Vì sao Liverpool - Chelsea phải "cổ vũ" Aston Villa vô địch Europa League?

Cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh nóng bỏng

Không khí cạnh tranh tại Ngoại hạng Anh đang ngày càng nóng lên, đặc biệt ở cuộc đua giành vé dự Champions League trước 5 vòng đấu cuối.

Arsenal và Man City gần như đã chắc suất, trong khi MU dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick cũng được xem là đã làm đủ để góp mặt trong nhóm này. Phía sau, Aston Villa, Liverpool và Chelsea đang cạnh tranh quyết liệt cho hai tấm vé còn lại tới đấu trường danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Cuộc chiến giành vé tham dự Champions League đang diễn ra gay cấn

Ở góc nhìn trong nước, Liverpool và Chelsea chắc chắn muốn Aston Villa sảy chân để chiếm lợi thế. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ hai đội này lại có lý do để ủng hộ đoàn quân của HLV Unai Emery tại đấu trường Europa League, khi hành trình của đội chủ sân Villa Park có thể mang lại lợi ích gián tiếp cho chính hai ông lớn trong cuộc đua giành vé Champions League.

Hành trình Europa League của Aston Villa là “tin vui” cho Chelsea và Liverpool

Phong độ quốc nội của Aston Villa thời gian qua có phần thất thường, nhưng tại đấu trường châu Âu, đoàn quân của Emery vẫn duy trì sự ổn định đáng nể. Nạn nhân mới nhất của Aston Villa là Bologna, khi đội chủ sân Villa Park đánh bại đại diện Serie A với tổng tỷ số 1-7 ở tứ kết Europa League. Chiến thắng này đưa Aston Villa vào bán kết, nơi họ sẽ chạm trán Nottingham Forest.

Sau trận, cầu thủ Riccardo Orsolini của Bologna thừa nhận: “Khi đối đầu một đội bóng mạnh như vậy, bạn chỉ có thể ngả mũ thán phục. Họ chắc chắn sẽ vô địch Europa League”.

Dự đoán đó hẳn sẽ khiến các CĐV của Chelsea và Liverpool hài lòng, bởi hy vọng dự Champions League của họ có thể phụ thuộc không nhỏ vào hành trình của Aston Villa.

Aston Villa đã thể hiện sức mạnh đáng gờm ở đấu trường châu Âu

Trọng tâm của câu chuyện nằm ở việc Ngoại hạng Anh có thêm suất thứ 5 dự Champions League, nhờ thành tích ấn tượng của các CLB Anh tại cúp châu Âu. Điều đó đồng nghĩa top 5 sẽ có vé dự sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Hiện tại, Liverpool đang nắm giữ vị trí này, trong khi Chelsea kém 7 điểm và đứng thứ 6. Cơ hội của “The Blues” rõ ràng khó khăn, nhưng họ vẫn có thể “được trao cơ hội” nhờ Aston Villa.

Nếu Aston Villa vô địch Europa League, họ sẽ giành vé dự Champions League bất kể thứ hạng tại Ngoại hạng Anh. Trường hợp Aston Villa kết thúc trong top 4, mọi thứ không thay đổi, Anh vẫn có 5 suất dự Champions League.

Tuy nhiên, nếu Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc ở vị trí thứ 5, kịch bản sẽ trở nên đặc biệt khi suất bổ sung sẽ được chuyển xuống cho đội xếp thứ 6. Hiện tại, đó là Chelsea, nhưng Liverpool hiểu rằng vị trí này hoàn toàn có thể đổi chủ, nhất là khi hai đội còn đối đầu trực tiếp vào ngày 9/5.

Trong cuộc đua mà từng điểm số đều mang ý nghĩa sống còn, hành trình châu Âu của Aston Villa vì thế có thể trở thành “biến số” định đoạt cục diện top 6 Ngoại hạng Anh.

Liệu Aston Villa có thể rơi xuống thứ 5?

Aston Villa hiện đang hơn Liverpool 3 điểm, khoảng cách mong manh trong bối cảnh hai đội còn đối đầu trực tiếp ở vòng áp chót ngày 17/5. Biên độ sai số vì thế gần như không còn.

Dù mùa giải tại Anfield nhiều biến động, Liverpool lại nắm lợi thế về hiệu số. Nếu đoàn quân của HLV Arne Slot toàn thắng 6 trận còn lại, họ tối thiểu sẽ cán đích trong top 4. Thậm chí, chỉ cần “song hành” về điểm số với Aston Villa, cộng thêm chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp, “Lữ đoàn đỏ” cũng đủ để vượt lên.

Khả năng Aston Villa rơi xuống vị trí thứ 6 là không cao khi họ đang hơn Chelsea tới 10 điểm. Tuy nhiên, việc tụt xuống thứ 5 hoàn toàn có thể xảy ra trong một mùa giải Ngoại hạng Anh đầy biến động.

Đây lại có thể là kịch bản “đẹp nhất” cho Chelsea, trớ trêu thay, chính họ cũng có thể tự phá hỏng cơ hội của mình. Đoàn quân của Liam Rosenior sẽ làm khách tại Anfield vào ngày 9/5, chỉ một tuần trước trận Aston Villa gặp Liverpool. Nếu Chelsea đánh bại Liverpool, họ vô tình giúp Aston Villa gia tăng cơ hội về đích xếp trên cả hai đối thủ trực tiếp.

Ở đấu trường châu Âu, Aston Villa vẫn được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Europa League, với chướng ngại trước mắt là Nottingham Forest, trước khi nghĩ đến trận chung kết gặp một trong hai đối thủ Braga hoặc Freiburg.

Chính vì vậy, người hâm mộ Chelsea và Liverpool sẽ phải dõi theo sát sao từng bước đi của Aston Villa trong 6 tuần cuối mùa, bởi tấm vé Champions League có thể không hoàn toàn nằm trong tay họ, mà phụ thuộc không nhỏ vào hành trình của đối thủ.