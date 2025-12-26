Giàu "kếch xù" với 4 HCV, "thợ săn tiền thưởng" Thu Vinh nói gì sau SEA Games?

Trịnh Thu Vinh khép lại SEA Games 33 theo cách không thể ấn tượng hơn, giành 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và phá 3 kỷ lục SEA Games, trở thành “thợ săn tiền thưởng” số 1 của đoàn thể thao Việt Nam. Chỉ tính riêng các khoản thưởng theo chế độ Nhà nước và Ủy ban Olympic Việt Nam, nữ xạ thủ sinh năm 2000 đã mang về khoảng 310 triệu đồng, con số mơ ước với bất kỳ VĐV nào.

Thu Vinh (giữa) có kỳ SEA Games thành công ngoài mong đợi. Ảnh Facebook nhân vật

Từ áp lực đến kỳ SEA Games trong mơ

Thu Vinh thừa nhận SEA Games 33 là giải đấu khiến cô chịu nhiều áp lực nhất. Là gương mặt từng tiến rất gần huy chương Olympic Paris 2024, cô hiểu rằng kỳ vọng lớn luôn đi kèm gánh nặng tâm lý. Cô cũng thừa nhận rằng, việc không ai có thể khẳng định mình sẽ 100% giành được HCV, bởi chỉ có máy móc mới làm hoàn hảo được như vậy.

Ngay ngày thi đấu đầu tiên, cô cùng đồng đội đã giành 2 HCV và phá 2 kỷ lục SEA Games, mở ra hành trình “săn vàng” như mơ. Tuy vậy, ở nội dung hỗn hợp sau đó, cô gặp trục trặc tâm lý và không đạt kết quả như mong muốn. Chính những khoảnh khắc ấy giúp Thu Vinh nhìn lại bản thân để trưởng thành hơn trong từng phát súng.

Một chi tiết thú vị là trong các cuộc phỏng vấn, Thu Vinh nhiều lần nhắc đến yếu tố may mắn chiếm tới 50%. Theo cô, ở môn bắn súng, ranh giới giữa 9,9 và 10,0 là cực kỳ mong manh, kỹ thuật không khác nhau nhiều, nhưng chỉ một chút lệch tâm lý hay thời điểm “rơi phong độ” đã tạo nên khác biệt.

Trên trường bắn, Trịnh Thu Vinh nổi tiếng với gương mặt lạnh lùng, ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng khi rời súng, cô lại là một gen Z năng động, mê du lịch, thích trải nghiệm cảm giác mạnh để rèn luyện tâm lý.

5 huy chương mà Thu Vinh có được tại SEA Games 33

Lời tri ân trên Facebook và kế hoạch sắp tới

Khép lại kỳ SEA Games 33 rực rỡ với 4 HCV và 3 kỷ lục, Trịnh Thu Vinh không chọn cách ăn mừng ồn ào. Trên Facebook cá nhân, nữ xạ thủ sinh năm 2000 đăng tải bức tâm thư, mở đầu bằng lời cảm ơn chân thành gửi tới lãnh đạo ngành thể thao, Bộ Công an, Bộ VHTT&DL, các trung tâm huấn luyện, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia - CAND, gia đình, bạn bè, người hâm mộ và giới báo chí đã luôn đồng hành cùng cô suốt hành trình SEA Games.

Thu Vinh bày tỏ mong muốn “tiếp tục được đầu tư, được các huấn luyện viên dẫn dắt để cải thiện thành tích”, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa để “không phụ lòng mong mỏi và tình cảm của mọi người dành cho em”.

Ở cuối bức tâm thư, nữ xạ thủ gửi lời xin lỗi nhẹ nhàng tới những người đã nhắn tin mà chưa nhận được hồi âm, bởi trong suốt thời gian thi đấu, cô gần như “cách ly” điện thoại để tập trung tối đa cho chuyên môn, một chi tiết nhỏ nhưng cho thấy sự nghiêm khắc của Thu Vinh với chính bản thân mình.

Từ những lời tri ân giản dị ấy, có thể thấy phía sau danh xưng “thợ săn tiền thưởng” SEA Games là một vận động viên luôn khao khát hoàn thiện, sẵn sàng bước vào chu kỳ tập luyện mới với tham vọng đưa bắn súng Việt Nam tiến xa hơn trên đấu trường quốc tế.