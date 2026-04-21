Vinicius phản đối Mourinho đến Real Madrid, dọa rời Bernabeu

Tên tuổi của Mourinho luôn gắn liền với sân Bernabeu. Khi tương lai của Arbeloa ngày càng nghiêng về khả năng ra đi, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang nổi lên như cái tên có khả năng tái thiết đội hình đã lộ rõ những vết nứt nghiêm trọng ở mùa giải này.

Trong khi đó, Vinicius vốn vẫn chưa hoàn tất việc gia hạn hợp đồng với Real Madrid, được cho là đã truyền đạt đến ban lãnh đạo "Los Blancos" sự phản đối quyết liệt đối với việc Mourinho đến. Tờ El Goldigital (Tây Ban Nha) cho biết Vinicius tuyên bố tương lai của anh ở sân Bernabeu bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu HLV hiện tại của Benfica nắm quyền chỉ đạo phòng thay đồ.

Vinicius có mối quan hệ không tốt với Mourinho

Real Madrid cần HLV có cá tính mạnh, uy quyền và nhiều kinh nghiệm để chỉnh đốn lại đội bóng. Mourinho chính là mẫu người đã chứng minh được điều đó trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013. Thế nhưng, việc mất đi 1 trong những ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng trong quá trình này là cái giá mà ban lãnh đạo không dễ dàng chấp nhận.

Sở dĩ Vinicius ghét Mourinho tới vậy là bởi HLV Mourinho từng bênh vực Prestianni. Ngôi sao của Benfica từng có lời lẽ phân biệt chủng tộc Vinicius ở vòng 1/8 Cúp C1. Mourinho cố gắng bào chữa cho hành vi phân biệt chủng tộc của học trò mình bằng cách tấn công Vinicius. Chiến lược gia sinh năm 1963 gọi cầu thủ người Brazil là “kẻ khiêu khích” vì đã ăn mừng bàn thắng trước mặt khán giả Benfica.

Ở diễn biến khác, Real Madrid và Vinicius gặp bế tắc trong việc tìm kiếm thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Những cuộc tiếp xúc trước đây không mang lại kết quả. Việc hợp đồng của ngôi sao Brazil chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2027 khiến vị thế của Real Madrid bị suy yếu, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vốn không quen đàm phán dưới áp lực thời gian.