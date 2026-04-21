Tiếc nuối MU đáng lẽ bằng điểm Arsenal & đua vô địch Ngoại hạng Anh: Nguyên nhân bất ngờ

Sau khi kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ 15 đầy thất vọng, MU đã có màn lột xác ấn tượng khi vươn lên top 3 tại mùa giải 2025/26. Dù thứ hạng chung cuộc vẫn còn bỏ ngỏ, một vị trí trong top 5 gần như nằm chắc trong tay đội chủ sân Old Trafford.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn tồn tại vấn đề lớn khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

MU không "ngán" các đội bóng lớn, nhưng thường mất điểm vô duyên trước tốp cuối bảng

Thành tích đáng thất vọng trước tốp cuối

Mùa này, MU thi đấu thiếu thuyết phục khi đối đầu với nhóm 6 đội cuối bảng Ngoại hạng Anh. Nhìn vào thống kê, "Quỷ đỏ" chỉ thua 1 trận trong số các cuộc đối đầu này, nhưng thực tế đó không phải là điều đáng khen, bởi họ đánh rơi quá nhiều điểm.

Cụ thể, thay vì giành trọn 12 điểm khi đối đầu Wolverhampton và Burnley – 2 đội xếp cuối bảng mùa này, MU bị các đối thủ cầm hòa ở lượt về. Thậm chí, trận hòa Wolves 1-1 trên sân nhà còn được xem là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc HLV Ruben Amorim bị sa thải. Bên cạnh đó, việc không thể đánh bại West Ham United hay Leeds United ở cả 2 lượt trận cũng là nỗi thất vọng lớn.

Thành tích trước nhóm 6 đội cuối bảng Wolves: Thắng 4-1 (sân khách - SK), hòa 1-1 (sân nhà - SN) Burnley: Thắng 3-2 (SN), hòa 2-2 (SK) Tottenham: Thắng 2-0 (SN), hòa 2-2 (SK) West Ham: Hòa 1-1 (SN), hòa 1-1 (SK) Nottingham Forest: Hòa 2-2 (SK) Leeds: Hòa 1-1 (SK), thua 1-2 (SN) Tổng điểm giành được: 16/33 điểm Số trận thắng: 3/11 (còn trận lượt về gặp Nottingham Forest chưa đá).

Một xu hướng rõ ràng được chỉ ra: MU thiếu sự sắc bén và hiệu quả trong những trận đấu mà họ đáng lẽ phải giành chiến thắng. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, số điểm họ có thể giành được sẽ cao hơn rất nhiều.

Trên thực tế, họ hoàn toàn có khả năng thắng tất cả những trận đấu này, nhưng không thể tận dụng thành công. Giả sử “Quỷ đỏ” kiếm được 28/33 điểm thay vì chỉ 16 điểm, họ đã có thể ngang bằng điểm số với đội đầu bảng Arsenal và đường hoàng đua vô địch.

Không ngán các "ông lớn"

Điều khiến người hâm mộ càng thêm tiếc nuối là phong độ của MU trước các đối thủ lớn lại rất ấn tượng. Trong các cuộc đối đầu với nhóm top 6, “Quỷ đỏ” giành được 18/27 điểm tối đa. Đây là con số vượt trội so với thành tích trước nhóm cuối bảng, dù số trận ít hơn.

Đáng chú ý, đội bóng đã đạt được nhiều kết quả mang tính cột mốc như: Chiến thắng trên sân Arsenal lần đầu kể từ năm 2017, thắng Chelsea trên sân khách lần đầu từ năm 2020, đánh bại Liverpool tại Anfield lần đầu kể từ năm 2015.

Thành tích trước top 6 Arsenal: Thua 0-1 (SN), thắng 3-2 (SK) Man City : Thua 0-3 (SK), thắng 2-0 (SN) Aston Villa: Thua 1-2 (SK), thắng 3-1 (SN) Liverpool : Thắng 2-1 (SK) Chelsea: Thắng 2-1 (SN), thắng 1-0 (SK) - Tổng điểm giành được: 18/27 điểm. - Số trận thắng: 6/9 trận (còn trận lượt về gặp Liverpool chưa đá).

Cơ hội bị bỏ lỡ

Trong mùa giải mà mọi thứ diễn ra theo chiều hướng thuận lợi, MU lại không tận dụng được cơ hội để thực sự bứt phá và chen chân vào cuộc đua vô địch.

Sự thiếu ổn định trước các đối thủ yếu hơn đã trở thành điểm trừ lớn nhất. Đây là vấn đề được đánh giá là “khó chấp nhận” và cần phải cải thiện nếu đội bóng muốn tiến thêm một bước trong mùa giải tới.

Những tiến bộ đã đạt được vẫn là nền tảng tích cực nhưng để chuyển mình từ đội cạnh tranh top 4 thành ứng viên vô địch thực thụ, thầy trò Carrick buộc phải giải quyết triệt để điểm yếu này.

