Nóng rực tennis US Open: Swiatek dễ dàng đi tiếp, Aliassime giành vé tứ kết

Swiatek thẳng tiến vào tứ kết

Hạt giống số 2 Iga Swiatek đã giành quyền vào tứ kết US Open sau khi đánh bại Ekaterina Alexandrova 6-3, 6-1.

Tay vợt người Ba Lan khởi đầu không thuận lợi, bị dẫn 1-3 ở set đầu, nhưng đã lội ngược dòng để thắng liền 5 game. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp Swiatek thể hiện bản lĩnh, khi trước đó cô từng ngược dòng từ thế bị dẫn 1-5 để hạ Anna Kalinskaya.

Swiatek thắng chóng vánh chỉ sau 64 phút

Đối thủ tiếp theo của Swiatek sẽ là Amanda Anisimova (Mỹ) hoặc Beatriz Haddad Maia (Brazil). Swiatek hiện hướng đến danh hiệu US Open thứ hai và Grand Slam thứ bảy trong sự nghiệp.

Aliassime giành vé tứ kết

Hạt giống số 25 Felix Auger Aliassime đã hạ gục Andrey Rublev (15) với tỷ số 7-5, 6-3, 6-4, sau khi gây sốc loại hạt giống số 3 Alexander Zverev ở vòng trước. Đây là lần đầu tiên tay vợt người Canada lọt vào tứ kết Grand Slam kể từ Australian Open 2022, nơi anh từng để thua Daniil Medvedev dù dẫn trước 2 set.

Auger Aliassime sẽ có lần thứ 4 góp mặt ở tứ kết Grand Slam, vượt qua Denis Shapovalov (3 lần) để xếp thứ hai trong danh sách các tay vợt nam Canada giàu thành tích nhất ở đấu trường này, sau Milos Raonic (10 lần).

De Minaur thắng dễ

Hạt giống số 8 Alex De Minaur đã dễ dàng vượt qua tay vợt vòng loại Leandro Riedi (hạng 435 thế giới) với tỷ số 6-3, 6-2, 6-1 ở vòng 4 để tiến vào tứ kết US Open. Đây là lần thứ 6 tay vợt người Australia góp mặt ở vòng 8 tay vợt mạnh nhất tại Grand Slam.

De Minaur còn trở thành tay vợt nam Australia đầu tiên vào tứ kết US Open hai năm liên tiếp kể từ huyền thoại Lleyton Hewitt (2000-2006). Đối thủ tiếp theo của De Minaur sẽ là hạt giống số 25 Felix Auger Aliassime.