loại sớm ở vòng hai Korea Open, tiếp tục chuỗi mùa giải chưa thành công của cô. Daria Kasatkina cũng mất phong độ sau thất bại tại Seoul.

Daria Kasatkina (Úc) đang chật vật giữ vị trí top 20, tụt 4 bậc và hiện chỉ hơn Lyudmila Samsonova đúng 57 điểm.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha)

22

0

11.540

2

Jannik Sinner (Ý)

24

0

10.780

3

Alexander Zverev (Đức)

28

0

5.930

4

Novak Djokovic (Serbia)

38

0

4.830

5

Taylor Fritz (Mỹ)

27

0

4.675

6

Ben Shelton (Mỹ)

22

0

4.280

7

Jack Draper (Anh)

23

0

3.690

8

Alex de Minaur (Úc)

26

0

3.545

9

Lorenzo Musetti (Ý)

23

0

3.440

10

Karen Khachanov (Nga)

29

0

3.280

11

Holger Rune (Đan Mạch)

22

0

3.090

12

Casper Ruud (Na Uy)

26

0

2.755

13

Félix Auger-Aliassime (Canada)

25

0

2.755

14

Andrey Rublev (Nga)

27

0

2.610

15

Tommy Paul (Mỹ)

28

0

2.510

16

Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc)

23

0

2.415

17

Daniil Medvedev (Nga)

29

+1

2.410

18

Jakub Menšík (Cộng hòa Séc)

20

-1

2.380

19

Alexander Bublik (Kazakhstan)

28

0

2.295

20

Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha)

26

0

2.225

21

Francisco Cerúndolo (Argentina)

27

0

2.135

22

Tomáš Macháč (Cộng hòa Séc)

24

0

2.110

23

Arthur Fils (Pháp)

21

0

2.070

24

Ugo Humbert (Pháp)

27

0

2.045

25

Flavio Cobolli (Ý)

23

0

2.040

26

Denis Shapovalov (Canada)

26

0

1.838

27

Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp)

27

0

1.830

28

Grigor Dimitrov (Bulgaria)

34

0

1.645

29

Frances Tiafoe (Mỹ)

27

0

1.640

30

Luciano Darderi (Ý)

23

0

1.584

...

42

Joao Fonseca (Brazil)

19

0

1.129

...

52

Learner Tien (Mỹ)

19

+2

985

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA

TT

Tay vợt

Tuổi

+-XH so với

tuần trước

Điểm

1

Aryna Sabalenka (Belarus)

27

0

11.225

2

Iga Swiatek (Ba Lan)

24

0

8.433

3

Coco Gauff (Mỹ)

21

0

7.873

4

Amanda Anisimova (Mỹ)

24

0

5.109

5

Mirra Andreeva (Nga)

18

0

4.793

6

Madison Keys (Mỹ)

30

0

4.579

7

Jessica Pegula (Mỹ)

31

0

4.383

8

Jasmine Paolini (Ý)

29

0

4.006

9

Qinwen Zheng (Trung Quốc)

22

0

4.003

10

Elena Rybakina (Kazakhstan)

26

0

3.833

11

Ekaterina Alexandrova (Nga)

30

0

3.253

12

Clara Tauson (Đan Mạch)

22

0

2.775

13

Elina Svitolina (Ukraine)

31

0

2.606

14

Naomi Osaka (Nhật Bản)

27

0

2.489

15

Karolina Muchova (Cộng hòa Séc)

29

0

2.488

16

Belinda Bencic (Thụy Sĩ)

28

+1

2.334

17

Emma Navarro (Mỹ)

24

+1

2.310

18

Paula Badosa (Tây Ban Nha)

27

+2

2.195

19

Diana Shnaider (Nga)

21

0

2.111

20

Daria Kasatkina (Úc)

28

-4

2.106

21

Liudmila Samsonova (Nga)

26

0

2.049

22

Elise Mertens (Bỉ)

29

0

2.019

23

Victoria Mboko (Canada)

19

0

1.841

24

Jelena Ostapenko (Latvia)

28

0

1.780

25

Leylah Fernandez (Canada)

23

+3

1.684

26

Sofia Kenin (Mỹ)

26

+4

1.678

27

Linda Noskova (Cộng hòa Séc)

20

+2

1.670

28

Marta Kostyuk (Ukraine)

23

-2

1.659

29

Anna Kalinskaya (Nga)

26

+2

1.582

30

Veronika Kudermetova (Nga)

28

-3

1.563

Theo Nguyễn Hưng

Nguồn: [Link nguồn]

22/09/2025 16:09 PM (GMT+7)
