Dự đoán tỷ số vòng 3 Cup FA: MU khốn khó đấu Brighton, Arsenal - Man City thảnh thơi

Sự kiện: Cup FA Manchester United Arsenal

Lá thăm thiếu may mắn đưa cái tên Brighton đến với MU. Đây sẽ là thử thách lớn với "Quỷ đỏ", trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford đang bất ổn sau khi sa thải HLV Ruben Amorim.

MU khốn khó đấu Brighton

Sau khi HLV Ruben Amorim bị sa thải, Darren Fletcher được giao vai trò tạm quyền. Trận đầu tiên gặp Burnley ở đấu trường Ngoại hạng Anh, MU chỉ giành được kết quả hòa. Đây rõ ràng là giai đoạn bất ổn của "Quỷ đỏ".

MU (áo đỏ) so tài với Brighton

MU (áo đỏ) so tài với Brighton

FA Cup là đấu trường hiếm hoi để giúp MU hướng đến một danh hiệu ở mùa giải 2025/26. Ngoại hạng Anh là cuộc đua xa tầm với, trong khi ở League Cup, đội bóng được dẫn dắt bởi Amorim đã thua đội hạng 4 Grimsby Town. Mùa này, MU không đá cúp châu Âu nên càng không có cơ hội để tìm kiếm danh hiệu ở đấu trường khác.

Điều đó có nghĩa, MU sẽ phải dốc toàn lực cho màn tiếp đón Brighton. Đội khách thực sự đáng gờm với đội chủ sân Old Trafford. Mới đây, "Chim mòng biển" hòa Man City ngay tại Etihad, trước đó đánh bại Burnley. Nếu MU không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, họ hoàn toàn có thể bị loại khỏi đấu trường này. Dù sao theo siêu máy tính Opta, thầy trò Fletcher vẫn có cơ sở để giành chiến thắng 2-1.

Các đại gia nhàn nhã

Các đại gia như Man City, Arsenal, Liverpool hay Chelsea không phải gặp đối thủ quá khó ở trận ra quân FA Cup. Bởi lẽ, đối thủ của họ đều là các đội bóng hạng dưới. Ở bối cảnh hiện tại, rất khó để các đại gia này sảy chân.

Arsenal được đánh giá có lực lượng dày

Arsenal được đánh giá có lực lượng dày

Theo siêu máy tính Opta, Man City có thể sẽ đại thắng Exeter 4-0. Trong khi đó, Liverpool được dự đoán hạ Barnsley 3-1. Vòng này, Arsenal hành quân đến sân của Portsmouth. Ngay cả phải làm khách, với lực lượng dồi dào và một loạt trụ cột đang trở lại sau chấn thương, "Pháo thủ" được dự đoán có thể thắng đậm tới 5-0 trên sân đối thủ.

Chelsea chọn Charlton làm đối thủ để tân HLV Liam Rosenior ra mắt. Do vậy, trận này đội bóng Tây London có thể sẽ chơi tưng bừng, giành chiến thắng đậm đà trước đối thủ hạng dưới. Chelsea có thể ra về với chiến thắng 3-0.

Dự đoán tỷ số vòng 3 FA Cup

Ngày thi đấu Cặp đấu Dự đoán
23h30, 11/1 MU - Brighton 2-1
22h, 10/1 Man City - Exeter 4-0
2h45, 13/1 Liverpool - Barnsley 3-1
21h, 11/1 Portsmouth - Arsenal 0-5
3h, 11/1 Charlton - Chelsea 0-3
0h45, 11/1 Tottenham - Aston Villa 0-1

Theo Tiến Sơn

Nguồn: [Link nguồn]

09/01/2026 11:57 AM (GMT+7)
Cup FA
