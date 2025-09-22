Alcaraz sắp hạ bệ Murray, Swiatek áp sát Sabalenka (Bảng xếp hạng tennis 22/9)

🏆 Alcaraz có tuần 39 giữ số 1 ATP, sắp hạ bệ Murray

Carlos Alcaraz tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thế giới trong tuần thứ 39, chuẩn bị vượt qua số tuần giữ hạng số 1 của Ilie Nastase (40 tuần), Andy Murray (41 tuần) và Gustavo Kuerten (43 tuần). Ở tuổi 22, Alcaraz chứng tỏ phong độ ổn định và sự tiến bộ vượt bậc, hứa hẹn trở thành một trong những tay vợt xuất sắc nhất lịch sử ATP.

Alcaraz (bên trái) sẽ vượt qua số tuần giữ số 1 ATP của Murray (bên phải) trong 3 tuần nữa

Bên cạnh đó, Alcaraz được Andy Murray so sánh với Ronaldinho, huyền thoại bóng đá biết chơi thể thao bằng niềm vui và tài năng đặc biệt. Điều này làm tăng thêm sự hấp dẫn cho phong cách thi đấu của tay vợt trẻ người Tây Ban Nha.

Các vị trí tiếp theo của top đầu ATP gồm có Jannik Sinner (Ý, hạng 2 ATP) 10.780 điểm, Alexander Zverev (Đức, hạng 3) 5.930 điểm và Novak Djokovic dù 38 tuổi vẫn duy trì phong độ cao ở vị trí thứ 4.

Daniil Medvedev có bước tiến khi tăng 1 bậc để đứng thứ 17, lấy vị trí của Jakub Mensik (Cộng hòa Séc).

🎾 Swiatek áp sát Sabalenka

Iga Swiatek thu hẹp khoảng cách với Aryna Sabalenka trên bảng xếp hạng WTA sau khi giành danh hiệu thứ 25 tại Korea Open. Cô thắng Ekaterina Alexandrova 1-6, 7-6(3), 7-5 ở chung kết, nhận 500 điểm và còn cách Sabalenka 2.792 điểm. Swiatek cũng duy trì khoảng cách với vị trí thứ ba của Coco Gauff lên 560 điểm.

Swiatek (bên phải) bám đuổi Sabalenka trong cuộc đua ngôi số 1 thế giới vào cuối năm 2025

Katerina Siniakova đang có bước tiến mạnh, tăng 15 bậc để đứng ở vị trí 62 sau khi vào bán kết Korea Open. Cô đã trở lại phong độ sau nhiều thất bại gần đây, chiến thắng trước Daria Kasatkina và Suzan Lamens giúp cô cải thiện thứ hạng.

Beatriz Haddad Maia tụt 15 bậc sau khi bị loại sớm ở vòng hai Korea Open, tiếp tục chuỗi mùa giải chưa thành công của cô. Daria Kasatkina cũng mất phong độ sau thất bại tại Seoul.

Daria Kasatkina (Úc) đang chật vật giữ vị trí top 20, tụt 4 bậc và hiện chỉ hơn Lyudmila Samsonova đúng 57 điểm.

Bảng xếp hạng tennis đơn Nam - ATP

TT Tay vợt Tuổi +-XH so với tuần trước Điểm 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) 22 0 11.540 2 Jannik Sinner (Ý) 24 0 10.780 3 Alexander Zverev (Đức) 28 0 5.930 4 Novak Djokovic (Serbia) 38 0 4.830 5 Taylor Fritz (Mỹ) 27 0 4.675 6 Ben Shelton (Mỹ) 22 0 4.280 7 Jack Draper (Anh) 23 0 3.690 8 Alex de Minaur (Úc) 26 0 3.545 9 Lorenzo Musetti (Ý) 23 0 3.440 10 Karen Khachanov (Nga) 29 0 3.280 11 Holger Rune (Đan Mạch) 22 0 3.090 12 Casper Ruud (Na Uy) 26 0 2.755 13 Félix Auger-Aliassime (Canada) 25 0 2.755 14 Andrey Rublev (Nga) 27 0 2.610 15 Tommy Paul (Mỹ) 28 0 2.510 16 Jiri Lehecka (Cộng hòa Séc) 23 0 2.415 17 Daniil Medvedev (Nga) 29 +1 2.410 18 Jakub Menšík (Cộng hòa Séc) 20 -1 2.380 19 Alexander Bublik (Kazakhstan) 28 0 2.295 20 Alejandro Davidovich Fokina (Tây Ban Nha) 26 0 2.225 21 Francisco Cerúndolo (Argentina) 27 0 2.135 22 Tomáš Macháč (Cộng hòa Séc) 24 0 2.110 23 Arthur Fils (Pháp) 21 0 2.070 24 Ugo Humbert (Pháp) 27 0 2.045 25 Flavio Cobolli (Ý) 23 0 2.040 26 Denis Shapovalov (Canada) 26 0 1.838 27 Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp) 27 0 1.830 28 Grigor Dimitrov (Bulgaria) 34 0 1.645 29 Frances Tiafoe (Mỹ) 27 0 1.640 30 Luciano Darderi (Ý) 23 0 1.584 ... 42 Joao Fonseca (Brazil) 19 0 1.129 ... 52 Learner Tien (Mỹ) 19 +2 985

Bảng xếp hạng tennis đơn Nữ - WTA