Thực hư U23 Việt Nam mất 3 trụ cột, thầy Kim “tung hỏa mù” trước trận đấu U23 Kyrgyzstan?

⚽ AFC cảnh báo nguy cơ thiếu hụt lực lượng của U23 Việt Nam

Trước trận gặp U23 Kyrgyzstan tại lượt trận thứ hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bày tỏ lo ngại U23 Việt Nam có thể thiếu vắng tới 3 trụ cột vì chấn thương. Tuy nhiên, thực tế cho thấy HLV Kim Sang Sik đang đón nhận những tín hiệu tích cực về lực lượng khi các cầu thủ đã kịp bình phục và sẵn sàng thi đấu.

AFC đưa tin Đình Bắc dính chấn thương và khó có thể ra sân ở trận gặp U23 Kyrgyzstan.

Cụ thể, trong bài viết “Preview – Group A: Kyrgyz Republic v Vietnam”, trang chủ AFC cho biết HLV Kim Sang Sik đang phải đối mặt với những mối lo về nhân sự khi Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đình Bắc và Khuất Văn Khang được xếp vào diện “50-50” trước trận đấu với U23 Kyrgyzstan.

Theo AFC, dù vừa có chiến thắng ấn tượng 2-0 trước U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam vẫn tập trung cho từng trận đấu một. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội không nghĩ xa hơn mục tiêu trước mắt, bởi chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, U23 Việt Nam có thể sớm giành vé vào tứ kết, trong trường hợp U23 Saudi Arabia đánh bại U23 Jordan.

🟢 Thực tế hoàn toàn trái ngược: U23 Việt Nam đủ quân, tinh thần hưng phấn

Trái với những lo ngại từ AFC, thông tin mới nhất từ ban huấn luyện U23 Việt Nam cho thấy đội tuyển không còn ca chấn thương đáng ngại nào trước giờ bóng lăn. Cụ thể, Nguyễn Xuân Bắc đã hoàn toàn bình phục, có thể trở lại thi đấu.

Thanh Nhàn (giữa) đã bình phục và sẵn sàng ra sân thi đấu cùng U23 Việt Nam. Ảnh Ted Trần

Trong khi đó, Thanh Nhàn đã tập luyện bình thường cùng toàn đội, đạt thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân ở cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan. Những cầu thủ còn lại đều đạt trạng thái thể lực ổn định, không phát sinh chấn thương mới. Việc lực lượng được đảm bảo giúp HLV Kim Sang Sik có thêm nhiều phương án chiến thuật, nhất là khi U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A nhờ hơn U23 Saudi Arabia về hiệu số bàn thắng bại.

🔥 U23 Kyrgyzstan tổn thất lực lượng, quyết tâm gây bất ngờ

Ở chiều ngược lại, U23 Kyrgyzstan bước vào trận đấu với U23 Việt Nam trong tâm thế quyết tâm làm lại sau thất bại 0-1 trước chủ nhà U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, đội bóng Trung Á sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trụ cột Arshen Sharshenbekov, cầu thủ đã nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận ra quân.

Dù vậy, HLV Edmar Lacerda vẫn tỏ ra tự tin khi cho rằng các học trò đã chơi tốt dù phải thi đấu thiếu người và sẵn sàng thể hiện bộ mặt tích cực hơn trước U23 Việt Nam, đội bóng được đánh giá giàu kinh nghiệm tại sân chơi châu lục.