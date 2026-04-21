Trận đấu nổi bật

Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
MU, Man City & Barcelona tranh ngôi sao Brazil gây sốt ở giải vô địch Nam Mỹ

MU đang có khát khao vượt mặt Man City và Barcelona trong cuộc đua chiêu mộ "thần đồng" người Brazil Eduardo Conceicao.

Tờ Daily Mail tiết lộ MU đang chuẩn bị gửi đề nghị chính thức trị giá 40 triệu euro để hỏi chiêu mộ Eduardo Conceicao. Động thái này đánh dấu màn đối đầu khốc liệt giữa các ông lớn trong cuộc tranh giành cầu thủ 16 tuổi, người đã trở thành một trong những tài năng được săn đón nhất bóng đá Nam Mỹ.

Ngoài MU, Man CityBarcelona cũng đang muốn có sự phục vụ của Conceicao. Nhưng các đội bóng này đưa ra mức phí chuyển nhượng thấp hơn so với đội chủ sân Old Trafford. Về phần đội bóng chủ quản Palmeiras của Conceicao, họ yêu cầu số tiền ít nhất 40 triệu euro, con số ngang với những gì MU đề xuất.

Nhiều ông lớn châu Âu săn đón Conceicao

Trước đây, Newcastle đề nghị phí chuyển nhượng 25 triệu euro kèm thêm 15 triệu euro tiền thưởng. Nhưng Palmeiras từ chối bởi họ cần khoản phí chuyển nhượng cố định phải là tối thiếu 40 triệu euro. Sở dĩ Palmeiras "chảnh" trong việc bán Conceicao là bởi 1 ngôi sao khác trong đội là Allan có thể rời đi trong thời gian tới. Nếu không còn Allan, đội bóng Brazil sẽ còn hét giá Conceicao cao hơn. 

Barcelona có thể nắm lợi thế riêng nhờ giám đốc thể thao Deco. Ông đã có những cuộc trao đổi trực tiếp với Joao Paulo Sampaio, điều phối viên học viện của Palmeiras.

Gia đình của Conceicao cũng đã di chuyển đến châu Âu, cụ thể sang Anh hoặc Pháp để đánh giá các bến đỗ tiềm năng dành cho ngôi sao này.  Gần đây, Conceicao đã có mặt trong đội hình U17 Brazil thi đấu ở giải vô địch Nam Mỹ U17 tổ chức tại Paraguay, nơi anh mặc áo số 10. Conceicao ghi 2 bàn thắng và có 2 kiến tạo sau 5 trận, góp công giúp U17 Brazil xếp thứ ba.

Cựu huấn luyện viên U20 Palmeiras kiêm trợ lý U20 Brazil hiện tại, Lucas Andrade chia sẻ thêm về phong cách thi đấu của Conceicao: “Conceicao có lối chơi của tiền vệ tấn công khéo léo, có khả năng dẫn bóng tốt. Cậu ấy cũng có thể chơi ở hành lang trái, nhưng những màn trình diễn hay nhất của cậu ấy là ở vị trí giữa sân, với vai trò số 10. Đó là cầu thủ rê bóng khéo léo, có khả năng phá vỡ hàng thủ đối phương bằng cả những pha chạy chỗ lẫn những đường chọc khe đẳng cấp".

Real Madrid tố Barcelona tham nhũng, vụ bê bối trọng tài lộ tình tiết mới
Ba năm sau khi vụ việc Negreira lần đầu bị phanh phui, Real Madrid và Barcelona vẫn tiếp tục đối đầu gay gắt quanh bê bối này.

