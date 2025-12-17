Nóng Thu Vinh bị kiểm tra doping sau khi giành 4 HCV, phá 3 kỷ lục SEA Games

Nữ hoàng bắn súng của SEA Games 33

SEA Games 33 chưa khép lại, nhưng Trịnh Thu Vinh đã sớm trở thành tâm điểm lớn nhất của thể thao Việt Nam. Với cú đúp HCV trong ngày 17/12, xạ thủ sinh năm 2000 chính thức vươn lên vị trí VĐV giành nhiều huy chương vàng nhất của đoàn Việt Nam tại đại hội năm nay.

Thu Vinh (giữa) có kỳ SEA Games đại thành công

Thu Vinh thống trị gần như tuyệt đối các nội dung súng ngắn, giành 4 HCV gồm 10 m súng ngắn hơi cá nhân, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ, 25 m súng ngắn cá nhân và 25 m súng ngắn đồng đội nữ. Bên cạnh đó, cô còn đoạt thêm 1 HCB nội dung 10 m súng ngắn hơi đôi nam nữ cùng Phạm Quang Huy.

Với thành tích này, Thu Vinh vượt qua Nguyễn Thị Oanh (3 HCV) để trở thành VĐV giành nhiều HCV nhất của Việt Nam tại SEA Games 33. Đồng thời, cô cũng đi vào lịch sử với tư cách xạ thủ Việt Nam thành công nhất trong một kỳ SEA Games, vượt kỷ lục 4 HCV của Ngô Hữu Vượng lập năm 2009.

Bản lĩnh thép và bước tiến lịch sử

Không chỉ giành nhiều HCV, Thu Vinh còn để lại dấu ấn đậm nét khi phá 3 kỷ lục SEA Games, ở các nội dung 10 m súng ngắn hơi cá nhân, 10 m súng ngắn hơi đồng đội nữ và 25 m súng ngắn cá nhân nữ, một thành tích hiếm có ở đấu trường khu vực.

Trong trận chung kết 25 m súng ngắn cá nhân, xạ thủ quê Thanh Hóa trải qua màn đấu trí nghẹt thở với đồng đội Nguyễn Thùy Trang. Bị dẫn 31-33, Thu Vinh vẫn giữ được sự lạnh lùng để gỡ hòa 34-34, trước khi thắng 3-2 ở loạt shoot-off quyết định, khép lại ngày thi đấu hoàn hảo.

Thu Vinh (bên phải) đi vào lịch sử bắn súng Việt Nam

Điều đặc biệt là sau khoảnh khắc đăng quang, Thu Vinh không ăn mừng ồn ào. Gương mặt điềm tĩnh, cô đứng cạnh Thùy Trang trên bục nhận huy chương, cùng nhau cầm lá cờ Tổ quốc, hình ảnh đẹp về bản lĩnh và tinh thần đồng đội của bắn súng Việt Nam.

Từ SEA Games 31 với chỉ 1 HCB, 1 HCĐ, đến SEA Games 33 với 4 HCV và 3 kỷ lục, Thu Vinh đã có bước tiến vượt bậc, khẳng định vị thế số một của bắn súng Việt Nam. Sau dấu ấn tại Olympic Paris 2024, SEA Games 33 tiếp tục là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Trịnh Thu Vinh đang sẵn sàng trở thành niềm hy vọng lớn của thể thao Việt Nam tại ASIAD và Olympic trong tương lai.

Sau khi giành HCV, Trịnh Thu Vinh được yêu cầu kiểm tra doping theo quy trình của ban tổ chức SEA Games 33. Trước đó hai ngày, xạ thủ Việt Nam có sử dụng thuốc đau đầu do nhân viên y tế cấp phát. Bản thân Thu Vinh cho biết cô hoàn toàn tuân thủ hướng dẫn y tế và đang chờ kết quả kiểm tra chính thức.